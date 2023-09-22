🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

تعمل قمة وادي السيليكون للتمويل على ربط المستثمرين بالشركات الناشئة المبتكرة

Sep 22, 2023
تعمل قمة وادي السيليكون للتمويل على ربط المستثمرين بالشركات الناشئة المبتكرة

احتلت قمة تمويل وادي السيليكون، وهي حدث مرموق في عالم استثمارات الشركات الناشئة، مركز الصدارة في بالو ألتو، كاليفورنيا، في 18 سبتمبر 2023. وقد احتفلت هذه القمة الشهيرة بدورها في سد الفجوة بين مستثمري وادي السيليكون والشركات الناشئة من العالم. في جميع أنحاء العالم، واصلت تقليدها المتمثل في تقديم منصة تواصل عالية المستوى للمشاريع الرائدة.

Silicon Valley Funding Summit

عرضت النسخة السادسة عشرة من قمة تمويل وادي السيليكون مرة أخرى سمعة الوادي كمركز للابتكار، حيث اجتذبت مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة، بدءًا من الوافدين الجدد في مرحلة التأسيس إلى مؤسسات السلسلة A وB الأكثر رسوخًا. لقد خلقت القمة بيئة مناسبة لإقامة شراكات استراتيجية، وتأمين التمويل الحاسم، واستكشاف فرص التعاون التي يمكن أن تدفع الشركات الناشئة إلى آفاق جديدة.

كان أحد المشاركين البارزين في قمة هذا العام هو AppMaster ، وهي شركة ناشئة ديناميكية في طليعة ثورة عدم استخدام التعليمات البرمجية . يتخصص AppMaster في تمكين الشركات من إنشاء تطبيقات قوية ومذهلة بصريًا دون الحاجة إلى برمجة مكثفة. لقد أحدثت المنصة المبتكرة ضجة كبيرة، حيث تقدم حلاً يضفي طابعًا ديمقراطيًا على تطوير التطبيقات ويسرع إنشاء التجارب الرقمية.

Silicon Valley Funding Summit

حظي حضور AppMaster في القمة باهتمام كبير، حيث لاقى منهجها no-code صدى لدى المستثمرين وقادة الصناعة. لا تعمل المنصة على تبسيط عملية تطوير التطبيقات فحسب، بل توفر أيضًا حلاً مرنًا وفعالاً للشركات التي تتطلع إلى تحقيق أفكارها على أرض الواقع بسرعة.

مع استمرار قمة تمويل وادي السيليكون في العمل كمحفز للابتكار والاستثمار، فإن الشركات الناشئة مثل AppMaster تجسد روح ريادة الأعمال والتقدم التكنولوجي الذي يميز وادي السيليكون. ومن خلال هذه المشاركة الناجحة، تستعد AppMaster لتسريع نموها وإحداث تأثير دائم في عالم تطوير التطبيقات.

تعد قمة وادي السيليكون للتمويل بمثابة شهادة على التآزر الدائم بين المستثمرين والشركات الناشئة، مما يوفر لمحة عن مستقبل التكنولوجيا والإمكانيات المثيرة التي تنتظر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة.

المنشورات ذات الصلة

جوجل تستعد لتقديم تطبيق مدير الاعتماد لتحسين المصادقة لمستخدمي Android
date Oct 27, 2023
جوجل تستعد لتقديم تطبيق مدير الاعتماد لتحسين المصادقة لمستخدمي Android
كشفت Google النقاب عن أحدث ابتكاراتها، وهو مدير الاعتماد، المصمم لتبسيط وتأمين ممارسات المصادقة لمستخدمي Android.
Android Security Automation
تقدم Datasaur مختبر LLM الخاص بها: حل لتخصيص تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمحادثة
date Oct 27, 2023
تقدم Datasaur مختبر LLM الخاص بها: حل لتخصيص تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمحادثة
قامت شركة Datasaur، وهي شركة مبتكرة في مجال التكنولوجيا في سان فرانسيسكو، بتوسيع محفظتها من خلال إطلاق LLM Lab - وهي منصة شاملة لعملاء المؤسسات الذين يهدفون إلى تطوير تطبيقات مخصصة لنماذج اللغة الكبيرة، تشبه ChatGPT.
AI Software Development
تكشف Planview عن حل شامل برؤية استراتيجية متكاملة وتنفيذ المشروع
date Oct 27, 2023
تكشف Planview عن حل شامل برؤية استراتيجية متكاملة وتنفيذ المشروع
أطلقت Planview حلاً جديدًا، Planview Roadmaps، المصمم للجمع بين الإستراتيجية ومخططات الفريق والتنفيذ في نظام أساسي مرئي موحد.
Productivity Software Business
ابدأ مجانًا
من وحي تجربة هذا بنفسك؟

أفضل طريقة لفهم قوة AppMaster هي رؤيتها بنفسك. اصنع تطبيقك الخاص في دقائق مع اشتراك مجاني

اجعل أفكارك تنبض بالحياة