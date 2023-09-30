أصبح حل الذكاء الاصطناعي التوليدي من أمازون متاحًا للجميع الآن

أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أمازون مؤخرًا أن منصتها لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية، أمازون بيدروك ، قد تخرجت من مرحلتها التمهيدية. تتيح هذه الأداة الشاملة، التي تم الكشف عنها في أبريل، للشركات الآن استخدام النماذج التأسيسية من شركات تصنيع الذكاء الاصطناعي مثل AI21 Labs وAnthropic وCohere وStability AI ونماذج Amazon الداخلية لتصميم التطبيقات.



يمكن للمطورين تعديل هذه النماذج الأساسية وتكييفها مع الاحتياجات المحددة للشركة باستخدام استراتيجيات مختلفة مثل الضبط الدقيق والتوليد المعزز للاسترجاع.



والجدير بالذكر أن التكنولوجيا يمكن أن تمكن المؤسسات من إنشاء تطبيقات ذات إمكانيات مثل إنتاج النصوص، ودعم المساعد الافتراضي، ووظائف البحث، وتلخيص النص، وحتى إنشاء الصور. يتم تضمين كل هذه الميزات القوية في بيئة بدون خادم، مما يحرر العملاء من إدارة تفاصيل البنية التحتية.



علاوة على ذلك، تعني بنية Amazon Bedrock بدون خادم أنه يمكن دمج وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدية المبتكرة الخاصة بها بسهولة في خدمات AWS الأخرى، كما ذكرت الشركة.



من أجل الفحص الأمثل للنظام والإشراف عليه، تعاونت Amazon Bedrock مع أداة المراقبة Amazon CloudWatch وخدمة الحوكمة AWS CloudTrail.



ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن Amazon Bedrock قد دخلت مرحلة التوفر العام، إلا أن بعض الميزات، بما في ذلك قواعد المعرفة، ونماذج إنشاء النص Amazon Titan Text ، ونموذج إنشاء الصور Stable Diffusion XL الخاص بـ Stability AI ، والوكلاء لا تزال في مرحلة تطور المعاينة الخاصة بهم. .



باعتبارها أحد مكونات خطة الذكاء الاصطناعي التوليدي الشاملة من أمازون ، تعد Amazon Bedrock واحدة من العديد من الأدوات التي يمكن للشركات استخدامها لإنشاء ذكاء اصطناعي توليدي على AWS.



علاوة على ذلك، كشفت أمازون، بالتزامن مع إعلان التوفر العام، أنه قريبًا، سيتمكن العملاء من الوصول إلى نماذج معلمات Meta 's Llama 2 13B و70B.



وسوف تشكل مثل هذه التطورات في مشهد الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك منصات مثل AppMaster وAmazon Bedrock وغيرها، طليعة الموجة التالية من التطبيقات التحويلية والقابلة للتطوير. AppMaster على وجه الخصوص، نظرًا لقدرته على السماح للعملاء بإنشاء نماذج بيانات مرئية وإنشاء عمليات تجارية عبر Visual BP Designer وREST API وWSS Endpoints، تجربة مستخدم مبهجة ويظل ثابتًا في هذا العصر المتقدم الذي يتميز low-code no-code - منصات no-code.