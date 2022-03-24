تواصل BuildFire ، الشركة العالمية الرائدة في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، الحصول على الجوائز في أحدث تقارير G2 لربيع 2022. حصلت الشركة على شارة القائد في تقرير الشبكة لمنشئي تطبيقات السحب والإفلات للربع الخامس على التوالي وشارة رائدة لبرنامج إنشاء تطبيقات السحب والإفلات للأعمال الصغيرة. يعكس هذا الاعتراف المستمر رضا المستخدم القوي لـ BuildFire ونموه مع توسعها في قطاعات السوق الجديدة.

من بين 108 منافسين في فئة أداة إنشاء التطبيقات drag and drop على G2.com ، حصل تسعة فقط على شارة القائد المرموقة في تقرير الشبكة لربيع 2022. يؤكد إيان بلير ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BuildFire ، على مدى أهمية هذه التقارير ربع السنوية بالنسبة له ولفريقه. ويذكر أن معرفة أن الاعتراف يأتي من مراجعات العملاء الحقيقية هو أحد أفضل الطرق لقياس تأثيرنا على عالم تطوير التطبيقات.

تؤكد شارة Leader الإضافية من BuildFire أن جهودها لتلبية مختلف قطاعات السوق تؤتي ثمارها. تهدف الشركة إلى الوصول إلى المزيد من عملاء السوق المتوسطة والشركات ، وتسعى باستمرار لتعزيز وجودها في السوق. علاوة على ذلك ، في G2 Spring 2022 Grid Reports ، تم الاعتراف بـ BuildFire كأفضل أداء في ست فئات أخرى ، مثل برمجيات بناء التطبيقات في السوق المتوسطة ، ومنصات تطوير التطبيقات ، ومنصات تطوير الأجهزة المحمولة. كما حازت على ألقاب لقائد الزخم في ثلاثة تقارير أخرى لشبكة الزخم ، حيث جمعت 11 إنجازًا في المجموع.

منذ إنشائها في عام 2014 ، أنشأت BuildFire نفسها كشركة رائدة في مجال تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. يسمح النظام الأساسي no-code للشركات بإنشاء تطبيقات iOS و Android دون أي تشفير. تم تصميم البرنامج بحيث يمكن لمستخدمي DIY التنقل فيه بسهولة ، بينما تلبي الميزات الأكثر تقدمًا الشركات ذات متطلبات التخصيص المعقدة. تستفيد شركات مثل AppMaster أيضًا من قوة الأنظمة الأساسية no-code لتقديم حلول فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير بسرعة. مع أكثر من عشرة آلاف تطبيق احترافي تم تطويره باستخدام BuildFire حتى الآن ، تظل قابلية التوسع غير المحدودة للشركة وميزة الأسعار التنافسية على التطوير التقليدي لا مثيل لها.

مع استمرار G2 في تسمية BuildFire بأنه عالي الأداء في العديد من الفئات ، فإنه يوضح قدرة الشركة الرائعة على توسيع قدراتها والاستجابة للاحتياجات المتطورة لقاعدة عملائها المتنوعة والمتنامية. إن ثورة النظام الأساسي no-code تأخذ صناعة تطوير التطبيقات عن طريق العاصفة ، وتظل شركات مثل BuildFire و AppMaster في طليعة هذا الاتجاه التقدمي.