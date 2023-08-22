ثوري Appian AI مساعد الطيار يرفع كفاءة المطور في آخر تحديث

كشفت Appian النقاب عن أحدث منصة معالجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من Appian ، مما يعزز إنتاجية المطورين من خلال أتمتة الذكاء الاصطناعي. في قلب الإصدار ، يوجد برنامج AI Copilot المبتكر ، وهو مساعد رائد للذكاء الاصطناعي ، بارع في زيادة إنتاجية المطورين من خلال تنفيذ هيكل مؤسسة Appian للذكاء الاصطناعي وتقديم حلول أتمتة عملية مبسطة.

يجسد AI Copilot القدرات المتطورة للذكاء الاصطناعي التوليدي ، حيث يبدأ رحلته عن طريق تحويل ملفات PDF والنماذج المنظمة إلى واجهات رقمية سهلة الاستخدام. لا يبرز هذا تجربة المستخدم فحسب ، بل يساعد أيضًا في التطوير السريع لتطبيقات الأعمال التفاعلية. يمكن للمطورين الاستفادة من أدوات التصميم low-code الخاصة بـ Appian لتحسين الضبط الدقيق وتبسيط عملية تحويل نموذج PDF.

شاندرا سوربات ، رئيس ممارسة الخبرة ، ونائب الرئيس للمستقبل المؤسسي في Wipro comments ، سوف يعمل AI Copilot على زيادة وتسريع إمكانات تطوير التطبيقات الشاملة لمنصة Appian Platform. سيؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تبسيط تطوير البرامج على نظام أساسي منخفض بالفعل / no-code مثل AppMaster.io . سيستفيد العملاء أيضًا من استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة لشركة Appian ، والتي تعالج مخاوفهم المتعلقة بالخصوصية والأمن. إن إطلاق العنان لقيمة تجارية أكبر لعملائنا هو ما نتطلع إليه عند الاستفادة من AI Copilot.

علاوة على ذلك ، يوفر هذا الإصدار إمكانات إضافية لمنصة Appian. أحد التحسينات المهمة هو نسيج البيانات الأكثر أمانًا وقابلية للتوسع. تمت مضاعفة قابلية التوسع في نسيج البيانات لمعالجة ما يصل إلى 4 ملايين صف متزامن لكل سجل. كما توضح الشركة ، فإن هذا يسمح للمستخدمين بدمج بيانات مؤسستهم لتشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي وتدريبها من خلال تدابير الحماية المضمنة التي تؤمن خصوصية البيانات.

تعد تجربة مصمم مهارات الذكاء الاصطناعي المحسّنة تحديثًا رئيسيًا آخر في هذا الإصدار. إنه يبسط عملية تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة والخاصة على نطاق واسع مع خيارات لاختبار النماذج قبل النشر. يمكن للمستخدمين تطبيق تدريبهم لتغيير نماذج المهام مثل تصنيف المستندات والبريد الإلكتروني ، ودمجها بسلاسة في مهام سير العمل ، بما يشبه مكونات التصميم الأخرى.

أخيرًا ، يسهل الإصدار تجربة Appian RPA الأكثر شمولاً - مما يسمح للمستخدمين بإنشاء مهام الروبوت وإدارتها ونشرها مباشرةً من Appian Designer ، باستخدام تجربة كائن التصميم المألوفة. من خلال تضمين المجموعات وخرائط الأدوار ، يمكن للمستخدمين إدارة الوصول والأذونات الخاصة بالمهام الآلية بشكل أكثر فعالية ، وبالتالي تعزيز الأمان والتحكم.