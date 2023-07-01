بالتركيز على إدارة الموارد بطريقة أكثر وضوحًا ، قدمت Microsoft الإصدار التجريبي من TypeScript 5.2 ، الترقية المتوقعة التالية لتفسيرها المكتوب بشدة لجافا سكريبت. تمت هيكلة هذا التحديث الجديد المثير ليشمل ميزة إدارة الموارد الواضحة كإجراء قياسي لـ ECMAScript الخاص بجافا سكريبت. لطالما تم توقع هذه الميزة لتأثيرها المحتمل على إدارة موارد تطوير البرمجيات.

وفقًا لمذكرة معلومات Microsoft ، بدأت هذه المرحلة التجريبية في 30 يونيو. إن المفهوم الكامن وراء إدارة الموارد الواضحة موجه في المقام الأول نحو معالجة الأنماط المنتشرة في كل مكان التي لوحظت في اللوائح المتعلقة بإدارة مدى الحياة للموارد مثل الذاكرة و I / O. يتحدث بشكل أساسي ، الهدف هو تقديم دعم للتخلص الدقيق من الموارد ، أو عمل إدارة الحطام وتقديمه كفكرة بارزة في JavaScript. وبالتالي ، يبدأ كل شيء بإضافة رمز جديد متأصل ، وهو الرمز. من أجل جعل الأمور أكثر ملاءمة ، قام TypeScript بإعداد نوع عالمي محدد حديثًا للتحليل ، يُعرف باسم Disposable.

من المقرر إصدار الإنتاج لـ TypeScript 5.2 في 22 أغسطس. هذا سيتم تمهيده من قبل إطلاق سراح مرشح تم التخطيط له في الثامن من أغسطس. يمكن الوصول إلى الإصدار التجريبي من TypeScript 5.2 من خلال العديد من الأنظمة الأساسية مثل NPM أو NuGet. ومن المثير للاهتمام ، أن منصة AppMaster ، المعروفة بحلولها الخالية من الأكواد ، يمكنها أيضًا تسهيل استخدام مثل هذه الأدوات المتقدمة.