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جدار الحماية للنشر بواسطة OpsMx: تعزيز الأمان من خلال تكامل خطوط أنابيب CI/CD

Oct 24, 2023
جدار الحماية للنشر بواسطة OpsMx: تعزيز الأمان من خلال تكامل خطوط أنابيب CI/CD

في سعيها لتحسين أمان التطبيقات، كشفت OpsMx عن تقنيتها المبتكرة - جدار الحماية للنشر. تُحدث هذه الأداة الفريدة ثورة في مشهد أمان التطبيقات من خلال الاندماج بسلاسة في خطوط أنابيب CI/CD وفرض معايير أمان صارمة أثناء مرحلة نشر التطبيق. إذا تم تحديد ثغرة أمنية أو ثغرة أمنية محتملة، فإنه يوقف عملية الإصدار.

يأتي تقديم هذه الأداة القوية في وقت كانت فيه صناعة التكنولوجيا تستثمر بشكل كبير في تحسين العناصر الأمنية لعملية تطوير التطبيقات. وفي حين تحترم OpsMx أهمية هذا المسعى، فإنها تعترف بأن التحديات في تطبيق السياسة الأمنية كبيرة، خاصة عندما تكون المسؤوليات متناثرة بين فرق موزعة، كل منها مجهز بنماذج تشغيل ومجموعات أدوات متميزة.

سلط جوبال دوميتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OpsMx، الضوء على القيمة التي يوفرها جدار حماية النشر للمؤسسات. وقال: "يوفر جدار حماية النشر أداة أبسط وأكثر فعالية للمؤسسات لفرض عملية تسليم البرامج الفريدة الخاصة بها. وبينما تفهم المؤسسات احتياجاتها فيما يتعلق بأمان التطبيقات والامتثال للإصدار، فإنها غالبًا ما تواجه عقبات تتعلق بالبيانات المنعزلة والفرق المشتتة التي تعمل على "نظام شرف. يدمج جدار حماية النشر مجموعات البيانات هذه وحسن النية لتحويل السياسات الأمنية إلى إجراءات ملموسة."

مع نشر جدار حماية النشر، أصبح لدى الشركات الآن تحت تصرفها جدار حماية يمكنه تقييم التطبيقات وفقًا لسياسات متعددة، وفرض حظر على إصداره إذا فشل في تلبية جميع المتطلبات الأساسية. تتضمن المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كان ينبغي متابعة الإصدار ملفات البيان، وعمليات فحص الثغرات الأمنية، وسلامة العناصر، وجودة الإصدار والأداء، وجاهزية البنية التحتية، وضوابط التشغيل.

تقدم OpsMx مجموعة شاملة من قواعد جدار الحماية التي يمكن توسيعها أو تخصيصها حسب احتياجات العميل. علاوة على ذلك، يمكن للقواعد أيضًا أن تتزامن مع أطر العمل المقبولة على نطاق واسع، بما في ذلك NIST 800 وPCI وHIPAA، وبالتالي تعزيز عمليات التحقق من الامتثال.

تعمل الأداة متعددة الاستخدامات أيضًا على تسهيل عمليات محاكاة النشر قبل النشر الفعلي، مما يتيح اكتشاف أي مشكلات تتعلق بالامتثال وتصحيحها مسبقًا.

يعد Deployment Firewall أحد مكونات مجموعة OpsMx Deploy Shield ويمكن دمجه مع تطبيقات Jenkins وArgo وSpinnaker الموجودة مسبقًا. وبالنظر إلى المستقبل، لدى OpsMx أيضًا خطط لدمج الدعم لـ GitHub Actions و GitLab. ومن خلال مراقبة التطوير المستمر، قد يكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان سيتم النظر في الدعم المستقبلي لمنصة مثل AppMaster .

من خلال تصميم حل يتكامل مع خطوط أنابيب CI/CD ويعزز أمان التطبيقات أثناء نشرها، اتخذت OpsMx خطوة حاسمة أخرى نحو تعزيز أمان التطبيقات في عالم يتحول بسرعة إلى الرقمنة.

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