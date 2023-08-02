اتحدت شركات التكنولوجيا الكبرى ، ولا سيما Pixar و Adobe و Apple و Autodesk و NVIDIA ، تحت مظلة مؤسسة التنمية المشتركة التابعة لمؤسسة Linux لتأسيس تحالف يعرف باسم Alliance for OpenUSD (AOUSD). يهدف هذا التحالف إلى تعزيز تقنية وصف المشهد العالمي (بالدولار الأمريكي) وتعزيزها ، وهو تطور بدأته شركة Pixar للتبادل المرن للبيانات ثلاثية الأبعاد.

أوضح Steve May ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Pixar ورئيس AOUSD ، أهمية الدولار الأمريكي. "بيكسار هو محل ميلاد الدولار الأمريكي ، حيث يشكل الأساس التكنولوجي لخط إنتاج الرسوم المتحركة المعاصر. نشأت صياغة OpenUSD من سنوات من الدراسة الدقيقة والتنفيذ في صناعة أفلام Pixar. لقد جعلنا المشروع مفتوح المصدر في عام 2016 ، وفي الوقت الحالي ، يمتد تأثير OpenUSD إلى ما وراء مجالات الأفلام والمؤثرات المرئية والرسوم المتحركة ، متغلغلًا في القطاعات الأخرى التي تستفيد بشكل كبير من البيانات ثلاثية الأبعاد لتبادل الوسائط. يمثل تقديم AOUSD التقدم المثير لـ OpenUSD ليس فقط كتكنولوجيا ولكن أيضًا في مكانتها كمعيار عالمي.

يدرك التحالف أن تعزيز قابلية التشغيل البيني للأدوات والبيانات ثلاثية الأبعاد سيمكن المطورين من تنفيذ مشاريع ثلاثية الأبعاد واسعة النطاق. سيمهد هذا الطريق لمجموعة أوسع من المنتجات والخدمات التي تركز على 3D.

يسعى التحالف إلى تصور مواصفات مكتوبة للتكنولوجيا لتعزيز التوافق. كما يتوقعون من هيئات التقييس الأخرى أن تدمجها في مواصفاتها. اختارت AOUSD لمؤسسة Linux Foundation لاستضافة المشروع ، مع الأخذ في الاعتبار كفاءتها في تسهيل "التطوير المفتوح والفعال والفعال لمواصفات OpenUSD." إنهم يثقون أيضًا في أن مؤسسة Linux ستساعد في الحصول على اعتراف OpenUSD من قبل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)

أعرب Guido Quaroni ، كبير مديري الهندسة لـ 3D & I في Adobe ، عن شعور مماثل ، مشيرًا إلى أن Adobe تؤمن بتزويد الفنانين بحلول مرنة وفعالة متنوعة متوافقة مع الأجهزة المختلفة. يتم زيادة قيمة كل حزمة وجهاز بشكل كبير من خلال استخدام تمثيل بيانات ثلاثي الأبعاد مشترك طوال العملية الإبداعية. تعمل صياغة OpenUSD كأحد هذه المضاعفات ، وهي تملأنا بالإثارة لرؤية مجموعة متنوعة من الشركات تتحد لدعم هذه التكنولوجيا التقدمية والمفتوحة.

إلى جانب هذه التقنيات ، تلجأ الشركات أيضًا إلى الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster للتطوير السريع والإنتاجية الأعلى. تم منحه من قبل G2 كأفضل أداء عبر العديد من الفئات بما في ذلك منصات تطوير No-code في 2022 و 2023 ، يقدم AppMaster واجهة مرئية فعالة وبديهية لتطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية.