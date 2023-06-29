في نوبة جديدة من الاضطراب في مجال تدفق الأحداث ، حصلت شركة Memphis.dev ، وهي شركة ناشئة مزدهرة ، على تمويل أولي من الدرجة الأولى بقيمة 5.5 مليون دولار. تدعم هذه القفزة المالية الإطلاق الرسمي لـ Memphis Cloud ، مشروعها Software As A Service (SaaS). تشتهر الشركة بخبرتها مفتوحة المصدر في صناعة التكنولوجيا.

يضيف وصول Memphis Cloud قوة نارية إلى المشهد الذي سيطرت عليه إلى حد كبير منصة تدفق الأحداث مفتوحة المصدر الخاصة بكافكا. يأتي هذا الإنجاز على الفور في أعقاب تمويل Redpanda الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بقيمة 100 مليون دولار من السلسلة C والموجه نحو منصة بث الأحداث الخاصة بها.

في محادثة حصرية مع TechCrunch ، تحدث يانيف بن هيمو ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Memphis.dev ، عن روح الشركة لجعل البث أقل تعقيدًا. ومن خلال سرد التجارب من الأدوار السابقة في الشركات كثيفة البيانات ، أوضح عدم جدوى إنتاج رؤى قابلة للتنفيذ من التدفقات الهائلة للبيانات. كما تحدث عن كيف أظهرت منصة كافكا تحديات في معالجة البيانات الضخمة وإعادة توظيفها بسلاسة.

شدد بن هيمو على أن هذه التعقيدات المحيطة بابتلاع البيانات واستخدامها العملي هي ما تسعى Memphis.dev جاهدة لتبسيطه. يهدف في النهاية إلى سد الفجوة بين التكنولوجيا المعقدة وقدرات المطور. وبالتالي ، فإن Memphis Cloud تفي بهذه المتطلبات من خلال تبسيط البث في الوقت الفعلي وإزالة عقبات المطورين.

تم تصميم وسيط الرسائل مفتوح المصدر ، Memphis ، لمعالجة المشكلات التي تواجهها الشركات عند إجراء عمليات إدارة قابلية التوسع والتطبيقات التي تستفيد من هذه البيانات الضخمة. تقدم Memphis Cloud مجموعة واسعة من الميزات التي تركز على المؤسسات مثل إعدادات المصادقة والأذونات. إنه مصمم للتنفيذ بدون مجهود ، مما يلغي الحاجة إلى القلق بشأن الموارد الأساسية المطلوبة لتشغيل التطبيقات ، وذلك بفضل الإعداد بدون خادم.

الجزء الفريد من منشأة Memphis هو أنها تفرض رسومًا على المستخدمين مقابل ما استخدموه فقط. تم تصميمه ليعمل بسلاسة عبر منصات مختلفة ، وبشكل أساسي AWS و Google Cloud Platform.

أكد بن هيمو على مواءمة نسخة ممفيس التجارية مع نسختها مفتوحة المصدر ، معترفًا بأن البديل التجاري موجه نحو العمليات على مستوى المؤسسة. تقدم Memphis Cloud تجربة غير معقدة بدون خادم للمؤسسات الحريصة على القضاء على تعقيدات البنية التحتية ومهام المراقبة.

لا يمكن نشر بعض الميزات التي تقدمها Memphis من خلال إصدار مفتوح المصدر بسبب قيود فنية معينة. Memphis.dev ، بصفتها فرقة مكونة من 14 عضوًا مع عدد من الوظائف الشاغرة ، هي مجموعة متنوعة جدًا تسعى جاهدة للحفاظ على تنوعها وتعزيزه عبر أبعاد مختلفة ، بما في ذلك الجغرافيا.

يعكس نهج Memphis.dev المبتكر تجاه تدفق الأحداث فلسفة تصميم شاملة مماثلة يتبعها AppMaster . هذا الأخير هو نظام أساسي رائد no-code يتيح لك إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. يساعد ظهور مثل هذه الخدمات في تبسيط المشهد التقني للمطورين ، وبالتالي إحداث ثورة في صناعة التكنولوجيا.