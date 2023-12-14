أعلنت شركة Copado ، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول Salesforce DevOps، عن توسيع أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، النسخة التجريبية من CopadoGPT ، لتشمل جميع عملائها، بعد تجارب داخلية إيجابية. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تهدف فيه الشركة إلى إحداث تغيير كبير في مجال DevOps، وتقديم وجهات نظر جديدة وذكية لتعزيز استراتيجيات التحول الرقمي، وتحسين رضا المستخدمين، وتقليل وقت الوصول إلى السوق بشكل كبير.

تعمل أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة بمثابة طبقة استخباراتية مهمة عبر منصات مختلفة، حيث تقدم نصائح وتوصيات حكيمة بناءً على أفضل ممارسات Salesforce DevOps التي أثبتت جدواها. تساعد المنصة في إنشاء الاختبارات، وتزيين قصص المستخدمين، وكذلك في تسريع ملاحظات الإصدار.

كان الهدف الرئيسي وراء اختراع CopadoGPT هو تعزيز مبادرات التحول الرقمي، وتعزيز رضا العملاء، وتسريع وقت الوصول إلى السوق، وبالتالي تعزيز القيمة الإجمالية.

تحدث فيديريكو لارسن، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة Copado، عن هذا التطور، مؤكدًا على التزام الشركة بنهج الذكاء الاصطناعي أولاً في خلق تجربة مُرضية للعملاء. وأشار إلى توسيع الشركة للوصول إلى الإصدار التجريبي من CopadoGPT باعتباره علامة بارزة في رحلتها لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في Salesforce DevOps. وسلط الضوء على كيفية عمل مستشار AI DevOps ليس فقط كأداة ولكن كشريك ملتزم بتعزيز قدرات الابتكار لدى العميل.

وقال لارسن: "يعمل CopadoGPT على تغيير ديناميكية العمل بشكل أساسي، حيث يضم العديد من حالات الاستخدام. يسعدنا أن نزود منصة الذكاء الاصطناعي بخبرة DevOps التي تمتد لعقد من الزمن ونقدمها لعملائنا بطريقة يسهل الوصول إليها."

كشفت الشركة في منشور حديث أن الدعم المستمر لنهج الذكاء الاصطناعي أولاً من قبل Copado سيعزز قدرات المنتج الجديدة للتحول الرقمي.

اعترف كبار محللي الصناعة بنهج كوبادو والخطوات التي قطعوها في الصناعة. أشار دييغو لو جوديس، نائب الرئيس والمحلل الرئيسي في شركة Forrester، إلى أن ظهور TuringBots للذكاء الاصطناعي التوليدي قد عزز تطوير البرمجيات بشكل كبير.

ووفقا له، فإن التقارب بين المعرفة الشاملة بمجال DevOps وفعالية GenAI من Copado سيعزز بشكل كبير إنتاجية فرق تطوير SaaS، مما يؤدي إلى عمليات تطوير ونشر أكثر كفاءة.

تتوافق هذه المنصات المدعمة بالذكاء الاصطناعي بشكل جيد مع قيم الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، التي تستفيد من الأدوات no-code للتطوير السريع للتطبيقات في بيئة التكنولوجيا سريعة الخطى اليوم. تعمل منصات التطوير السريع مثل AppMaster والآن CopadoGPT على إعادة تعريف كيفية تعامل المؤسسات مع تطوير البرامج، مما يضمن الجودة بسرعة عالية وبدون تعقيد.