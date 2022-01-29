حدد موظفان سابقان في Google ، وهما Sargun Kaur و Nikke Hardson-Hurley ، مشكلة مهمة في عملية التوظيف الهندسية وشكلوا شركة ناشئة جديدة تسمى Byteboard. قرروا إعادة التفكير وإعادة بناء المقابلات الوظيفية الهندسية من خلال التركيز على مهارات الترميز العملية للمرشحين في مواقف العالم الحقيقي. في الآونة الأخيرة ، نجحت Byteboard في تأمين جولة تمويل أولية بقيمة 5 ملايين دولار بقيادة Cowboy Ventures ، جنبًا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من المستثمرين الملاك. التقى Kaur و Hardson-Hurley في البداية خلال حدث hackathon الداخلي لشركة Google ، واكتشفا مصلحة مشتركة في تجديد عملية المقابلة الهندسية. كلا المؤسستين ، بصفتهما نساء ملونات ، عانوا بشكل مباشر من العيوب التي يواجهها الأفراد ناقص التمثيل بسبب النظام الحالي. لقد أقروا بالميزة غير العادلة في العملية الممنوحة لأولئك الذين لديهم الموارد للوصول إلى مواد التحضير ، على عكس الدورات الإعدادية لـ SAT في المدرسة الثانوية. "Byteboard هو حل قائم على البرامج يساعد الشركات فعليًا على استبدال المقابلات الفنية السابقة في الموقع بمقابلة قائمة على المشروع تساعدهم على التوظيف بشكل أسرع من خلال عملية مقابلة أكثر إيجابية وانسيابية وعملية" ، صرح Kaur. طريقة المقابلة التقليدية ، التي صممت في البداية من قبل عمالقة التكنولوجيا مثل Google و Microsoft ، استهدفت الدكتوراه. مرشحين لعلوم الكمبيوتر من جامعات مرموقة. ومع ذلك ، وفقًا لكور ، فقد تغيرت صناعة التكنولوجيا بشكل كبير على مر السنين ، تاركة وراءها عملية المقابلة. تهدف Byteboard إلى تغيير ديناميكيات المقابلة من المفاهيم النظرية البحتة إلى عروض البرمجة العملية. يشبه كور السيناريو بتقييم لاعبي كرة السلة من خلال مراقبة أدائهم في صالة الألعاب الرياضية ، بدلاً من جعلهم يشرحون المسرحيات على السبورة البيضاء. أثناء وجودهم في Google ، طور المؤسسون المشاركون فكرتهم إلى منتج من خلال حاضنة Google الداخلية ، المنطقة 120. عادةً ما تكون مشاريع المنطقة 120 مخصصة للاستخدام الداخلي ، لكن Byteboard حققت قفزة نادرة في السوق كشركة مستقلة.

صمم المؤسسون سيناريوهات مقابلات Byteboard ليتم إكمالها من قبل المرشحين في الوقت الذي يناسبهم ، في بيئة العمل المفضلة لديهم. التركيز الأساسي لهذه التقييمات هو تقييم المهارات والقدرات المطلوبة للوظيفة. سيخضع هذا المرشح لمقابلة Byteboard ، وهي تشبه العمل من خلال مشروع. إنه يحاكي إلى حد كبير اليوم في حياة المهندس. أوضح كور "أنت لا تنجذب إلى خوارزميات غامضة" . وشددت كذلك على أنه لا ينبغي على المرشحين أن يدرسوا لهذه المقابلات: يجب أن يكون الإعداد الوحيد المطلوب هو صقل المهارات الهندسية. تقوم المنصة أيضًا بإخفاء هوية البيانات المرسلة إلى مديري التوظيف ، مما يقلل التحيز إلى الحد الأدنى من خلال السماح لهم بتقييم المرشحين بناءً على قدراتهم المثبتة فقط. تظل المعلومات الشخصية مخفية حتى يتقدم المرشح إلى المقابلة الشخصية. على الرغم من أنها لا تزال في مراحلها الأولى مع ثمانية موظفين فقط ، إلا Byteboard أحدثت بالفعل موجات في الصناعة. يعطي Kaur و Hardson-Hurley الأولوية لبناء فريق يعكس المجتمع المتنوع الذي تخدمه. قامت الشركات بما في ذلك Figma و Lyft و Webflow بتنفيذ Byteboard وشهدت تأثيرًا إيجابيًا من حيث تقليل وقت العرض وتوفير مئات من ساعات المقابلات للفرق الهندسية وتجميع أقسام هندسية أكثر تنوعًا.

يمكن أن يؤدي هذا النهج الجديد في التوظيف إلى تغيير مشهد التوظيف الهندسي ، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات على مستوى المؤسسات. في عصر الأنظمة الأساسية التي no-code ومنصات low-code ، مثل AppMaster.io ، يتحول التركيز لتمكين الأفراد من إنشاء تطبيقات بسرعة وكفاءة أكبر. سيتطلب هذا الانتقال تعيينات هندسية لإثبات الكفاءة في سيناريوهات البرمجة العملية الواقعية بدلاً من مجرد التفوق في المعرفة النظرية. مع ذلك ، تمهد Byteboard الطريق لعملية مقابلة أكثر شمولاً وفعالية تتماشى بشكل أفضل مع متطلبات صناعة التكنولوجيا الحديثة.