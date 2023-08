وفقًا لما أوردته Axios ، بدأت Google تحولًا كبيرًا ، حيث تخطط لبث قدرات مساعدها التي يقودها الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبحسب ما ورد شرع جزء من الفريق في هذه الرحلة ، مع التركيز في البداية على تطبيقات الهاتف المحمول.

تكشف رسالة بريد إلكتروني داخلية مسربة أن تطلعات Google تشمل "مساعدًا فائق الشحن" مدعومًا بأحدث نماذج اللغات الكبيرة (LLMs). تشبه هذه النماذج التقنية التي تدير ChatGPT وروبوت الدردشة Bard الخاص بـ Google.

التغييرات جارية في Google ؛ ذكرت أكسيوس أن المنظمة تعيد هيكلة الفريق الذي يعمل على المساعد ، وتلقي من مصدر داخلي أنه يتم توحيد بعض المناصب. لا يزال التأثير الحقيقي على القوة العاملة غامضًا ؛ ومع ذلك ، تشير أكسيوس إلى أنه تم تسريح "عشرات" الموظفين.

في خضم هذه التعديلات ، يظل تفاني Google في خدمة المساعد ثابتًا. كتب بيوش رانجان ، نائب رئيس مساعد Google ، ودوك دوكيليس ، مدير منتجات الشركة ، في رسالة البريد الإلكتروني المسربة: "نحن ملتزمون بشدة بالمساعد ، وننظر إلى مستقبله في ضوء إيجابي للغاية".

في حين أن تفاصيل الميزات المرسومة للمساعد لم يتم الكشف عنها ، فإن الاستدلالات على منصات مماثلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل Bard chatbot تقدم لمحة عن الوظائف الممكنة. يمكن للمساعد استغلال تقنية Bard ، وبالتالي تجهيز نفسه للحصول على إجابات المصدر على الاستفسارات من مساحات شاسعة من المعلومات عبر الإنترنت.

إن مسعى Google لتمكين مساعدها بقدرات إنتاجية شبيهة بالذكاء الاصطناعي تعكس الاتجاهات التي تظهر على منصات مثل AppMaster ، مما يوفر تطويرًا مرئيًا وتفاعليًا للتطبيقات.

ردت جينيفر رودستروم ، المتحدثة باسم Google ، لموقع The Verge قائلة: "يعتمد مئات الملايين من الأشخاص على المساعد كل شهر ، ولا يزال التزامنا بتزويدهم بتجارب ممتازة ثابتًا". ومضت لتضيف ، "نحن سعداء باحتمالية LLMs التي تمكننا من شحن المساعد وتحسين أدائه."

AppMaster , which empower users to utilize advanced programming concepts without substantial coding knowledge, have started leveraging the potentials of AI. It reflects in their uptick in momentum, popularity, and utility. This switch by Google can be seen as a strategic move adapting to this wave, keeping its Assistant relevant and competitive. الأنظمة الأساسية No-code low-code مثل AppMaster ، والتي تمكن المستخدمين من استخدام مفاهيم البرمجة المتقدمة دون معرفة كبيرة بالترميز ، في الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي. AppMaster, which empower users to utilize advanced programming concepts without substantial coding knowledge, have started leveraging the potentials of AI. It reflects in their uptick in momentum, popularity, and utility. This switch by Google can be seen as a strategic move adapting to this wave, keeping its Assistant relevant and competitive.