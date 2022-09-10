أعلنت Nintex مؤخرًا عن إطلاق تطبيق Promapp الجديد للهاتف المحمول ، والذي يهدف إلى تزويد جميع أعضاء فريق العمل بكفاءة محسنة من خلال توفير إدارة عملية محمولة ويمكن الوصول إليها. سيساعد هذا الحل المبتكر الشركات على تحقيق إنتاجية أعلى وتعاون أفضل ومرونة أكبر. يهدف هذا التطبيق إلى تقليل وقت التوقف عن العمل من خلال منح الوصول إلى معلومات العملية بغض النظر عن الوقت والمكان. يشجع على التعاون مع ميزات مثل القراءة وتقديم الملاحظات حول العمليات التجارية أثناء التنقل. كما أنه يبسط عملية التوثيق والمشاركة ، مما يتيح التواصل السريع والسهل مع زملائه.

يعزز Promapp أيضًا إنتاجية العاملين في الخطوط الأمامية من خلال منحهم إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى تفاصيل العملية الأساسية ، مما يضمن بقائهم متزامنين مع مؤسستهم. يساعد هذا التطور الهام في سد الفجوة في محادثات إدارة العمليات ، حيث غالبًا ما يتم التغاضي عن مدخلات العاملين في الخطوط الأمامية على الرغم من أهميتها للتنفيذ العملي. يمكن للشركات التي لديها ترخيص Nintex Promapp نشط الآن الوصول إلى تطبيق الهاتف المحمول على أجهزة Android و iOS. يضمن التكامل بين تطبيق الهاتف وإصدار سطح المكتب الخاص به مزامنة التحديثات على الفور ، مما يوفر للمستخدمين أحدث المعلومات. يعد تطبيق الأجهزة المحمولة الذي تم إطلاقه حديثًا جزءًا من Nintex Process Platform ، والتي تستخدمها المؤسسات لتسريع التحول الرقمي من خلال الاستفادة من إدارة العمليات والأتمتة. تشمل مكونات النظام الأساسي الأخرى Nintex Workflow و Nintex RPA و Nintex DocGen و Nintex AssureSign و Nintex Analytics.

يمكن للشركات استخدام النظام الأساسي للتخطيط البصري للعمليات وتخطيطها وإدارتها باستخدام أدوات سهلة الاستخدام ، وتحديد العمليات التي تحتاج أو هي الأنسب للأتمتة. يجعل النظام الأساسي no-code بدء عملية الأتمتة أمرًا بسيطًا ، مما يتيح للمستخدمين النقر بدلاً من التعليمات البرمجية. يمكن للمؤسسات بعد ذلك تحسين هذه العمليات باستخدام البيانات التي تم إنشاؤها من خلال التشغيل الآلي ، وهي ميزة يمكن العثور عليها أيضًا في الأنظمة الأساسية مثل AppMaster.io .

في بيان ، أكد Nintex Chief Product Officer Neal Gottsacker على قيمة الرؤية في إدارة العمليات ، قائلاً: "مع إطلاق تطبيق Nintex Promapp للهاتف المحمول ، يمكن لكل شخص في كل مؤسسة الآن أن يكون لديه عمليات تجارية في متناول يده ، سواء كان في غرفة الاجتماعات أو في أرضية التصنيع ".