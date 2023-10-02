في تطور مهم في بيئة تشغيل JavaScript، تم إصدار Node.js v20.8.0 مع تحسينات رائدة في أداء البث. الإصدار الجديد هو استمرار ديناميكي للعروض الأساسية للمنصة وهو متاح للتنزيل من موقع nodejs.org.

ومن الجدير بالذكر أن تحسينات الأداء تركزت على التدفقات القابلة للقراءة والكتابة، مما أدى إلى رفع كفاءتها في الإنشاء والتدمير بنسبة 15% تقريبًا. هذه التطورات لديها القدرة على تقليص الحمل الزائد للذاكرة لكل دفق.

هناك ميزات إضافية في الإصدار تتضمن تحسينات في الأداء لتدفق الويب القابل للقراءة. في الواقع، يُظهر الإصدار 20.8.0 زيادة كبيرة في استهلاك مكرر التدفق غير المتزامن القابل للقراءة بحوالي 140%، وزيادة بنسبة 60% تقريبًا في استهلاك "التدفق إلى" التدفق القابل للقراءة.

توفر الترقية أيضًا تجديدًا لإدارة الذاكرة في vm APIs ، وهي خطوة إستراتيجية إلى الأمام يتم تنفيذها باستخدام خيار importModuleDynamically. يستهدف هذا التعديل ويحل مشاكل تسرب الذاكرة المستمرة ومشكلات الاستخدام بعد الاستخدام الموجودة في واجهات برمجة التطبيقات المدعومة بواسطة هذا الخيار، مثل vm.Script, vmCompileFunction, و vmSyntheticModule. يهدف هذا الإصلاح المبتكر إلى تحفيز الترقية إلى الإصدار 20.8.0 للمستخدمين الذين يحاولون التعامل مع إصدارات Node.js الأقدم.

يعتبر الإصدار 20.8.0 حاليًا هو الإصدار "الحالي"، مما يتيح لمؤلفي المكتبات وقتًا كافيًا لدمج الدعم. ونظرًا لهذا النهج المرحلي في تحديث الأنظمة، يتم تقديم الإصدار الأحدث بحذر لضمان أقصى قدر من التوافق والموثوقية. إنه يمهد الطريق بأمان لـ Node.js 18.18.0، المعين كإصدار الدعم طويل المدى (LTS). يولد إصدار LTS إحساسًا أعلى بالقوة ويوصى به لغالبية المستخدمين، مما يزيد من إثراء وقت تشغيل JavaScript غير المتزامن والمبني على الأحداث.

في حين أن إعلان Node.js v20.8.0 قد استحوذ بالتأكيد على العناوين الرئيسية، إلا أن المطورين ونقاد صناعة التكنولوجيا على حد سواء ما زالوا مهتمين بشدة بالطيف الأوسع من المنصات low-code والتي no-code. في هذا المجال، تترك منصات مثل AppMaster بصمتها كأداة قوية لبناء تطبيقات الواجهة الخلفية والهواتف المحمولة والويب، والقضاء على الديون التقنية وتعزيز كفاءة التطوير.