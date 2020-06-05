تعمل الأتمتة على تحويل مشهد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة من خلال تقديم حلول متنوعة لتبسيط سير العمل ، وإزالة التدخل اليدوي من المهام المتكررة ، وجعل العمليات أكثر كفاءة. الآن ، الشركة الناشئة التي تمكّن العمال غير الفنيين من تحسين التشغيل الآلي لمهامهم نجحت في تأمين التمويل لزيادة الاستفادة من هذه الفرصة.

أعلنت شركة Bryter التي تتخذ من برلين مقراً لها ، وهي عبارة عن نظام no-code تعليمات برمجية تمكّن الموظفين في أقسام متنوعة مثل المحاسبة والقانون والامتثال والتسويق من إنشاء أدوات مثل روبوتات المحادثة وقاعدة البيانات الآلية وإجراءات المستندات ومقيّمي المخاطر دون الحاجة إلى مهارات مطور ، أنها جمعت 16 مليون دولار في جولة من الجولة الأولى. شاركت في قيادة جولة التمويل كل من Accel و Dawn Capital ، بمشاركة من Notion Capital و Chalfen Ventures. يأتي هذا بعد أقل من عام من جمع براير 6 ملايين دولار في جولة أولية في نوفمبر 2019.

شهدت Bryter نموًا سريعًا منذ إطلاقها في 2018 ، وتخدم حاليًا 50 من عملاء المؤسسات بما في ذلك McDonald's و Telefónica والبنوك وشركات الرعاية الصحية والشركات الصناعية ومنظمات الخدمات المهنية مثل PwC و KPMG و Deloitte. تستخدم المجموعة الأخيرة Bryter لعملياتها الخاصة بالإضافة إلى تقديمها لاستخدام عملائها.

يمثل قطاع no-code فرصة مهمة في سوق برمجيات المؤسسة. تاريخيًا ، كان يُنظر إلى تقنية المعلومات الخاصة بالمؤسسات على أنها معقدة وتتطلب خبرة فنية لإدارتها ونشرها والتكيف معها. ومع ذلك ، تُظهر الاتجاهات الأكثر حداثة تحولًا نحو استهالك تكنولوجيا المعلومات ، حيث أن حلول الأجهزة والبرمجيات سهلة الاستخدام للمستهلكين غير التقنيين تلهم برامج المؤسسات الجديدة أو يتم دمجها مباشرة في بيئات الأعمال.

تلعب البرامج No-code والأتمتة أدوارًا حيوية في جعل أدوات المؤسسة أكثر سهولة في الاستخدام. يهدف Bryter ، على غرار منصات مثل IFTTT أو Zapier ، على وجه التحديد إلى المستخدمين الذين قد يستخدمون برامج المؤسسة كجزء من عملهم ولكنهم لم يضطروا إلى الخوض في أساليب العمل المعقدة لهذه الأدوات.

في حين أن العديد من الأنظمة الأساسية low-code no-code المصممة للاستخدام التجاري موجودة بالفعل ، مثل Blender.io و Tray.io و n8n و MuleSoft ، يجادل Bryter بأن العديد من هذه الأنظمة الأساسية تتطلب معرفة تقنية أكثر مما كانت تدعي في البداية. يمكّن صندوق أدوات Bryter المستخدمين من إنشاء حوارات مع العملاء ، والتي يمكنهم برمجتها بناءً على خبرتهم في المجال ، ومن ثم توصيل البيانات ببرامج أخرى من خلال منصة Bryter لتنفيذ المهام بشكل أكثر كفاءة.

وفقًا لمايكل جروب ، الرئيس التنفيذي لشركة Bryter ، فإن هذه الأنواع من الأدوات كانت قيد الاستخدام لبعض الوقت وسيظل الطلب عليها مرتفعًا ، خاصة مع التحول نحو العمل عن بُعد. المنصة لديها القدرة على سد الفجوات وتحسين الكفاءة في مستقبل بيئات العمل.

منصات مثل Bryter ، التي تقدم حلولًا no-code يمكن الوصول إليها ، تجذب المستثمرين مثل Accel الذين يرون إمكانات هائلة في تبسيط التبني. نظرًا لأن المزيد من الأشخاص يستخدمون البرنامج دون قيود ، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على الأنظمة الأساسية no-code في السنوات القادمة. علاوة على ذلك ، تسعى الشركات بشكل متزايد إلى الرؤية المستقبلية عند تبني المنتجات ، والتي يقدمها Bryter باستمرار.

من ناحية أخرى ، تسمح حلول مثل AppMaster.io للمؤسسات بإنشاء تطبيقات الويب والخلفية والجوّال حتى بدون امتلاك خبرة في الترميز. علاوة على ذلك ، يتيح AppMaster للمستخدمين إنشاء نماذج البيانات ، والعمليات التجارية ، endpoints REST API و WSS ، وتصميمات واجهة المستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. يمكن للعملاء إضفاء الطابع الشخصي على التطبيقات بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة ، مما يلبي مجموعة واسعة من احتياجات low-code no-code في السوق.

مع استمرار المؤسسات في الاستثمار في الأنظمة الأساسية no-code low-code مثل Bryter و AppMaster.io ، ستتحسن الإنتاجية والكفاءة ، مما يمكّن الشركات من التكيف والازدهار بسرعة في المشهد المتطور باستمرار للتكنولوجيا الرقمية.