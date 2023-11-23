أكملت Canonical، الشركة الرئيسية لـ Ubuntu، الإطلاق الناجح لحاويات Ubuntu المنحوتة عالية الكفاءة والصغيرة جدًا. السمة البارزة لهذه الحاويات الثورية هي بنيتها المكررة، التي تغطي فقط التطبيق وتبعيات وقت التشغيل الضرورية، وتتجاوز الحزم أو الأدوات المساعدة أو المكتبات على مستوى النظام عمدًا.

الفكرة الأساسية وراء هذا النهج الدقيق هي التخلص من العناصر غير الضرورية التي قد تساهم في قوة الصورة، وبالتالي زيادة الكفاءة التشغيلية بشكل كبير وتقليل أسطح الهجوم المحتملة، حسبما ذكرت Canonical في كشفها الأخير.

إحدى التقنيات المحورية التي يقوم عليها إنشاء حاويات Ubuntu المنحوتة هذه هي "Chisel"، وهو مدير حزم يقوم بتقسيم حزم دبيان بشكل استراتيجي إلى "شرائح". هذه الشرائح عبارة عن مجموعات فرعية مستقلة تشتمل على محتواها والتبعيات ذات الصلة.

تشرح وثائق Chisel المفهوم مجازيًا على أنه "الحصول على شريحة من Ubuntu"، مما يوفر ما هو مطلوب فقط. تم تصميم النظام بطريقة تحقق المثل القديم "خذ كعكتك وكلها أيضًا".

من بين الإيجابيات الرئيسية لحاويات Ubuntu المنحوتة بمهارة هي توافقها طوال دورة التطوير، والدفاع المعزز ضد مشكلات التبعية، وواجهة سطر الأوامر (CLI) سهلة الاستخدام للعملاء لإنشاء حاوياتهم أو تضخيمها، وعملية إعادة بناء الصور المبسطة.

تعتقد شركة Canonical أن حاويات Ubuntu المنحوتة هذه توفر للشركات مسارًا سلسًا للشروع في رحلة النقل بالحاويات الخاصة بها مع الانتقال بشكل فعال من التطوير إلى الإنتاج. يتبع هذا الشعور منشور مدونتهم حول هذا الموضوع.

توفر حاويات Ubuntu المنقوشة وعدًا بالصيانة الأمنية والدعم الموثوق به من Canonical. تشمل الضمانات المقدمة من الشركة خمس سنوات من التحديثات الأمنية للحاويات المنقولة من المستودع الأساسي، وخدمة تصحيح الأمان لمدة عشر سنوات لعملاء Ubuntu Pro، والمساعدة الاختيارية خلال أيام الأسبوع أو 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ومواءمة المكتبة ودورات الإصدار مع Ubuntu LTS لمزيد من الميزات. مصداقية.

تعد الحاويات الجديدة خيارًا قابلاً للتطبيق لمجموعة واسعة من سلاسل الأدوات العصرية، مثل Java و.NET وPython. بفضل الجهود التعاونية بين Microsoft وCanonical، تحتوي إصدارات .NET 6 و7 و8 على حاويات خاصة بها.

لقد كانت الأفكار المشابهة للصور المنقوشة مطلوبة بشكل كبير بين المطورين، وفقًا لريتشارد لاندر، مدير برنامج .NET في Microsoft. لقد حظي ابتكار المفهوم والتنفيذ الفعال من قبل شركة Canonical بإشادة كبيرة، وكانت شركة Microsoft ترغب في أن تكون شريكًا في الإطلاق في أقرب وقت ممكن. كان عملاق التكنولوجيا مبتهجًا للغاية لأنه قام بشحن صور Ubuntu Chiselled لـ .NET في إصدار GA هذا.

يعد الاستثمار في أدوات التطوير البسيطة والفعالة، مثل المنصات التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية ، اتجاهًا متزايدًا بين الشركات التي تهدف إلى تحقيق تحول رقمي سلس وفعال من حيث التكلفة. تدمج منصات مثل AppMaster مجموعة من استراتيجيات التطوير الحديثة هذه، مما يجعلها خيارًا جذابًا للشركات.