خلال مؤتمر إنسباير السنوي ، كشفت Microsoft العملاقة للتكنولوجيا النقاب عن مجموعة من الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي من المتوقع أن تعزز قدرات نظامها الأساسي Azure. كان الضوء على أداة Vector Search ، وهي متاحة الآن بتنسيق معاينة عبر Azure Cognitive Search. مع التعلم الآلي في جوهره ، يجلب Vector Search الوعد بتجربة بحث أسرع ، حيث يستفيد من قدراته لفهم جوهر وارتباط البيانات غير المنظمة ، مثل الصور والنصوص.

تكتسب التقنية التي يستخدمها Vector Search - الموجهات - زخماً في مجال البحث. يتضمن تحويل الكلمات أو الصور إلى مجموعة من الأرقام المعروفة باسم المتجهات ، والتي تمثل معناها. يسمح هذا التمثيل الرقمي بالمعالجة الرياضية ويسمح للآلات بفهم البيانات وتنظيمها. وبالتالي ، يمكن للآلات التعرف على الكلمات المماثلة داخل "مساحة المتجه" ، مثل "king" و "queen" ، وتحديد موقعها على الفور داخل قواعد البيانات ، التي تضم ملايين الكلمات. تم اعتماد هذا النهج للبحث في المتجهات من قبل العديد من الشركات بما في ذلك Qdrant و SeMI Technologies وعمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل Amazon و Google.

في تمييز نفسها عن منافسيها ، يشتمل نهج البحث المتجه من Microsoft على بحث متجه خالص ، واسترداد هجين ، وإعادة تصنيف متقدمة. تفترض الشركة أنه يمكن استخدام أداة البحث المتجه في التطبيقات والخدمات لتقديم استجابات مخصصة بلغة طبيعية ، وتقديم اقتراحات للمنتجات ، والمساعدة في تحديد الأنماط في البيانات. علاوة على ذلك ، تشمل مزايا هذا النظام إنشاء تطبيقات مدمجة في البحث وقائمة على الدردشة ، وتحويل الصور إلى تمثيلات متجهة باستخدام Azure AI Vision ، واسترداد المعلومات ذات الصلة من مجموعات البيانات الكبيرة للمساعدة في أتمتة العملية وسير العمل. يمتد تكامل Vector Search بشكل أكبر إلى إمكانات Azure Cognitive Search الأخرى ، من بينها التنقل والمرشحات ذات الأوجه.

لإلقاء الضوء بشكل أكبر على مشهد الذكاء الاصطناعي ، تقوم Microsoft بطرح حل Document Generative AI. تدمج هذه الميزة خدمات معالجة المستندات الحالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Microsoft - بما في ذلك Azure Form Recognizer - مع خدمة Azure OpenAI. هذه الخدمة هي أحد جوانب عروض Microsoft المُدارة بالكامل والتي تركز على المؤسسات والتي تهدف إلى تزويد الشركات بتقنية الذكاء الاصطناعي من OpenAI. كانت شراكة Microsoft التجارية المستمرة مع OpenAI مفيدة في تكملة عناصر التحكم وميزات الحوكمة للتكنولوجيا.

بناءً على أحدث نماذج لغة الذكاء الاصطناعي من OpenAI ، يعالج حل Document Generative AI الملفات لمهام مثل تلخيص التقارير واستخراج القيم ومعرفة التعدين وإنشاء أنواع جديدة من المستندات. كما أنه يعمل كأساس للردود ، على غرار ChatGPT الخاص بـ OpenAI. على سبيل المثال ، يسمح حل Document Generative AI للعملاء بتحميل الفواتير والعقود والفواتير وتمكين الموظفين من الاستعلام عن ضمانات الخدمة وبنود محددة. يوفر الحل أيضًا إجابات بتنسيق نصي أو صور أو جداول ، مع تزويد الاستشهادات برابط إلى المحتوى الأصلي.

أضافت Microsoft أنه يمكن الاستفادة من إمكانات حل Document Generative AI للتفاعلات اللغوية الطبيعية مع المستندات وأنشطة إنشاء المحتوى. وتشمل هذه الرسائل الإخبارية ومنشورات المدونات والملخصات والتعليقات التوضيحية وما إلى ذلك. تنص Microsoft على أن الحل يدعم وظائف مثل إمكانات محادثة المستندات الذكية والمساعدة في الكتابة ووظيفة البحث الشامل ودعم الاستعلام وترجمة المستندات والمزيد. يتم التعامل مع جميع مهام المستندات المعقدة والمتنوعة هذه بواسطة نماذج من OpenAI.

في كشف مرتبط ، أعلنت Microsoft أن نموذج OpenAI's Whisper ، وهو نموذج التعرف التلقائي على الكلام ، سيتم دمجه قريبًا في عائلة Microsoft لخدمات الكلام AI وخدمة Azure OpenAI. يتم تعيين عملاء المؤسسات على اكتساب القدرة على نسخ المحتوى الصوتي وترجمته ، بالإضافة إلى إنشاء نسخ مجمعة على نطاق أوسع.

من بين الإعلانات الرئيسية الأخرى في Inspire ، أعلنت Microsoft عن عرض المعاينة العامة لـ Real-time Diarization ، وهي خدمة كلام تعتمد على الذكاء الاصطناعي قادرة على تحديد من بين العديد من الأشخاص الذين يتحدثون في الوقت الفعلي. علاوة على ذلك ، وسعت Microsoft من إمكانية الوصول إلى Custom Neural Voice ، وهي أداة ذكاء اصطناعي يمكنها تقليد صوت الممثل عن كثب أو إنشاء أصوات اصطناعية أصلية. في السابق ، كان الوصول إلى هذه الميزة مقيدًا. ومع ذلك ، تطلب Microsoft الآن من العملاء التقدم والحصول على الموافقة لاستخدام هذه الميزة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على العملاء الحصول على موافقة الموهبة الصوتية والموافقة على مدونة قواعد السلوك لاستخدام Custom Neural Voice.

توفر Microsoft أيضًا أدوات تحديد العلامات المائية والكشف المصممة لتسهيل التعرف على المقاطع الصوتية التي تم إنشاؤها باستخدام Custom Neural Voice. ومع ذلك ، لا يمكن لهذه الأدوات وحدها أن تحل بشكل قاطع قضايا الترخيص والموافقة المرتبطة بتقنية استنساخ الصوت. ومع ذلك ، قررت Microsoft أنها لن تكون جزءًا من المعركة المرتبطة بهذا الأمر.

بينما تعمل أدوات مثل Vector Search و Custom Neural Voice على تغيير عالم التكنولوجيا ، فإن المنصات مثل AppMaster ، المعترف بها كأداة عالية الأداء في منصات تطوير No-code من قبل G2 ، تجذب المستخدمين الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بأقل ترميز . في المشهد التكنولوجي سريع التغير ، سيكون من الرائع أن نرى كيف تستمر وظائف الذكاء الاصطناعي في التطور وتشكيل مستقبلنا.