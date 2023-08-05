في خطوة جريئة نحو تعزيز ممارسات اختبار A / B ، أعلنت Spotify عن أحدث منتجاتها - "الثقة". توفر "الثقة" ، المستمدة من منصة التجريب الخاصة بها ، وسيلة واعدة لفرق تطوير البرامج ، وتسهل إعداد اختبارات المستخدم وتنفيذها وتنسيقها وتحليلها. الهدف من هذا المسعى هو تحسين تنفيذ الأفكار الإبداعية مع تعزيز كفاءة تطوير البرمجيات.

تستضيف Spotify حاليًا إصدارًا تجريبيًا خاصًا من "Confidence" ، مما يشير إلى دخولها إلى المجال التجاري الذي يخدم مؤسسة تطوير البرمجيات. في منشور مدونة مفصل ، سلط Spotify الضوء على بداية هذا المنتج الثوري ، وعزا ذلك إلى سنوات من الجهد الدقيق من قبل علماء ومهندسي البيانات.

تفتخر Spotify بمنصة مرنة تدير بسلاسة اختبارات A / B المتزامنة ، بصرف النظر عن توجيه أنظمة توصية الذكاء الاصطناعي عبر منصات متعددة مثل سطح المكتب والجوال والويب. من المفترض أن يفتح عرض Spotify القادم الباب أمام أي عمل ، بهدف عكس نهج Spotify لبناء أفكارهم واختبارها وتحسينها بسرعة وموثوقية وثقة.

في محاولة لتوفير حلول قوية لفرق تطوير البرمجيات ، تهدف "الثقة" إلى تلبية احتياجات أولئك الذين تجاوزوا منصة الاختبار الحالية لديهم ويسعون إلى بدء سريع في مجال اختبار أ / ب.

شرعت Spotify في رحلتها التجريبية خلال أوائل عام 2010 ، مدفوعة بعدد قليل من علماء البيانات والمهندسين الذين أجروا اختبارات A / B داخلية صغيرة الحجم. على الرغم من طبيعتها اليدوية والمعرضة للمخاطر ، دفعت الاختبارات Spotify للاستثمار في تحسين براعتها التجريبية ، وبلغت ذروتها في منصة اختبار A / B الأساسية ، ABBA. من خلال التفاخر بوضع علامة على الميزات وتحليلها لمجموعة من المقاييس الموحدة ، دفعت ABBA لثقافة التجريب في الشركة.

يتم تقديم "الثقة" في ثلاثة أشكال مختلفة. يمكن للعملاء اختيار الاستفادة منها كخدمة مُدارة ، مما يوفر الوصول إلى نظام أساسي للتجربة كخدمة ويب قائمة بذاتها ، تحت إشراف Spotify. كما أنه متاح كمكوِّن إضافي لـ Spotify s Backstage أو يمكن دمجه في البنية التحتية للشركة عبر واجهات برمجة التطبيقات.

يمكن للفرق التسجيل للحصول على فرصة ليتم تضمينها في قائمة انتظار "الثقة" ، واكتساب احتمال تلقي دعوة. كان Spotify متحفظًا بشأن الوقت الذي يخططون فيه لتوسيع "الثقة" إلى قاعدة مستخدمين أوسع.

ومن المثير للاهتمام أن مصطلح "الثقة" يمثل المشروع الثاني لـ Spotify في تطوير المنتجات التجارية التي تستهدف المطورين. في ديسمبر ، كشفت Spotify عن مبادرتها لتحقيق الدخل من المطورين عبر مشروع Backstage مفتوح المصدر. يهدف Spotify s Backstage إلى تبسيط البنية التحتية للشركات من خلال مساعدتهم على إنشاء بوابات مطورين مخصصة تدمج تطبيقاتهم وأدواتهم وبياناتهم وخدماتهم وواجهات برمجة التطبيقات والمستندات في واجهة واحدة.

يتماشى هذا مع العديد من المنصات no-code مثل AppMaster ، والتي كانت تخلق موجات في عالم تطوير التطبيقات ، من خلال تقليل وقت التطوير وتكاليفه بشكل كبير ، والقضاء على الديون التقنية. مع ظهور منصات مثل AppMaster و "Confidence" ، يبدو مستقبل تطوير البرمجيات واعدًا.