في إعلان هام ، كشفت Google النقاب عن الإصدار الرسمي من تطبيق Nearby Share لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows. يتيح هذا التطبيق ، المصمم لتوفير الراحة المثلى ، المشاركة بسهولة بين أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة Chromebook والعديد من الأجهزة الأخرى. في البداية ، تم تقديمه في شكل تجريبي في مارس 2023 ، والآن ، أصبح متاحًا أخيرًا لعامة الناس في نسخته المحسنة.

تفتخر Google بأكثر من 1.7 مليون عملية تثبيت للإصدار التجريبي Nearby Share في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك ، أبلغت الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا عن أكثر من 50 مليون عملية نقل ملفات ناجحة من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows إلى أجهزة Android منذ إنشائها.

نظرًا لأن الإصدار الرسمي يتجاوز السوق اليوم ، تعمل Google على إثراء تطبيق Nearby Share for Windows بالعديد من التحسينات الجديدة. أحد التحسينات الملحوظة هو الوقت المتوقع لإكمال نقل الملفات. ستوفر هذه الميزة الجديدة للمستخدمين تقديرًا فوريًا لمدى سرعة مشاركة ملفاتهم الكبيرة ، مثل مقاطع الفيديو أو المجلدات بأكملها. بالإضافة إلى ذلك ، قدمت Google أيضًا معاينة الصورة لإشعارات الجهاز الموجهة نحو مساعدتك على ضمان مشاركة الملف الصحيح.

في إعلانها الرسمي ، صرحت Google ، لجعل المشاركة بين أجهزة Android وأجهزة الكمبيوتر أكثر سلاسة ، نحن نعمل مع شركاء مثل HP لتضمين تطبيق Nearby Share على أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام Windows ، مثل HP Dragonfly Pro. أعاد محرك البحث العملاق تأكيد التزامه باستمرار تحسين تطبيق مشاركة قريبة لنظام التشغيل Windows بناءً على ملاحظات المستخدم.

بالنسبة للمستخدمين المحتملين ، من الضروري ملاحظة أنه يجب تشغيل وظائف Wi-Fi و Bluetooth في أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام Windows لاستخدام تطبيق Windows Nearby Share. عند إعداد الميزة ، يمكن إما سحب ملف إلى التطبيق أو النقر بزر الماوس الأيمن لتحديد "مشاركة قريبة" لنقل سريع إلى جهاز قريب. ومع ذلك ، يجب أن يتواجد كلا الجهازين في دائرة نصف قطرها 16 قدمًا لنقل ناجح.

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