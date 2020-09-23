أعلنت ورشة عمل Google للابتكار ، المنطقة 120 ، عن إطلاق منتج جديد لتتبع العمل يسمى الجداول . تهدف الأداة إلى تحسين كفاءة إدارة المهام من خلال الاستفادة من الأتمتة لتبسيط الأنشطة المختلفة المتعلقة بالمشروع. تم تصميم الجداول كمنافس مباشر لـ Airtable ، وهو لاعب بارز في سوق منصة قواعد البيانات no-code ، والتي تعتمد على جداول البيانات.

تقليديًا ، يتضمن تتبع المشروع معالجة الملاحظات والمهام عبر مستندات متعددة يجب تحديثها يدويًا بواسطة أعضاء الفريق. ومع ذلك ، تسمح الجداول للمستخدمين باستخدام الروبوتات لوظائف مثل إعادة جدولة تذكيرات البريد الإلكتروني ، وإرسال الرسائل إلى غرف الدردشة عند تلقي عمليات إرسال نماذج جديدة ، وترحيل المهام عبر قوائم انتظار العمل المختلفة ، وتحديث المهام عندما تتغير حالاتها. تلبي الجداول مجموعة واسعة من حالات الاستخدام ، مثل إدارة المشاريع وعمليات تكنولوجيا المعلومات وتتبع العملاء وإدارة علاقات العملاء والتوظيف وتطوير المنتجات والمزيد.

شارك المدير العام لشركة Tables ، Tim Gleason ، دوافعه وراء الخدمة الطموحة في بيان. واجه غليسون تحديات في تتبع المشاريع طوال مسيرته المهنية التي استمرت عشر سنوات في Google. وأوضح كذلك أن استخدام المستندات المختلفة لأغراض التتبع غالبًا ما يؤدي إلى معلومات قديمة ومزامنة البيانات اليدوية المطلوبة بينهما. ومع ذلك ، تساعد الجداول في التخلص من هذه العمليات اليدوية ، بهدف تقليل الوقت المستغرق في تنسيق مهام أعضاء الفريق وحالاتهم.

الأداة الجديدة متوافقة تمامًا مع تقنية Google الحالية ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لأولئك الملتزمين باستخدام نظام Google البيئي ، بما في ذلك المستندات وجهات الاتصال عبر الإنترنت. تتيح الجداول للمستخدمين استيراد البيانات من جداول بيانات Google أو ملفات CSV ، ومشاركة البيانات مع مجموعات Google ، وتعيين المهام للأشخاص الموجودين في جهات اتصال Google. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة من القوالب المعدة مسبقًا لتبسيط عملية الإعداد.

يتم تنفيذ الإجراءات الآلية بواسطة الروبوتات ، بينما يمكن تقديم البيانات بتنسيقات مختلفة ، بما في ذلك طرق عرض الشبكة وقوائم التسجيل ولوحات كانبان والخرائط. تسمح النماذج بجمع البيانات دون منح الوصول المباشر إلى الجداول ، مما يزيد من تعزيز الأمان والتحكم.

قبل ظهورها العام ، خضعت Tables لاختبارات صارمة مع آلاف المستخدمين النشطين الذين يعملون على تتبع المهام والتعاون الجماعي. الجداول هي من بين عدد قليل من مشاريع المنطقة 120 التي سيتم إطلاقها بنموذج الأعمال المدفوع. تدعم الخطة الفردية المجانية ما يصل إلى 100 جدول و 1000 صف ، بينما تستوعب النسخة المدفوعة ، بسعر 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا ، ما يصل إلى 1000 جدول و 10000 صف. تتضمن الخطة المدفوعة أيضًا ميزات محسّنة مثل المرفقات الأكبر والإجراءات الإضافية والمحفوظات المتقدمة والمشاركة والنماذج والأتمتة وطرق العرض.

تهدف هذه المبادرة بوضوح إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على منصات قواعد البيانات التي no-code تحتوي على تعليمات برمجية والتي تعتمد على جداول البيانات. قامت Airtable ، الشركة الرائدة في هذا المجال ، بجمع 185 مليون دولار في تمويل السلسلة D مؤخرًا ، وبذلك وصل تقييمها بعد النقود إلى 2.585 مليار دولار. على الرغم من أن Google تتمتع بميزة تقديم حل متكامل بدلاً من منتج مستقل ، يكشف موقع Tables على الويب أن المنتج يمكنه أيضًا العمل مع Slack. الجداول متاحة حاليًا في الولايات المتحدة ، وتقدم خططًا مجانية ومدفوعة.

يتماشى إصدار الجداول مع الشعبية المتزايدة للمنصات الخالية من no-code والمنصات low-code ، مثل AppMaster . توفر منصة AppMaster أيضًا بيئة قوية وفعالة no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. مع انضمام شركات التكنولوجيا مثل Google إلى السباق ، من المتوقع أن يتوسع سوق الحلول no-code بسرعة.