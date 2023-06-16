كشفت Amazon مؤخرًا عن Amazon Verified Permissions - وهو حل جديد يهدف إلى مركزية أذونات المستخدم وتحسين إدارة المصادقة داخل التطبيقات. من خلال توفير مخزن سياسة للمطورين ، يبسط هذا النظام عملية تفويض المستخدمين لتنفيذ إجراءات محددة في تطبيقات مختلفة.

يهدف تقديم هذه الميزة الجديدة إلى تبسيط الجهود الكبيرة اللازمة لدمج آليات المصادقة في التطبيقات. تقليديًا ، يتم تضمين منطق التفويض داخل الكود ، والذي يصبح معقدًا بشكل متزايد مع توسع عدد المستخدمين والأذونات وتطورها.

على سبيل المثال ، يمكن أن تؤدي مشاركة المستندات بين المستخدمين بأدوار مختلفة أو منح الوصول المؤقت إلى الحساب لوكلاء الدعم لحل المشكلة إلى مزيد من التعقيدات. تقر أمازون بالتحديات المرتبطة بإدارة الأذونات - خاصة عبر التطبيقات المتنوعة ولغات البرمجة المتعددة - مؤكدة أنها يمكن أن تؤدي إلى أخطاء وتشكل عقبات تدقيق كبيرة.

في منشور بالمدونة ، أوضح Danilo Poccia ، رئيس المبشرين في AWS ، أن "إدارة الأذونات في التعليمات البرمجية معرضة للأخطاء ، كما أنها تمثل تحديات كبيرة عند تدقيق الأذونات وتحديد من يمكنه الوصول إلى ماذا ، لا سيما عندما يتم التعبير عن هذه الأذونات في تطبيقات مختلفة و باستخدام لغات برمجة متعددة. "

تحت واجهة سهلة الاستخدام ، تستخدم Amazon Verified Permissions Cedar ، وهو مشروع مفتوح المصدر من قبل أمازون مصمم لإدارة التحكم في الوصول. من خلال تحديد مخطط نموذج التخويل الذي يحدد الأنواع الرئيسية وأنواع الموارد والإجراءات الصالحة ، يمكن للمطورين إنشاء السياسات والتحقق منها مقابل نموذج التفويض هذا.

يتتبع النظام أي تعديلات في مخزن السياسة ، مما يمكّن المستخدمين من تحديد من قام بالتغييرات ومتى حدثت. يمكن دمج Amazon Verified Permissions في التطبيقات عبر AWS SDK ، ويسترد كل طلب ترخيص السياسات ذات الصلة لتحديد ما إذا كان إجراء المستخدم مسموحًا به أم لا.

تم تقديم Amazon Verified Permissions في البداية كمعاينة أثناء حدث re: Invent 2022 ، وهي متاحة الآن على نطاق واسع. مع تطور مشهد المصادقة ، تحتاج الأنظمة الأساسية مثل منصة AppMaster.io الخالية من التعليمات البرمجية إلى تكييف ودمج هذه التطورات لتزويد المطورين بتجربة سلسة وآمنة لإنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية.