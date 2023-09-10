Salesforce تكشف النقاب عن Slack AI، والأتمتة المتقدمة، وقوائم Slack: تطور ملحوظ في أدوات الإنتاجية

بمناسبة التطور التكنولوجي الكبير، أطلقت Salesforce العديد من القدرات المبتكرة لـ Slack ، مما أدى إلى تطوير نوع الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي وسير العمل الآلي وموارد المعرفة المشتركة.

من خلال دمج Slack AI مباشرة في بيئة Slack الحالية، تقدم Salesforce أداة ديناميكية ترتكز على الذكاء التعاوني للشركة، ويمكن دمجها بسهولة في سير العمل. لا يقتصر هذا الذكاء على توفير المساعدة الميكانيكية فحسب، بل يلخص بشكل مناسب سير عمل المستخدم، مما يوفر رؤى مخصصة ويعمل بفعالية ضمن مد وجزر العمل.

يشرح Slack AI بالتفصيل إنتاجية المستخدمين من خلال دمج ملخصات القنوات. تسلط هذه التقارير المختصرة الضوء على معلومات تافهة، مما يتيح للمستخدمين تركيز جهودهم على المواضيع المهيمنة والتفاصيل المهمة. وهذا لا يعمل على تحسين نقاط التركيز فحسب، بل يساهم أيضًا في توفير الوقت - حيث يمكن للمستخدمين إنشاء تحديثات الحالة، واستخراج الموضوعات الرئيسية، كل ذلك من قنوات متنوعة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز Slack بملخصات المواضيع التي تبسط عملية متابعة المناقشات المكثفة. تثبت هذه الميزة أهميتها أثناء جلسات العصف الذهني، أو اتخاذ القرار، أو التعامل مع الحوادث، وتحسين الفهم، وتوفير الوقت الثمين من خلال الوصول المبسط إلى المعلومات الضرورية.

من خلال تلبية الضرورة المتكررة، يتيح "البحث عن الإجابات" في Slack للمستخدمين الاستفادة من بيانات المحادثة الداخلية الخاصة بهم، والاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة الموجودة داخل المؤسسة. لا يوفر البحث الرسائل والملفات والقنوات ذات الصلة فحسب، بل يتضمن أيضًا ملخصًا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لزيادة الفهم.

وبصرف النظر عن تعزيز المنصة بقدرات مستوحاة من الذكاء الاصطناعي، فقد قام Slack أيضًا بإثراء قدرات الأتمتة الخاصة به. يتضمن ذلك أداة Workflow Builder التي تمت ترقيتها والموصلات من شركات التكنولوجيا الرائدة مثل Atlassian و Google Workspace و Asana التي تسمح لأي شخص بالتشغيل الآلي بدون تعليمات برمجية. في الوقت نفسه، يدعم Slack تطوير ونشر التطبيقات المخصصة ويدير بشكل ملائم ضروريات الاستضافة، مما يضمن التخزين الآمن للبيانات داخل Slack.

مقدمة مهمة أخرى هي قوائم Slack. يتيح ذلك إدارة المهام وتتبعها وتنفيذها بكفاءة وسط الاتصالات النشطة، مثل تتبع المشاريع وإدارة الأحداث ومعالجة الموافقات والطلبات.

يمكن إرجاع أساس هذه التحديثات الرائدة إلى طموح Slack المتمثل في اتباع نهج قائم على التعاون لمنصة إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة. وكما وصف نواه ديساي فايس، كبير مسؤولي المنتجات في Slack، فإن مهمتهم الأساسية هي تزويد العملاء بمجموعة مبسطة وجذابة وفعالة من الأدوات التي تساعد في تمكين الأفراد من أداء أفضل أعمالهم. يبدو أن هذا الإصدار يمثل قفزة في الاتجاه الصحيح لإنجاز هذه المهمة.

مع منصات مثل AppMaster ، أصبح الانتقال نحو low-code no-code اتجاهًا شائعًا في صناعة التكنولوجيا. ومع تحول الشركات بشكل متزايد إلى مثل هذه الأدوات، سيكون من المثير للاهتمام مراقبة كيفية نمو وابتكار منصات مثل Slack لتلبية هذا التحول.