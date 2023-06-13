يقع مقرها الرئيسي في إسرائيل ، وقد خرجت شركة Kodem لأمن التطبيقات رسميًا من وضع التخفي ، حيث أعلنت عن تمويل إجمالي قدره 25 مليون دولار لتعزيز مهمتها المتمثلة في جعل أمن المؤسسات أكثر قوة وكفاءة. تركز الشركة الإسرائيلية الناشئة ، التي تأسست في عام 2021 من قبل قدامى المحاربين من مجموعة NSO ، على استخدام ذكاء وقت تشغيل التطبيقات الفردية لتحديد المخاطر المحتملة والتخفيف منها.

يتكون التمويل البالغ 25 مليون دولار من جولة بقيمة 18 مليون دولار من السلسلة A بقيادة Greylock ، وجولة أولية بقيمة 7 ملايين دولار بقيادة مشتركة من TPY Capital و Greylock. وبحسب أفيف موسينجر ، الرئيس التنفيذي لشركة Kodem ، فقد تم استخدام هذه الأموال لتطوير المنصة وإعدادها لإطلاق عالمي. بدأ المستخدمون الأوائل في قطاعات التمويل والتأمين والتكنولوجيا بالفعل في تنفيذ خدماتها.

يعد تطبيق أمان التطبيقات الشامل أحد أكثر المجالات تحديًا في أمان المؤسسة. تجعل التغييرات والتحديثات المستمرة في الخدمات من الصعب تحديد المشكلات وتعقبها باستمرار ، كما تصبح التطبيقات عرضة للهجوم إذا تم استخدامها بشكل متكرر. نتيجة لذلك ، غالبًا ما تفتقر المؤسسات إلى الموارد اللازمة لتطوير أدوات داخلية لإدارة هذه التهديدات الأمنية. وبالتالي ، من المتوقع أن يزدهر قطاع أمن التطبيقات ، حيث يتوقع أن تبلغ قيمة السوق 22 مليار دولار بحلول عام 2020 ، ارتفاعًا من 9.9 مليار دولار هذا العام.

أسس Kodem الرئيس التنفيذي أفيف موسينجر ، جنبًا إلى جنب مع CTO Pavel Furman ورئيس الهندسة Idan Bartura. شغل الثلاثي في ​​السابق أدوارًا كباحثين أمنيين في NSO ، شركة الاستخبارات المثيرة للجدل المسؤولة عن برنامج التجسس Pegasus. يعتقد المؤسسون أن تعرضهم للطريقة التي يتسلل بها المهاجمون إلى شبكات المؤسسات قد أعطاهم رؤى لبناء حل أمني مبتكر لا يعتمد فقط على الإبلاغ عن جميع المشكلات المحتملة.

من خلال تحليل بيانات وقت تشغيل التطبيقات وتشغيل النماذج على المعلومات ، تهدف Kodem إلى تحسين أمان التطبيق من خلال إصدار تنبيهات فقط للمشكلات ذات الصلة ، والمخصصة للمكدس الفريد للمؤسسة. من خلال التركيز على النسبة الصغيرة من الثغرات الأمنية في وقت التشغيل ، يقلل Kodem في النهاية التنبيهات بنسبة 95٪. علق Ashem Chandna ، الشريك في Greylock ، قائلاً: "قامت Kodem بتجميع فريق منتج استثنائي يعمل على تطوير الجيل التالي من أمان التطبيقات - أحد الحلول السحابية الأصلية ، ويتم نشره بسلاسة ، ويوفر أعلى مستويات الدقة مع تغطية متنامية قوية."

يعد تحسين أمان التطبيق من خلال ذكاء وقت التشغيل مجالًا يمكن أن تدمج فيه الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster أساليب Kodem -style ، لتوفير حماية محسّنة للشركات في المساحة no-code. الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster.io ، والتي تمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والخلفية والجوّال دون خبرة في الترميز ، تلعب دورًا حاسمًا في موجة جديدة من تطوير البرامج والتطبيقات ، بهدف جعل العملية أسرع وأكثر كفاءة و أكثر تكلفة فعالة.