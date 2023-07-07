مدفوعة بالتوسع الهائل في كمية البيانات المتاحة لتدريب نماذج اللغات الكبيرة ، سلطت Google الضوء على الحاجة الملحة إلى "طريقة يمكن قراءتها آليًا لاختيار ناشر الويب والتحكم في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي والبحث الناشئة." يرسم هذا الاقتراح أوجه تشابه مع ملفات robots.txt الكلاسيكية التي استخدمتها مواقع الويب لعدة عقود لإدارة ظهورها عبر الإنترنت لمحركات البحث.

يسعى هذا التطوير المقترح إلى توسيع استقلالية ناشري الويب ، مما يتيح لهم مزيدًا من السلطة على محتواهم في المشهد الرقمي. تشكل هذه المنهجية جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على نظام بيئي ديناميكي وقوي ، مما يعكس الغرض من ملفات robots.txt ، والتي تمكن مواقع الويب من تحديد درجة التعرض التي يتلقاها محتواها من محركات البحث.

في سعيها لتعزيز هذا المستوى الجديد من التحكم في التدريب على الذكاء الاصطناعي ، تسعى Google إلى تنمية العلاقات مع المتعاونين الدوليين ، بالاعتماد على الخبرة من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والناشرين على شبكة الإنترنت والمزيد. تهدف هذه الجهود العالمية إلى تطوير المنطق الراسخ لملف robots.txt المتواضع لتلبية المتطلبات الناشئة لمستقبل يغذيه الذكاء الاصطناعي. من خلال القيام بذلك ، تخطط Google لدعم البساطة والشفافية التي كانت علامة تجارية لمعيار الويب البالغ من العمر 30 عامًا تقريبًا.

في الوقت الحالي ، تفتخر Google بحلول Search Generative Experience و Bard في صندوق أدواتها وهي حاليًا في طور تدريب نموذجها التأسيسي من الجيل التالي ، الجوزاء. تدعم مجموعة الأدوات هذه رغبتها في قيادة تطوير إصدار حديث من ملف robots.txt مخصص لتدريب الذكاء الاصطناعي.

بمناسبة المراحل الأولى من هذا الخطاب ، تقوم Google بتسهيل نقاش عام ، وإطلاق قائمة بريدية للسماح للأطراف المهتمة بتسجيل نواياهم للمشاركة في تطوير هذه الآلية الجديدة. تخطط الشركة لجمع أصحاب المصلحة المعنيين في الأشهر المقبلة ، لبدء الجهود التعاونية لتشكيل مستقبل اختيار ناشر الويب والتحكم في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث.

ومن المثير للاهتمام ، أنه على مدار السنوات القليلة الماضية ، وشهدت ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي ، فقد عملت العديد من المنصات القابلة للتطوير والتي no-code مثل AppMaster ، بالفعل على تنفيذ ضوابط مماثلة في نظامها البيئي. مع استمرار تطور تدريب الذكاء الاصطناعي ، سيكون من الرائع مشاهدة كيف يشكل هذا الدافع لمكافئ robots.txt الحديث السرد.