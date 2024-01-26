يقدم مشروع IDX من Google محاكيات iOS وAndroid داخل المتصفح

في تعزيز كبير لبيئة تطوير التطبيقات متعددة المنصات، طرحت Google ميزات جديدة Project IDX ، مما أحدث ثورة في كيفية إنشاء المطورين للتطبيقات واختبارها. وقد تم تجهيز المشروع الآن بأجهزة محاكاة داخل المتصفح لكل من iOS وAndroid، مما يسمح بإجراء معاينات واختبارات سلسة دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات والبيئات المختلفة.

تستعد مبادرة Google لتبسيط سير عمل التطوير، حيث تحدد هذه الأدوات الجديدة تلقائيًا بيئة المعاينة المناسبة لمشاريع مختلفة، مثل متصفحات الهاتف المحمول لأنظمة التشغيل المعنية أو متصفحات سطح المكتب لتطبيقات الويب ومشاريع Flutter. يعمل هذا التكامل على دمج الإجراءات متعددة الخطوات في مساحة عمل موحدة، مما يوفر الكفاءة والراحة.

وإدراكًا لأهمية مدخلات المطورين، قامت Google بدمج مجموعة من قوالب المشاريع الجديدة التي تستجيب لتعليقات المستخدمين. يمكن للمطورين الآن الاستفادة من مكتبة الموارد بما في ذلك تلك الخاصة بـ Astro و Go و Python/Flask والعديد من الموارد الأخرى، مما يمهد الطريق للانطلاق في لغات البرمجة وأطر العمل المختلفة.

وتمتد التحسينات إلى إدارة الحزم باستخدام Nix ، وهي أداة Project IDX المخصصة. وهو يمنح الآن القدرة على تخصيص القوالب بشكل معقد، والتنقل في تعديلات الملفات، وتصحيح أخطاء التكوين من خلال آليات إعادة البناء المحسنة.

تتضمن التطورات الإضافية التي تم الترويج لها في التحديث ميزة الاكتشاف التلقائي لمنافذ الشبكة وتكامل Docker، مما يوفر القدرة على تشغيل أسطر الأوامر وأطر التكوين المحددة من قبل المجتمع مباشرة داخل مساحة العمل. تؤكد هذه التحسينات على التزام Google بتبسيط تعقيد إدارة عمليات التطوير متعددة المنصات.

مع استمرار المطورين في البحث عن منصات تطوير سريعة وقوية، فإن أدوات مثل Project IDX والحلول no-code مثل AppMaster تلبي الاحتياجات المتطورة للصناعة. ومن خلال منصة AppMaster الشاملة التي no-code ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية بسرعة مما يساهم بشكل أكبر في تسريع تطوير التطبيقات ونشرها.