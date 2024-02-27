تكشف شركة Mistral AI عن نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم وتتعاون مع Microsoft للاستضافة

في خطوة استراتيجية نحو الابتكار، كشفت Mistral AI عن مسعى الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا، Mistral Large. تم تصميم هذا التطوير للعمل بسلاسة على نظامها الأساسي الخاص وكذلك عبر Microsoft's Azure AI ، ويمثل هذا التطوير Microsoft باعتبارها المضيف الخارجي الأول لابتكارات Mistral's الذكاء الاصطناعي.

تكمن براعة Mistral Large في تعدد استخداماته عبر مهام الاستدلال المعقدة ومتعددة اللغات والتي تشمل تفسير النص وتحويله وتوليده. ويمثل هذا نقلة نوعية في كيفية تعامل نماذج الذكاء الاصطناعي مع تعقيدات فهم النص متعدد اللغات.

يتميز النموذج بالكفاءة الأصلية في لغات مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية، ويتجاوز مجرد التعرف على الكلمات. إنه يُظهر إتقانًا عميقًا للقواعد النحوية والخصوصيات الثقافية التي تسمح بترجمات وتفاعلات دقيقة. تلبي هذه القدرات جمهورًا متنوعًا، مع خدمات واستجابات تراعي الفروق اللغوية والثقافية للمستخدمين العالميين، كما أكدت شركة Mistral AI.

قفزة أخرى للأمام هي نافذة سياق الرمز المميز الموسعة للنموذج، والتي تصل إلى 32000 رمزًا. يتيح هذا الفهم السياقي الشامل لبرنامج Mistral Large استخلاص المعلومات ذات الصلة من النصوص الموسعة، وهو أمر لا يقدر بثمن للتحليلات المتعمقة أو تجميع البيانات من المستندات الشاملة.

يتألق النموذج في المهام التي تتطلب الالتزام بالتعليمات الدقيقة. بالنسبة للمطورين، يتضمن أدوات سياسة الإشراف المخصصة، كما يتضح من نشره على منصة الدردشة le Chat. ونتيجة لذلك، هناك الآن المزيد من الفرص لتطوير تطبيقات برمجية معقدة وجذابة ومخصصة تتوافق مع المتطلبات الديناميكية للشركات الحديثة والمستهلكين الأفراد.

يتميز Mistral Large أيضًا بوضع إخراج JSON الخاص به، مما يضمن أن البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة النموذج بتنسيق جيد التنظيم وجاهز للتطبيق. تعمل هذه الميزة على تسهيل عملية التكامل بشكل كبير للمطورين الذين يسعون إلى دمج الميزات الذكية في منتجاتهم الرقمية.

لاستكمال Mistral Large ، تم أيضًا تقديم نظير موجه للأداء، Mistral Small. تم إعداد هذا النموذج للسيناريوهات التي تكون فيها السرعة والميزانية أمرًا جوهريًا.

وسط هذه الخلفية من انتشار الذكاء الاصطناعي، ستستفيد منصات مثل AppMaster من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي هذه لتعزيز عروضها no-code ، مما يزيد من تبسيط العملية للشركات التي تهدف إلى نشر تطبيقات ذكية وسريعة الاستجابة بسرعة وكفاءة.