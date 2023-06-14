نظرًا لأن قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي يصبح قادرًا على المنافسة بشكل متزايد ، تظل OpenAI في المقدمة من خلال تحسين نماذج إنشاء النصوص وخفض أسعارها. طرحت الشركة إصدارات جديدة من GPT-3.5-turbo و GPT-4 ، وهي أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد النصوص ، مع الوظيفة المضافة حديثًا لاستدعاء الوظائف.

يسمح استدعاء الوظائف للمطورين بتحديد وظائف البرمجة لـ GPT-3.5-turbo و GPT-4 ، والتي تستجيب عن طريق إنشاء كود ينفذ الوظائف المحددة. كما هو موضح في منشور مدونة OpenAI ، تتيح هذه الميزة المبتكرة إنشاء روبوتات محادثة تستخدم أدوات خارجية للإجابة على الأسئلة وإجراء لغة طبيعية لتحويلات استعلام قاعدة البيانات واستخراج البيانات المنظمة من النص. تم تصميم النماذج لاكتشاف الحاجة إلى استدعاء دالة وإرجاع هياكل بيانات JSON التي تلتزم بتوقيع الوظيفة ، مما يضمن معلومات أكثر دقة ومنظمة.

بالإضافة إلى استدعاء الوظائف ، تطرح OpenAI نسخة محدثة من GPT-3.5-turbo تتميز بنافذة سياق موسعة بشكل كبير. تمثل نافذة السياق ، المقاسة بالرموز المميزة ، مقدار النص الذي يأخذه النموذج في الاعتبار قبل إنشاء أي نص لاحق. قد تكافح النماذج التي تحتوي على نوافذ سياق أصغر لتذكر حتى محتوى المحادثة الحديث ، مما يؤدي إلى استجابات خارج الموضوع. يوفر أحدث إصدار من GPT-3.5-turbo طول سياق أكبر بأربع مرات (16000 رمز) من سابقه ، بضعف السعر - 0.003 دولار لكل 1000 من رموز الإدخال و 0.004 دولار لكل 1000 من رموز المخرجات. يسلط برنامج OpenAI الضوء على أن هذا النموذج لديه القدرة على استيعاب حوالي 20 صفحة من النص في حالة واحدة. ومع ذلك ، فإنه لا يرقى إلى مستوى النموذج الرئيسي لشركة Anthropic الناشئة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ، والتي يقال إنها يمكنها معالجة مئات الصفحات في وقت واحد. يختبر OpenAI إصدار GPT-4 مع نافذة سياق مكونة من 32000 رمز ، وإن كان ذلك في إصدار محدود.

في المزيد من الأخبار السارة للمطورين ، تعمل OpenAI أيضًا على خفض أسعار طراز GPT-3.5-turbo الأصلي بنسبة 25٪. تبلغ التكلفة الآن 0.0015 دولارًا أمريكيًا لكل 1000 رمز إدخال و 0.002 دولار أمريكي لكل 1000 رمز إخراج ، وهو ما يعادل 700 صفحة تقريبًا لكل دولار. علاوة على ذلك ، تخفض الشركة سعر text-embedding-ada-002 ، وهو نموذج شائع لتضمين النص ، بنسبة 75٪. يبلغ السعر الجديد 0.0001 دولار لكل 1000 توكن. تُستخدم عمليات تضمين النص لقياس الارتباط بين السلاسل النصية ، مع التطبيقات في أنظمة البحث والتوصية. تعزو شركة OpenAI هذا التخفيض في الأسعار إلى التحسينات في كفاءة أنظمتها.

يبدو أن استراتيجية OpenAI للمضي قدمًا تركز على التحديثات الإضافية لنماذجها الحالية بدلاً من تطوير نماذج جديدة واسعة النطاق من البداية. صرح سام ألتمان ، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI مؤخرًا في مؤتمر إيكونوميك تايمز أن الشركة لم تبدأ في تدريب خليفة لـ GPT-4 ، مما يعني أنه لا يزال هناك قدر كبير من العمل والتحسين الذي يتعين القيام به على نماذجها الحالية.

مع أدوات قوية no-code مثل AppMaster.io مما يسمح للمستخدمين بإنشاء الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بسهولة ، فإن تكامل حلول الذكاء الاصطناعي المحسّنة مثل GPT-3.5-turbo و GPT-4 بواسطة OpenAI يمكن أن يوفر المزيد من تجارب المستخدم المحسّنة في المشهد التكنولوجي سريع التطور.