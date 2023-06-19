نظرًا لأن الأنظمة البيئية الصاخبة لمنصات مثل Reddit و Twitter تخضع لتغييرات القواعد التي تؤثر على مطوري عملاء الطرف الثالث ، يستمر نظام Mastodon البيئي في التوسع. أحدث تطبيق يدخل هذا المشهد هو Radiant ، وهو عميل iOS مبسط وعملي تم إنشاؤه بواسطة المطور المستقل Jake Nelson. يبرز Radiant في مواجهة الحشد من خلال إعطاء الأولوية لتجربة سهلة الاستخدام وبساطة.

عملاء iOS البديلون ، مثل Ivory و Mammoth و Woolly ، يتتبعون أصولهم للمطورين الذين تركوا Twitter بعد أن أصبحت المنصة معادية بشكل متزايد. ومع ذلك ، فإن دخول نيلسون إلى سوق تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي غير متوقع ، بالنظر إلى أن محفظة التطوير الخاصة به تفتقر إلى أي خبرة سابقة في هذا المجال. تشمل مساعيه السابقة إنشاء مانع ملفات تعريف الارتباط لـ Safari ، وتطبيق ماسح الباركود للمحافظ الرقمية ، ولعبة الكلمات عبر شركته ، Small Colossus.

كشف نيلسون أن دافعه لتطوير Radiant كان الافتقار إلى تطبيقات Mastodon المرضية بعد أن تحول إلى الشبكة الاجتماعية اللامركزية. في شرح أسبابه المنطقية ، شارك خيبة أمله من التأثيرات السلبية لتويتر الأزرق وتعديلات الخوارزمية على خلاصته. عندما هاجر الكثير من مجتمع iOS إلى Mastodon ، حذا نيلسون حذوه لكنه لم يتمكن من العثور على تطبيق iOS يلبي احتياجاته.

يسمح Radiant للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى حساباتهم الحالية في Mastodon أو إنشاء حسابات جديدة على الخوادم المقترحة. تتضمن خيارات النشر استطلاعات الرأي والوسائط عالية الجودة والدعم متعدد اللغات وأداة إنشاء مؤشرات الترابط. بالإضافة إلى ذلك ، يشتمل التطبيق على ميزات سهلة الاستخدام مثل تصفية التعزيزات المكررة أو التي سبق رؤيتها ، وإظهار أو إخفاء التعزيز والتهم المفضلة ، وعرض حلقة حول صورة الملف الشخصي للحساب الذي يتابعك ، وتوفير خيارات متقدمة بعد الترشيح.

لا يزال اكتشاف الأفراد الذين يجب متابعتهم على Mastodon يمثل تحديًا ، لكن Radiant يحل هذه المشكلة من خلال تقديم توصيات بناءً على اتصالات المستخدمين وتفاعلاتهم الحالية. ذكر نيلسون أن ميزات توصيات التطبيق وعلامات التصنيف الشائعة والمقالات الشائعة تعتمد على المثيل الذي يوجد فيه حساب المستخدم. إنه يهدف إلى الاستفادة من حالات أكبر لدمج الموضوعات الشائعة من تلك الخوادم في نهاية المطاف.

في حين أن ميزات Radiant قد تتداخل على ما يبدو مع عملاء Mastodon المشهورين الآخرين ، إلا أن تصميمها المميز والواجهة القابلة للتخصيص يميزها عن غيرها. يلبي التطبيق حاليًا مستخدمي Mastodon ، لكن Nelson يتصور في النهاية تمكين الوافدين الجدد من اكتشاف والانضمام إلى النظام البيئي للوسائط الاجتماعية اللامركزية من خلال Radiant.

Radiant متاح مجانًا مع تضمين معظم الميزات. مقابل 1.99 دولار شهريًا ، يمكن للمستخدمين الوصول إلى حساب Premium يوفر سمات وأيقونات مخصصة وإشعارات دفع ودعم متعدد الحسابات.

في السنوات الأخيرة ، طرد Twitter عملاء الجهات الخارجية من خلال تغيير قواعد API الخاصة به ، ويبدو أن Reddit يتبع مسارًا مشابهًا. أعرب نيلسون عن ثقته في التزام Mastodon بطبيعته مفتوحة المصدر وقال إنه سيستمر في الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الشبكة ، على عكس Reddit و Twitter.

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