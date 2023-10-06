أمازون تكشف عن DataZone، وهي خدمة ثورية لإدارة البيانات لتعزيز التعاون والحوكمة

في خطوة لتبسيط التعاون في مجال البيانات داخل المؤسسات، أطلقت Amazon حلاً رائدًا لإدارة البيانات - Amazon DataZone. تلبي هذه الخدمة الرائدة الفهرسة، والاكتشاف، والتحليل، والحوكمة، بالإضافة إلى مشاركة البيانات بين منشئيها ومستخدميها.

تمت معاينة هذه الخدمة الجديدة لأول مرة في AWS re:Invent هذا العام وتهدف إلى التقريب بين الفرق داخل المؤسسة من خلال الإدارة الفعالة للبيانات. يقوم المساهمون الرئيسيون أو منتجو البيانات بتخزين أصول البيانات المنظمة في كتالوج البيانات حيث يمكن للمستهلكين الاشتراك في هذه الأصول ومشاركتها مع المتعاونين الآخرين.

وكما أوضحت شيخا فيرما، رئيس المنتج في Amazon DataZone ، خلال الكلمة الرئيسية في الحدث، تعمل الخدمة كبيئة موحدة تعزز الرؤية وتوفر وصولاً مباشرًا إلى البيانات لجميع أصحاب المصلحة في المؤسسة.

ومن خلال تنفيذ هذه الخدمة البارعة، يمكن للشركات ترسيم بياناتها في نطاقات تشير إلى حدود داخل المؤسسة. تشتمل هذه المجالات على العناصر الرئيسية لـ Amazon DataZone: بوابة البيانات، وكتالوج البيانات، والمشاريع والبيئات، ومسارات العمل المتكاملة.

توفر بوابة البيانات، وهي تطبيق قائم على الويب، فرص الخدمة الذاتية للوصول إلى البيانات. ولأغراض المصادقة، فإنه يستفيد من AWS Identity and Access Manager (IAM)، أو يتحقق من بيانات الاعتماد من مصادر الهوية الخارجية عبر مركز هوية AWS IAM.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل Amazon DataZone على حل عقبة رئيسية في إمكانية اكتشاف البيانات من خلال تنفيذ تصنيف محدد مسبقًا في كتالوج البيانات الخاص بها حيث يمكن فرز البيانات وتنظيمها بناءً على سياق الأعمال، وبالتالي تمكين المستخدمين من تحديد موقع البيانات المطلوبة بسهولة.

تسمح إمكانات إنشاء البيئة والمشروعات للمستخدمين بإنشاء مجموعات من أصول البيانات والأشخاص والأدوات التحليلية التي تتمحور حول حالة استخدام محددة. تعمل هذه البيئات بمثابة العمود الفقري لإنتاج البيانات أو استهلاكها. أوضحت AWS هذا الأمر في منشور مدونة مؤخرًا، حيث ذكرت أن مشروعات Amazon DataZone توفر مساحة مواتية حيث يمكن لأعضاء المشروع التعاون ومشاركة وتبادل البيانات وأصول البيانات.

علاوة على ذلك، تتضمن الخدمة سير عمل متكامل يضمن سهولة الإدارة والتحكم في الوصول. إذا طلب مستهلك البيانات الوصول إلى البيانات، يُطلب من المالك مصادقة الطلب، وبعد ذلك تقوم Amazon DataZone بإدارة منح الوصول اعتمادًا على أذونات مخزن البيانات.

لتوضيح حالة الاستخدام العملي، أوضحت AWS سيناريو حيث يمكن لفريق تسويق المنتج تسخير Amazon DataZone لتحليل بيانات المبيعات المملوكة لفريق المبيعات لتصميم حملة اعتماد المنتج. على هذا النحو، تعمل DataZone بمثابة أداة تغيير قواعد اللعبة للفرق التي تتعامل مع مجموعات كبيرة من البيانات، مما يعكس المشاعر المتناغمة التي تتقاسمها العديد من المنصات الأخرى مثل AppMaster .