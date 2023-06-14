كشفت Amazon Web Services (AWS) ، قسم الحوسبة السحابية في Amazon ، عن منتجات وميزات أمان جديدة تهدف إلى تبسيط وتعزيز الأمان للعملاء على أي نطاق. يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواجه فيه الشركات تحديات أمان سحابية متزايدة بسبب مشهد التهديدات المتطور والظهور السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي.

في خطابه الرئيسي في AWS re: Inforce 2023 ، ناقش AWS CISO CJ Moses الحاجة إلى أمان قوي للسحابة وداخلها. وسلط الضوء على خوارزمية اكتشاف التهديدات الخاصة بالشركة ، والتي تساعد في تحديد التكتيكات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية ودوافعها ، وفي النهاية تحديد الجهات الفاعلة المسؤولة عن التهديد.

وفقًا لموسيس ، من خلال تحليل 3 تيرابايت من البيانات كل دقيقة واستخدام كميات هائلة من بيانات حوادث أمن العملاء التي تم جمعها على مر السنين ، تطور AWS حلولاً أمنية أفضل. يؤدي هذا النهج القائم على البيانات ، حيث يولد المقياس الذكاء ، إلى تحسين الأمان. علاوة على ذلك ، تشارك AWS ذكائها مع مزودي الاستضافة ومسجلي المجال لتعزيز نظام إنترنت أكثر أمانًا.

أحد المكونات الأساسية المقدمة للعملاء هو AWS Security Lake الذي تم إصداره مؤخرًا ، والذي يبسط إدارة بيانات الأمان ويدمج العمليات الآلية لاكتشاف التهديدات بشكل أكثر كفاءة ودقة. شدد موسى أيضًا على التزام AWS بالاستثمار في نماذج اللغات الكبيرة لتسخير إمكاناتها في مكافحة التهديدات الإلكترونية ، على الرغم من استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل الجهات الفاعلة في التهديد لشن هجمات أكثر فعالية.

أداة الذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها حديثًا ، Amazon CodeGuru Security ، قيد المعاينة العامة وتهدف إلى مساعدة المطورين في العثور على نقاط الضعف والعيوب في التعليمات البرمجية الخاصة بهم باستخدام التعلم الآلي (ML). تم تصميم أداة اختبار أمان التطبيقات الثابتة (SAST) لتحديد المشكلات من إدخال السجل إلى تسرب الموارد بمعدل منخفض إيجابي كاذب.

خلال الحدث ، قدمت Becky Weiss أيضًا ميزات جديدة لمواجهة تحديات الترخيص. تم الإعلان عن لغة Cedar ، وهي لغة جديدة مفتوحة المصدر لكتابة سياسات التفويض وإنفاذها ، وأذونات Amazon التي تم التحقق منها. هذا الأخير متاح الآن بشكل عام ، مما يتيح الإدارة المركزية للأذونات بتفويض دقيق وضوابط الوصول المستندة إلى السياسة التي يدعمها Cedar.

بالإضافة إلى ذلك ، توسعت Amazon Guard لتقديم اكتشاف التهديدات لـ Amazon Aurora ومراقبة وقت تشغيل EKS ودعمًا موسعًا لوظائف Lambda. يتوفر الآن مسح الكود لـ Lambda بشكل عام ، مما يمكّن المطورين من مسح الكود الخاص بهم بحثًا عن العيوب بمعدل إيجابي حقيقي مرتفع.

تأتي هذه التطورات الأمنية في AWS لأن الأنظمة الأساسية الناشئة مثل AppMaster تتيح للمستخدمين تطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية بسرعة وأمان من خلال نهج no-code. تتيح هذه المنصات المتطورة الخالية no-code تطوير التطبيقات في متناول المزيد من المستخدمين ، وإضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الإنشاء ودعم بيئة رقمية أكثر أمانًا وفعالية في جميع أنحاء الصناعة.