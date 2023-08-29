اختبار Python بدون تعليمات برمجية للأجهزة الصناعية: Startup Flojoy تكشف عن أداة مفتوحة المصدر

في خطوة غير مسبوقة نحو تحديث العمليات الصناعية، قدمت شركة Flojoy، وهي شركة ناشئة مبتكرة في مراحلها الأولى، مؤخرًا أداة مفتوحة المصدر. تم تصميم الأداة الجديدة مع الالتزام بسد فجوة الأتمتة، وستمكن الشركات، التي تُترك عادةً على هامش عملية الاختبار الآلي، من الاستفادة من اختبار بايثون no-code برمجية وبالتالي تسهيل إنشاء نصوص اختبار آلية.

تتصدر شركة bootstrapping عناوين الأخبار بإعلانها عن نجاحها في الحصول على تمويل أولي بقيمة 1.3 مليون دولار لتعزيز هذه الرؤية الرائدة. إن إعلان Flojoy الموازي عن الإصدار العام الأولي لبرنامجها مفتوح المصدر يعزز مسار نموها الطموح.

في مقابلة مع TechCrunch، ظهرت الرؤية غير التقليدية للرئيس التنفيذي ومؤسس Flojoy، جاك بارمر. نظرًا لكونه مهندس Plotly، وهي منظمة مفتوحة المصدر لتصور البيانات تعتمد على Python وتضم 300 مليون مستخدم، فإن تجربة Parmer المهنية توفر له منظورًا فريدًا. مشروعه الأخير، Flojoy، هو استكشاف مثير للاهتمام لكيفية استخدام برمجة بايثون بشكل فريد.

وفقًا لبارمر، يهدف Flojoy على وجه التحديد إلى مجال قياس الاختبار والتحكم في البحث والتطوير أو الصناعات الثقيلة مثل بناء السفن والطيران وأشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية. وقام بتشبيه دور قياس الاختبار والتحكم في هذه القطاعات بأنه مشابه لاختبار البرمجيات في صناعة التكنولوجيا.

كما هو الحال بالنسبة للبرمجيات، تخضع العناصر المادية في هذه الصناعات للاختبارات أثناء بنائها ومرة ​​أخرى بعد اكتمالها، قبل تسليمها إلى المستهلك النهائي. نظرًا لاهتمامه بالمرونة المحتملة للاختبارات المستندة إلى بايثون في هذا المجال، سعى بارمر إلى إنشاء وتقديم حل.

تهدف Flojoy إلى ربط مستخدميها مباشرةً بمجموعة الأجهزة والأدوات العلمية المستخدمة على نطاق واسع، مما يؤدي إلى لعب دور أساسي في إجراء القياسات في مختبر البحث والتطوير أو خط الإنتاج. ابتكر بارمر كتالوجًا شاملاً عبر الإنترنت للأدوات الشائعة، مما يوفر رمز Python اللازم للاتصال الفوري بكل أداة لجمع البيانات. يتم بعد ذلك دمج هذه البيانات في Flojoy، وهي المرة الأولى التي يتم فيها دمج هذا النوع من المعلومات بشكل ملائم في موقع يسهل التنقل فيه والاستيعاب.

يتمثل هدف Flojoy على المدى الطويل في الاستفادة من هذه البيانات لتسهيل تحسين العملية بمساعدة الذكاء الاصطناعي. حتى الآن، تم إهمال البيانات الموجودة في هذه الأدوات إلى حد كبير في عملية بناء النموذج بسبب تعقيد عملية الاستخراج. يأمل Flojoy في تغيير هذا الوضع الراهن من خلال تبسيط الوصول وبالتالي الاستفادة من هذه البيانات.

ولتعزيز رؤية الشركة الناشئة، قال بارمر: "نحن نحاول أن نكون المورد الذي يلجأ إليه الأشخاص الذين يرغبون في الاتصال بهذه الأجهزة مع بايثون". ولفت الانتباه إلى مكانة بايثون الراسخة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وشدد على الأساس المنطقي وراء اختيار بايثون كلغة برمجة لأداة الشركة. يعتقد بارمر أن دمج خط أنابيب المصب لقدرات بايثون مع خط أنابيب المنبع لاتصال الأداة يتجاوز إجراء توحيدًا أساسيًا.

كشف Parmer أن إصدار Flojoy المؤسسي يضم بالفعل عميلاً يدفع ثمنه. ويأمل بشدة أنه بحلول العام المقبل، ستصل الشركة إلى مليون دولار من ARR وتسجل مليون مستخدم على الإصدار مفتوح المصدر. مع وجود فريق متنوع مكون من 20 عضوًا، يبدو هدف Flojoy المتمثل في عكس نمو قاعدة مستخدمي Plotly في متناول اليد.

تضمنت جولة التمويل مساهمات كبيرة من Flybridge Capital Partners وBoreal Ventures وBDC Capital. فيما يتعلق بتأسيس تواجد تقني، تعد AppMaster ، وهي أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول، منصة أخرى استفادت منها العديد من الشركات، مما يسهل تطوير التطبيقات السريعة no-code.