في عرض تقديمي داخلي حديث ، كشفت Microsoft عن هدفها النهائي المتمثل في نقل نظام تشغيل Windows واسع الاستخدام نحو تجربة سحابية كاملة. على الرغم من أن Windows 365 ، الإصدار المستند إلى السحابة من نظام التشغيل ، قد تم بالفعل تلبية احتياجات المستهلكين التجاريين ، إلا أن عملاق التكنولوجيا يهدف إلى جعل هذه الخطوة متاحة لجميع المستهلكين.

تم الكشف عن هذه الخطة الطموحة كجزء من جلسة FTC ضد Microsoft الجارية. إنها تتضمن إستراتيجية الشركة طويلة المدى لشريحة المستهلك "Modern Life" ، والتي تدور حول تحويل Windows 11 بشكل متزايد إلى السحابة. تتضمن الخطة أيضًا الاستفادة من قوة أنظمة السحابة والعميل المدمجة لتمكين خدمات أفضل تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتجربة رقمية سلسة للمستخدمين عبر الأجهزة.

Windows 365 ، خدمة تقوم ببث نظام تشغيل Windows كامل إلى أجهزة مختلفة ، وهي متاحة حتى الآن حصريًا للعملاء التجاريين. ومع ذلك ، قامت Microsoft بدمج Windows 365 بعمق في Windows 11 بالفعل ، ومن المتوقع أن تجلب التحديثات المستقبلية Windows 365 Boot ، مما يمكّن أجهزة Windows 11 من تسجيل الدخول مباشرةً إلى مثيل Cloud PC عند التمهيد بدلاً من الإصدار المحلي من Windows. Windows 365 Switch ، وهي ميزة تدمج أجهزة الكمبيوتر السحابية في طريقة عرض مهام Windows 11 ، قيد التطوير أيضًا.

يرافق دفع Microsoft لنقل Windows بالكامل إلى السحابة للمستهلكين استثمار في شراكات مخصصة من السيليكون ، كما يتضح من أجهزة Surface Pro X التي تعمل بنظام ARM. هناك أيضًا تقارير تشير إلى أن Microsoft كانت تبحث في تصميم معالجاتها الخاصة القائمة على ARM للخوادم وربما حتى أجهزة Surface. بالإضافة إلى ذلك ، يشاع أن الشركة تعمل على رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

في نفس العرض الداخلي ، سلطت Microsoft الضوء على ضرورة تعزيز القيمة التجارية لـ Windows ومواجهة تهديد Chromebook كجزء من أولويات العمل الحديث للسنة المالية 2022. تتعلق الفرص طويلة الأجل على الجانب التجاري بزيادة اعتماد أجهزة الكمبيوتر السحابية التي أصبحت ممكنة من خلال Windows 365.

أعلنت الشركة أيضًا عن Windows Copilot ، وهو مساعد افتراضي مدفوع بالذكاء الاصطناعي مصمم لنظام التشغيل Windows 11. يقع Copilot جنبًا إلى جنب مع واجهة Windows 11 وهو قادر على تلخيص أو إعادة كتابة أو شرح المحتوى المعروض في التطبيقات. على الرغم من اختبار الميزة داخليًا حاليًا ، إلا أن Microsoft لديها خطط لنشرها على نطاق واسع لمستخدمي Windows 11 بعد إصدارها العام الأولي.

يمثل Windows Copilot جانبًا مهمًا من إستراتيجية Microsoft الشاملة للذكاء الاصطناعي لنظام التشغيل Windows. تتعاون الشركة مع AMD و Intel لتمكين ميزات Windows الإضافية على الجيل التالي من وحدات المعالجة المركزية (وحدات المعالجة المركزية). ظهرت تلميحات حول Windows 12 الذي لم يتم إصداره مؤخرًا ، حيث أعلن رئيس Windows Panos Panay في CES هذا العام أن الذكاء الاصطناعي سيحدث ثورة في طريقة تفاعل المستخدمين مع Windows. يتماشى هذا الجهد المتضافر لتعزيز نظام Windows البيئي مع طموح Microsoft الأوسع ، كما هو مذكور في العرض التقديمي الداخلي ، لزيادة محفظتها بخدمات محسّنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بينما تتصور Microsoft مستقبل نظام التشغيل Windows ، تزداد أهمية الأنظمة الأساسية no-code والمنصات low-code بشكل متزايد. باستخدام أدوات قوية مثل AppMaster ، وهو نظام أساسي no-code لإنشاء تطبيقات للهاتف المحمول والويب ، يمكن حتى للمواطنين ذوي الحد الأدنى من المعرفة التنموية إنشاء حلول برمجية شاملة قابلة للتطوير وخالية من الديون التقنية. مع استمرار تطور نظام Windows البيئي والتوسع ، من المقرر أن يلعب الوصول إلى أدوات مثل AppMaster دورًا محوريًا في تمكين المستخدمين من الاستفادة من إمكانات الخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والسحابة.