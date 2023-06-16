أطلقت حكومة المملكة المتحدة مبادرة بقيمة 68 مليون دولار (54 مليون جنيه إسترليني) لتعزيز تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤولة والموثوقة (AI). تم الإعلان من قبل وزيرة التكنولوجيا تشول سميث خلال كلمتها في أسبوع التكنولوجيا بلندن.

يأتي هذا الاستثمار في أعقاب الالتزامات السابقة التي تعهدت بها حكومة المملكة المتحدة تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك فرقة العمل النموذجية التأسيسية بقيمة 126 مليون دولار أمريكي وجائزة أبحاث الذكاء الاصطناعي الجديدة لأبحاث الذكاء الاصطناعي البريطانية الرائدة ، مما يوفر 1.2 مليون دولار سنويًا للشركة الفائزة.

سيتم توزيع الأموال من خلال البحث والابتكار في المملكة المتحدة (UKRI) ، وهي هيئة عامة تدعمها وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا. كجزء من هذه المبادرة ، سيتم تخصيص 39 مليون دولار لـ Responsible AI UK ، وهو اتحاد كبير بقيادة البروفيسور جوبال رامشورن ، خبير الذكاء الاصطناعي في جامعة ساوثهامبتون.

تهدف منظمة AI UK المسؤولة إلى دعم البحوث متعددة التخصصات لاستكشاف التطور الأخلاقي ، ودمج الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة في الأنظمة الحالية ، والتأثيرات المستقبلية على المجتمع. تشمل المشاريع الممولة الأخرى 16.4 مليون دولار لـ 13 مشروعًا للذكاء الاصطناعي تركز على تحقيق أهداف انبعاثات الكربون الصافية الصفرية في المملكة المتحدة و 10 ملايين دولار لمنحتين بحثيتين جديدتين من Alan Turing AI.

علاوة على ذلك ، تم تخصيص 2.5 مليون دولار لـ 42 مشروعًا تتمحور حول مبادئ السلامة والأمن والمتانة ؛ الشفافية وقابلية التفسير. الإنصاف. المساءلة والحوكمة ؛ والقابلية للطعن ، كما ورد في الكتاب الأبيض لمنظمة العفو الدولية الصادر عن حكومة المملكة المتحدة.

مع تطور المشهد التكنولوجي العالمي ، من الأهمية بمكان التكيف باستمرار ومعالجة التحديات الجديدة. يمكن لأدوات مثل منصة AppMaster no-code أن تساعد الشركات على مواكبة البيئة المتغيرة بسرعة وتساعد في تطوير برامج المؤسسة بسرعة وكفاءة. تهدف المملكة المتحدة ، من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والنظام البيئي المناسب للتكنولوجيا ، إلى البقاء في طليعة قطاع الذكاء الاصطناعي.