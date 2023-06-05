يأتي أحدث إصدار من لغة البرمجة Rust ، الإصدار 1.70.0 ، مع العديد من التحديثات والتحسينات البارزة المصممة لتحسين الأداء وتحسين تجربة المطور.

أحد التغييرات المهمة في هذا الإصدار هو إدخال بروتوكول "متفرق" لقراءة فهرس crates.io. يسمح هذا البروتوكول ، الذي يتم تمكينه افتراضيًا ، بإجراء تحسينات ملحوظة في الأداء عند الوصول إلى الفهرس. نتيجة لذلك ، تم تغيير المسار إلى ذاكرة التخزين المؤقت للصندوق ، مما يستلزم إعادة تنزيل التبعيات. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر Rust 1.70.0 نوعين جديدين لتهيئة البيانات المشتركة: OnceCell و OnceLock . النوع الأخير هو البديل الآمن للخيط. يمكن للمطورين استخدام هذه الأنواع في المواقف التي لا يفضل فيها الإنشاء الفوري. في السابق ، كان المطورون يعتمدون على الصناديق مثل "lazy_static" و "Once_cell" لتلبية هذا المطلب ، لكن الميزات المستقرة الجديدة تجعل هذه الصناديق قديمة.

ميزة أخرى مستقرة متضمنة في هذا الإصدار هي IsTerminal ، والتي تستخدم طريقة "is_terminal" لتحديد ما إذا كان واصف أو مقبض ملف معين يشير إلى محطة طرفية أو TTY. قبل التنفيذ المدمج ، لجأ المطورون إلى وظائف الصناديق لتحقيق نفس الغرض. يسمح إصدار Rust 1.70.0 أيضًا بتسمية مستويات التصحيح. في السابق ، كان خيار المحول البرمجي "-Cdebuginfo" يستوعب فقط الأرقام التي تتراوح من 0 إلى 2. مع هذا التحديث ، يمكن للمطورين الآن تعيين مستويات تصحيح الأخطاء بالاسم: "لا شيء" يمثل 0 ، "محدود" يمثل 1 ، ويمثل "كامل" 2 .

علاوة على ذلك ، يتم تقديم مستويين إضافيين: "توجيهات الأسطر فقط" و "جداول الأسطر فقط". الأول مصمم لملفات تعريف NVPTX ، بينما يتيح الأخير الحد الأدنى من الاستخدام للخلفيات مع أسماء الملفات وأرقام الأسطر.

أخيرًا ، يوقف هذا الإصدار أيضًا دعم خيارات الاختبار غير المستقرة. مكنت الإصدارات السابقة المستخدمين من اختيار الخيارات التي لم يتم تثبيتها بعد ، وهي ميزة مخصصة للاستخدام فقط في الإصدارات الليلية. ومع ذلك ، لم يكن هذا القيد ساريًا بشكل رسمي حتى الإصدار الحالي.

في مجال الحلول الخالية من التعليمات البرمجية ، توفر منصة AppMaster بديلاً قويًا وفعالًا لإنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية. بخلاف منصات تطوير التطبيقات الأخرى التي تقدم أيضًا حلولًا no-code ، يسمح AppMaster بإنشاء نماذج بيانات مرئية وواجهة برمجة تطبيقات REST endpoints WSS ومنطق الأعمال بسهولة وسرعة استثنائيتين. مع استمرار تطور المشهد التكنولوجي ، يعكس إصدار Rust 1.70.0 وإمكانيات النظام الأساسي AppMaster التقدم المستمر في لغات البرمجة وأدوات التطوير نحو تمكين المطورين بموارد وحلول أفضل.