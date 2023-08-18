يتميز إطار عمل الويب "Fresh 1.4" المدعوم من Deno بأحمال سريعة للصفحات والمزيد

يسخر الإصدار الأخير من Fresh ، الذي يطلق عليه اسم Fresh 1.4 ، قوة وقت تشغيل Deno JavaScript / TypeScript لتقديم عرض سريع للصفحة وميزات إضافية صديقة للمطورين. يعمل Fresh 1.4 كإطار عمل ويب متكامل ، وقد تم تصميمه لرفع تجربة المستخدم من خلال تبسيط التخطيطات المشتركة وتعزيز سرعة تحميل الصفحة ، من بين تحسينات ملحوظة أخرى.

تم إطلاق Fresh 1.4 في 16 أغسطس ، ويتمثل التركيز الأساسي لـ Fresh 1.4 في ضمان تجربة مطور محسنة وتعزيز سهولة الاستخدام مع ميزات مميزة مثل الجزر الخاصة بالمسار والتخطيطات المشتركة. أعلن فريق التطوير الجديد أن تطبيق تقنيات ما قبل التجميع قد أدى إلى زيادة سرعة تحميل الصفحة بشكل ملحوظ. وقد لوحظ أنه تم تسليم الأصول 45 إلى 60 مرة بشكل أسرع من خلال التجميع المسبق مقارنة بالعرض في الوقت المناسب المرتبط بالبداية الباردة لوظيفة بدون خادم. ومع ذلك ، كان الأداء المتسارع مرتبطًا بحجم "الجزر" أو المكونات التفاعلية التي يتم نقلها.

تتضمن إحدى الإضافات الجديرة بالملاحظة إلى Fresh 1.4 دعمها لملفات _layout ، والتي تعمل أساسًا كغلاف تطبيق محلي للتوجيه. يمكن للمطور وضع هذه الملفات في أي دليل مسار ، مع قيام Fresh باكتشاف جميع التخطيطات المناسبة وتكديسها في المقابل.

تحمل علامة Fresh باعتبارها جزءًا من تقنيات Deno ، حيث تدمج بشكل مبدع إطار عمل للتوجيه مع محرك قالب يعرض الصفحات حسب الطلب. يمكن نشر المشاريع يدويًا على أي نظام أساسي متوافق مع Deno. يضمن استخدام وقت تشغيل متطور مثل Deno Deploy بالتأكيد تجربة مثالية.

يتطلع فريق Fresh إلى إجراء إصلاح شامل لنظام المكونات الإضافية لمزيد من القوة وسهولة الفهم في المستقبل القريب. من المتوقع أيضًا أن يوسع إطار العمل دعم انتقالات العرض والتنقل المشابه لـ SPA.

في التطور السريع لتطوير الويب ، يقدم Fresh 1.4 منظورًا محدثًا من خلال مزج سرعات تحميل فائقة للصفحة مع بيئة تطوير سهلة الاستخدام. يمكن أن تكون التطورات حقًا نقطة انطلاق نحو قبول أوسع للتطبيقات التي تعمل بالطاقة Deno. قد تجد الشركات التي توفر منصات تطوير التطبيقات مثل AppMaster أيضًا أن هذه التطورات مأمولة لأنها تسعى باستمرار لتقديم حلول فريدة لعملائها وجعل منصاتهم سهلة الاستخدام وفعالة في الأداء.