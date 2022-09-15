تعتمد الصناعة القانونية بشكل متزايد الحلول الرقمية لتبسيط العمليات ، وتوفير الساعات غير القابلة للفوترة ، وتعزيز خدمات العملاء. ومع ذلك ، من الناحية العملية ، تواجه شركات المحاماة والإدارات القانونية حواجز أمام الابتكار ، بما في ذلك إبقاء مشاريع تكنولوجيا المعلومات في حدود الميزانية وتسليمها في المواعيد النهائية مع تقليل مخاطر الفشل وضمان التنفيذ الناجح. للتغلب على هذه العقبات ، تتجه الشركات إلى الأنظمة الأساسية low-code no-code لإنشاء تطبيقات رقمية لا حدود لها.

التحديات في تطوير التكنولوجيا القانونية التقليدية

كثيرًا ما تواجه شركات المحاماة والإدارات القانونية الداخلية صعوبات عند بناء مجموعة التكنولوجيا القانونية الخاصة بهم باستخدام تقنيات التطوير التقليدية. تشمل الطرق الشائعة للتطوير ما يلي:

تطوير قسم تقنية المعلومات الداخلي:

الافتقار إلى المرونة والتعاون بين الإدارات في المشاريع ، مما يزيد من مخاطر عدم تلبية متطلبات المستخدمين النهائيين أو تجاوز قيود الوقت والميزانية.

تتسبب أعباء العمل والمسؤوليات المتزايدة لأقسام تكنولوجيا المعلومات في تهميش مشاريع الأعمال بسبب زيادة الأعمال المتراكمة.

الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات للحصول على وظائف إضافية أو تحسينات للقدرات.

تطوير الاستعانة بمصادر خارجية:

عملية مكلفة وتستغرق وقتا طويلا.

قد لا يكون المطورون على دراية بالاحتياجات المحددة للعمل ، مما يؤدي إلى حلول دون المستوى الأمثل.

تظل المؤسسات معتمدة على المطورين الخارجيين للصيانة أو الوظائف الإضافية أو التعديلات.

شراء المنتجات الجاهزة:

المنتجات الجاهزة لها نهج واحد يناسب الجميع ، مما يحد من التخصيص والوظائف لمتطلبات تنظيمية محددة.

غالبًا ما تواجه الشركات الحاجة إلى إعادة الاستثمار في حل جديد عندما يصبح الحل الحالي غير كافٍ.

تؤدي هذه الأساليب التقليدية إلى مخاطر عالية ، وزيادة التكاليف ، وعدم الالتزام بالمواعيد النهائية ، وإعاقة التفكير ، وعدم كفاية اعتماد حلول تكنولوجيا المعلومات.

تطبيقات No-Code مصممة خصيصًا: مغير قواعد اللعبة في التكنولوجيا القانونية

تستفيد شركات المحاماة الرائدة والإدارات القانونية الداخلية بشكل متزايد من الأنظمة الأساسية low-code no-code (LCNC) لتمكين مستخدمي الأعمال والمحامين من بناء حلول رقمية بالتعاون مع أقسام تكنولوجيا المعلومات. تقدم التطبيقات المصممة خصيصًا ، من خلال تطوير LCNC ، حلولًا ديناميكية مصممة خصيصًا لاحتياجات المؤسسة. يعزز تطوير No-code دورات سريعة ومتكررة ، مما يشجع على الاختبار المتكرر والتحسين المتسق. يضمن هذا النهج أن تلبي الحلول احتياجات المستخدمين ، ويسمح لمستخدمي الأعمال بصيانة التطبيقات بشكل مستقل ، ويخفف عبء العمل على أقسام تكنولوجيا المعلومات مع الحفاظ على قابليتها للتكيف مع المتطلبات التنظيمية المستقبلية. ومع ذلك ، غالبًا ما تواجه المؤسسات التي تشرع في رحلات تطوير no-code تحديات مثل تحديد احتياجات العمل الملحة ، وتحديد نطاق التطبيقات ، وتخصيص الجداول الزمنية والميزانيات ، وإثبات عائد الاستثمار ، واكتساب قبول أصحاب المصلحة الداخليين ، وإدخال المستخدمين النهائيين ، وتنفيذ التغييرات على مستوى المؤسسة .

المضي قدمًا مع حلول تقنية قانونية No-Code

لمواجهة هذه التحديات والتنقل في الانتقال إلى حلول no-code ، يجب على المؤسسات مراعاة الخطوات التالية:

تحديد احتياجات العمل وتحديد أولوياتها: تقييم العمليات الحالية ونقاط الضعف والأهداف لتحديد الحلول الأكثر إلحاحًا. تطبيقات ومتطلبات النطاق: حدد الميزات والتكاملات والقدرات اللازمة للحل المقترح. تخصيص الجداول الزمنية والميزانيات: تقدير الوقت والموارد المطلوبة للمشروع ، مع مراعاة عوامل مثل إعداد مستخدم الأعمال وتطوير التطبيقات والاختبار. تحديد عائد الاستثمار والقيمة الملموسة: ضع مقاييس لقياس عائد الاستثمار ، مع مراعاة عوامل مثل توفير الوقت وزيادة الإنتاجية وتحسين رضا العملاء. الحصول على دعم داخلي: قدم حالة مقنعة إلى أصحاب المصلحة ، مع التركيز على الفوائد والعائد على الاستثمار المحتمل للتطوير no-code . المستخدمون النهائيون على متن الطائرة وضمان التكامل الناجح: توفير تدريب شامل ودعم مستمر لتسهيل التبني على نطاق واسع والانتقال السلس. خطة للصيانة والتحسين المستمر: وضع استراتيجية للحفاظ على التطبيقات وتكرارها مع تطور الاحتياجات التنظيمية. اختر نظامًا no-code : قم بتقييم واختيار نظام أساسي قوي no-code ، مثل منصة AppMaster ، التي توفر مجموعة واسعة من أدوات التصميم والتطوير والإدارة للخلفية وتطبيقات الويب والجوال.

من خلال التعرف على التحديات في تطوير التكنولوجيا القانونية التقليدية والتغلب عليها ، يمكن للمؤسسات تسخير إمكانات التطبيقات المصممة خصيصًا باستخدام منصات no-code. تتيح حركة no-code للمحامين ومستخدمي الأعمال التعاون مع أقسام تكنولوجيا المعلومات ، مما يؤدي في النهاية إلى إنشاء تطبيقات رقمية غير محدودة قادرة على دفع الكفاءة والابتكار وإرضاء العملاء.