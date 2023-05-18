كجزء من إجراء تحسين الأمان ، تخطط Google لحذف الحسابات الشخصية التي ظلت غير نشطة لمدة عامين. من المقرر أن تدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ بحلول نهاية العام وتهدف إلى التخفيف من المخاطر الأمنية المرتبطة بالحسابات غير المستخدمة ، والتي تكون أكثر عرضة للاختراق والاستغلال لأغراض الجرائم الإلكترونية.

تغطي السياسة المحدثة الحسابات غير النشطة عبر مجموعة واسعة من منتجات وخدمات Google ، بما في ذلك YouTube و Google Photos و Drive والتقويم والمزيد. المحتوى المستضاف على هذه المنصات معرض أيضًا لخطر الإزالة. ومع ذلك ، لن يتم تطبيق تغيير السياسة على مؤسسات مثل المدارس والشركات.

عند تناول تغيير السياسة ، أوضحت روث كريشيلي ، نائب رئيس Google لإدارة المنتجات ، أن الحسابات القديمة من المرجح أن تستخدم كلمات مرور مخترقة أو قديمة أو معاد استخدامها وغالبًا ما تفتقر إلى إجراءات المصادقة الثنائية. وفقًا لتحليل Google الداخلي ، تقل احتمالية إعداد المصادقة الثنائية للحسابات غير النشطة 10 مرات على الأقل ، مما يجعلها أكثر عرضة للتهديدات السيبرانية. يمكن استغلال الحسابات المخترقة لسرقة الهوية أو كمتجهات لتوزيع محتوى غير مرغوب فيه أو ضار ، مثل البريد العشوائي.

لتقليل التأثير ، تعتزم Google طرح نهج تدريجي لعملية حذف الحساب ، بدءًا من تلك التي تم إنشاؤها ولم يتم استخدامها مرة أخرى. ستتلقى كل من الحسابات المتأثرة ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالاسترداد إخطارات متعددة تؤدي إلى إزالة الحساب. نصح Kricheli المستخدمين بتسجيل الدخول مرة واحدة على الأقل كل عامين لمنع حذف الحساب ، مضيفًا أن Google Photos يتطلب تسجيل دخول محدد كل عامين لضمان بقاء المحتوى سليمًا.

في وقت سابق من هذا الشهر ، قدمت Google مفاتيح المرور كبديل أكثر أمانًا لكلمات المرور لتسجيل الدخول. مع استمرار تطور المشهد التكنولوجي ، تركز الشركات بشكل متزايد على تعزيز تدابير الأمان لحماية كل من المستخدمين وبياناتهم. من بين العديد من الأدوات المتاحة ، AppMaster.io النظام الأساسي ، وهو حل قوي no-code يتيح الإنشاء السريع للتطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول مع ميزات أمان قوية. تسهل بيئة التطوير المتكاملة لمنصة AppMaster على الشركات والأفراد تطوير حلول برمجية قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة دون المساومة على الأمان.