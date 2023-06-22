كشفت Microsoft مؤخرًا عن خطة طموحة لبناء كمبيوتر عملاق كمومي باستخدام كيوبتات طوبولوجية في غضون السنوات العشر القادمة. يهدف هذا التطور إلى تجاوز المرحلة الحالية من الحوسبة الكمومية متوسطة الحجم (NISQ) ، مما يقربنا من عصر جديد في التكنولوجيا.

صرحت Krysta Svore ، نائبة رئيس Microsoft لتطوير الكم المتقدم ، أن الشركة تقدر الوقت اللازم لإنشاء الكمبيوتر العملاق الكمي بحوالي عقد من الزمان. ستشمل العملية العديد من الإنجازات والمعالم ، حيث تركز Microsoft الآن على تطوير وحدات كيوبت محمية بالأجهزة.

في العام الماضي ، أعلنت Microsoft عن إنجاز كبير بإنشاء كيوبتات مقرها ماجورانا. تُظهر هذه الكيوبتات ثباتًا ملحوظًا مقارنة بالطرق التقليدية ولكنها أكثر صعوبة في الإنتاج. بدأ استثمار الشركة المبكر في هذه التكنولوجيا يؤتي ثماره ، كما يتضح من ورقة جديدة تمت مراجعتها من قبل الأقران ونشرت في المجلة الفيزيائية بجمعية الفيزياء الأمريكية. قبل عام.

للوصول إلى المستوى المرن للحوسبة الكمومية ، شدد Svore على الحاجة إلى التشغيل باستخدام كل من الكيوبتات المادية ورمز تصحيح الأخطاء. سيتطلب ذلك حاسوبًا كميًا قادرًا على أداء مليون عملية كمومية موثوقة في الثانية بمعدل فشل واحد لكل تريليون عملية.

تتضمن الخطوة التالية في خارطة الطريق بناء كيوبتات أقل من 10 ميكرون على جانب وبسرعة كافية لإجراء عملية كيوبت واحدة في أقل من ميكروثانية. بعد هذا الإنجاز ، تخطط Microsoft للعمل على تشابك هذه الكيوبتات وتشغيلها من خلال عملية تسمى التضفير. كان هذا المفهوم نظريًا في الغالب منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، ولكنه سيمهد الطريق لبناء نظام متعدد البتات أصغر ومن ثم نظام كمي كامل.

يعمل المنافسون مثل IBM و IonQ أيضًا على تحقيق نتائج مماثلة ، باستخدام تقنيات أكثر رسوخًا لإنشاء الكيوبت ، حيث يبدو أن هناك سباقًا لتجاوز عصر NISQ. إن تفاني Microsoft في تطوير الحواسيب الفائقة الكمومية ونهجها الفريد مع الكيوبتات الطوبولوجية قد يضعها في طليعة هذا المجال سريع التطور.

إلى جانب الكشف عن خارطة الطريق ، أعلنت Microsoft أيضًا عن Azure Quantum Elements و Copilot لـ Azure Quantum. يجمع Azure Quantum Elements بين الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي والقدرات الكمية ، بهدف تسريع الاكتشاف العلمي. من ناحية أخرى ، يعد Copilot for Azure Quantum نموذجًا للذكاء الاصطناعي مصممًا لمساعدة العلماء والطلاب في إنشاء عمليات حسابية ومحاكاة متعلقة بالكم. يعزز هذا التطور التزام الشركة بالابتكار في الحوسبة الكمية.

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