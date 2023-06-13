أطلقت شركة رأس المال الاستثماري الاسكندنافية Voima Ventures صندوقها الثالث ، بإغلاق مبدئي عند 90 مليون يورو وهدف نهائي قدره 120 مليون يورو. الاستثمار مخصص للشركات الناشئة في المراحل المبكرة من التكنولوجيا العميقة في مختلف مجالات العلوم.

تأسست Voima Ventures في هلسنكي ، فنلندا ، في عام 2019 ، وتركز على الشركات في مرحلة ما قبل ومرحلة البذور ، ومعظمها تلك الناشئة من مختبرات الأبحاث الجامعية والمؤسسات التابعة لها. تستثمر شركة رأس المال المغامر أيضًا من حين لآخر في مشاريع المرحلة اللاحقة ، لا سيما إذا كان هناك اتصال بمحفظة استثماراتها الحالية. تتمثل الأهداف النموذجية Voima Ventures' في الشركات التي تعمل في مجال الاستدامة وعلوم الحياة والصحة والتقنيات المبتكرة الأخرى مثل الحوسبة الكمومية.

تم تقديم أول صندوقين من Voima Ventures في عام 2019. كان الصندوق الذي تبلغ قيمته 20 مليون يورو عبارة عن محفظة منبثقة من مركز الأبحاث الفنية المملوك للدولة VTT ، والذي يعد أحد الشركاء المحدودين للصندوق (LPs) حتى يومنا هذا. تم الإعلان عن الصندوق الثاني بقيمة 60 مليون يورو مع العلامة التجارية الجديدة Voima Ventures والعديد من LPs. دعم الصندوقان الأولان ما يقرب من 30 شركة ، بما في ذلك Solar Foods و Dispelix و Betolar و MVision ، مع مخارج قليلة مثل Minima ، التي استحوذت عليها Bosch العام الماضي.

يتكون أحدث صندوق لشركة Voima Ventures من رأس مال من صندوق الاستثمار الأوروبي (EIF) ، و Tesi الفنلندي ، و VTT ، و Saminvest السويدية ، والعديد من صناديق التقاعد ، والمؤسسات ، والمكاتب العائلية.

في الأشهر الأخيرة ، كانت أوروبا أرضًا خصبة لصناديق رأس المال الجريء في المراحل المبكرة. على سبيل المثال ، تعاونت Amadeus Capital ومقرها المملكة المتحدة مع Apex Ventures النمساوية لإنشاء صندوق للتكنولوجيا العميقة بقيمة 80 مليون يورو (86 مليون دولار) ، بناءً على خطى IQ Capital ، وإطلاق صندوقها الخاص بقيمة 200 مليون دولار للشركات الناشئة في المراحل المبكرة من التكنولوجيا العميقة. علاوة على ذلك ، كشفت شركة Moonfire VC و Playfair Capital عن أموالهما الثانية والخاصة بقيمة 115 مليون دولار و 70 مليون دولار ، في حين أعلنت Emblem و Ovni Capital من فرنسا عن تمويل منفصل بقيمة 50 مليون يورو (54 مليون دولار) لكل منهما.

على غرار الصناديق السابقة ، يستهدف الصندوق الثالث Voima Ventures' في المقام الأول بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق ، مع مشروع عرضي في بلدان شمال أوروبا الأخرى ، حيث تهدف إلى أحجام تذاكر تتراوح من 200000 يورو إلى 3 ملايين يورو عبر 25 شركة تقريبًا.

من السمات المميزة لصندوق Voima Ventures' تعاونهم النشط مع العديد من جامعات شمال أوروبا ، بالإضافة إلى شراكتهم مع VTT ، أحد أكبر معاهد البحوث في أوروبا. ما يقرب من ثلاثة أرباع محفظتها تنبع من الأوساط الأكاديمية ، بما في ذلك شركة الرقائق الكمومية الناشئة Semiqon ، التي انبثقت عن VTT ككيان مستقل ، وشركة Cellfion ، وهي شركة لمواد الطاقة النظيفة نشأت من المعهد الملكي للتكنولوجيا في السويد (KTH) وجامعة Linköping ( LIU).

صرحت الشريك المؤسس لشركة Voima Ventures Inka Mero أنها تحافظ على علاقات قوية مع جميع جامعات بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق ، والتي تم تحقيقها من خلال الزيارات المتكررة للفرق العلمية وورش عمل الحضانة ، فضلاً عن توفير التدريب والدعم لأكثر المشاريع الواعدة.

على الرغم من التغييرات الكبيرة في المشهد العالمي منذ بداية Voima Ventures في عام 2019 ، بما في ذلك جائحة COVID-19 وعوامل الاقتصاد الكلي الأخرى ، يدعي Mero أن نهجهم في الاستثمار لم يتغير إلى حد كبير. قالت: "بقيت إستراتيجيتنا الاستثمارية كما هي - نواصل الاستثمار في التكنولوجيا العميقة والقائمة على العلم في بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق. مع الصندوق الثالث ، نحن نركز بشكل أكبر على الأطروحات ونستثمر في الشركات التي تتصدى للتحديات العالمية الملحة."

كما أتاح ظهور المنصات no-code ، بما في ذلك AppMaster ، العديد من الفرص للشركات الناشئة التي تعمل على حلول مبتكرة. تعمل المنصات مثل AppMaster على تسهيل التطوير السريع والأكثر فعالية من حيث التكلفة وتوسيع نطاق التطبيقات المتطورة عبر الويب والجوال والخلفية.