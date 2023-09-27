كشفت Confluent ، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات Apache Kafka ، عن برنامجها المبتكر "Data Streaming for AI". تسعى مبادرة التفكير المستقبلي هذه إلى تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات عالية الجودة في الوقت الفعلي، بما يتماشى مع الاتجاه المتزايد للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر حالات استخدام الصناعة المختلفة.

تكمن وراء هذه المبادرة الطموحة محرك البيانات المتدفق في الوقت الفعلي الخاص بشركة Confluents. الهدف الرئيسي هنا هو تمكين المؤسسات من استخلاص الأحكام في الوقت الحقيقي وذات الصلة بالسياق على بيانات جديرة بالثقة ومنسقة بعناية. من المحتمل أن يتم بث هذه الأحكام إلى قواعد بيانات المتجهات والتطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنظمة الأخرى التي تدعم الذكاء الاصطناعي.

لتزويد مستخدمي المؤسسات باتصالات بقواعد بيانات متجهة متعددة للوصول إلى تدفقات البيانات السياقية، شرعت شركة Confluent في شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات الرائدة في الصناعة مثل MongoDB و Pinecone و Rockset و Weaviate و Zilliz.

يعد تركيز الشركة على قواعد بيانات المتجهات أمرًا حيويًا حيث يمكنها التعامل مع مجموعات بيانات أكبر بكثير وفهرستها وتوسيع نطاقها في التخطيطات التي تتطلبها تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل LLMs. يمكن للمستخدمين الوصول إلى عمليات التكامل هذه من خلال تدفقات البيانات المُدارة من Confluent Cloud، وهي إضافة جديدة لمجموعة أدوات Confluent والتي يمكن أيضًا مقارنتها بـ AppMaster ، مما يوفر قابلية التوسع بدون تعليمات برمجية .

تعاون Confluent لا ينتهي عند هذا الحد. تمتد الخطط أيضًا لتشمل شركاء إضافيين عبر برنامج "Connect with Confluent". ويمتد التحالف أيضًا ليشمل مقدمي الخدمات السحابية مثل Google Cloud و Microsoft Azure لتقديم عمليات تكامل جديدة وأدلة مفاهيمية واستراتيجيات دخول السوق التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي.

أشارت الشركة إلى نيتها في تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية في Google Cloud لتضخيم رؤى الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية لقطاعات مثل خدمات البيع بالتجزئة والخدمات المالية. في الوقت نفسه، تعتزم شركة Confluent صياغة قالب Microsoft Copilot لتمكين مساعدي الذكاء الاصطناعي من تنفيذ المعاملات التجارية وتوفير التحديثات في الوقت الفعلي، على غرار الطريقة التي يساعد بها AppMaster في إنشاء التطبيقات .

مع التركيز على البرمجة بمساعدة الكمبيوتر وتقديم الاقتراحات، تعمل Confluent على الترويج لمساعدها المعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي يمكن الوصول إليه من خلال Confluent Cloud Console. تساعد هذه الأداة المتطورة الفرق في الحصول على الإجابات السياقية اللازمة لتسريع الابتكارات الهندسية باستخدام Confluent.

بشكل فريد، يجمع هذا المساعد المعلومات التي يمكن الوصول إليها بشكل عام، مثل وثائق Confluent، مع التفاصيل السياقية للعميل لتقديم استجابات محددة وفي الوقت المناسب. علاوة على ذلك، يمكن لمساعد Confluent AI أيضًا إنشاء تعليمات برمجية، وهي وظيفة من المقرر طرحها دون أي تكلفة إضافية في عام 2024.

أخيرًا وليس آخرًا، أعلنت شركة Confluent عن خطط لدمج عدد كبير من التحسينات على خدمة Flink التي تم إصدارها مؤخرًا لـ Confluent Cloud، مما يوفر إمكانات الذكاء الاصطناعي المضمنة في Flink SQL.