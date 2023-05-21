بدأت Meta في نشر MySQL Raft في مراكز بياناتها لاستبدال قواعد بيانات MySQL شبه المتزامنة الحالية. يوفر محرك الإجماع الجديد مزايا تشغيلية ويسمح لخوادم MySQL بالتعامل مع الترقيات ومسؤوليات العضوية بشكل مستقل.

يعد مخزن بيانات Meta MySQL أحد أكبر عمليات نشر MySQL في العالم ، حيث يتميز ببنية مُقسمة بشكل كبير ومُنسخة جغرافيًا مع ملايين الأجزاء. هذه المجموعة ، التي تعمل عبر مناطق ومراكز بيانات مختلفة ، تخزن بيتابايت من البيانات وتعمل على آلاف الخوادم. وهو يدعم الرسم البياني الاجتماعي للشركة ومجموعة من الخدمات مثل المراسلة والإعلانات والخلاصة.

وفقًا للفريق الهندسي ، فإن نشر MySQL الجديد سيوفر موثوقية معززة ، وأمانًا يمكن إثباته ، وتحسينات كبيرة في وقت تجاوز الفشل ، وبساطة التشغيل ، دون المساس بأداء الكتابة.

في السابق ، استخدمت Meta بروتوكول النسخ المتماثل شبه المتزامن (شبه المتزامن) MySQL لأغراض النسخ المتماثل. النسخ المتماثل شبه المتزامن الأساسي المستخدم إلى نسختين متماثلتين للسجل فقط (مسجلات) داخل المنطقة الأساسية لوقت استجابة أقل من ملي ثانية ، باستخدام النسخ المتماثل غير المتزامن الأساسي للنسخة المتماثلة من MySQL القياسي للتوزيع على مناطق أخرى.

قرر الفريق اعتماد نهج جديد تمامًا ، وترقية MySQL وتحويلها إلى نظام موزع حقًا. اختارت Meta التبديل إلى Raft ، مع تضمين كل من عمليات مستوى التحكم ومستوى البيانات في نفس السجل المنسوخ.

يستند MySQL Raft إلى Apache Kudu ، الذي عدلته Meta لتلبية متطلبات MySQL ونشرت شوكة كمشروع مفتوح المصدر ، kuduraft. تشمل الميزات الجديدة المضافة إلى kuduraft FlexiRaft ، وهو خيار يدعم نصابين متقاطعين مختلفين ، والوكيل ، مما يتيح استخدام عقدة وسيطة وسيطة لتقليل عرض النطاق الترددي للشبكة. بالإضافة إلى ذلك ، تسمح تحسينات الضغط وتجريد السجل بضغط حمولات السجل الثنائي قبل التوزيع وتنفيذ العديد من تنسيقات ملفات السجل المادية.

من خلال الأنظمة الأساسية مثل AppMaster التي توفر أدوات قوية بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، تعد حلول قواعد البيانات المبسطة ضرورية لتطوير البرامج بكفاءة وقابلة للتطوير. من خلال الانتقال إلى MySQL Raft ، خطت Meta خطوة مهمة نحو تحقيق موثوقية محسنة وعمليات مبسطة ، والتي يمكن أن تلهم الشركات الأخرى لتبني حلول مماثلة وتعزيز أنظمة قواعد البيانات الخاصة بها.