الإصدار الأخير من Deno 1.35 ، وهو تحديث لوقت تشغيل JavaScript / TypeScript / WebAssembly القوي المصمم لتحدي هيمنة Node.js ، يجلب واجهة برمجة تطبيقات جديدة تسمى Deno.serve() . تقوم واجهة برمجة التطبيقات هذه بتغليف وظائف محكمة الإغلاق التي تعمل على تحسين عملية بناء خوادم الويب ، وتجمع بين السرعة والراحة في حزمة لا مثيل لها ، وفقًا للمطورين وراء مشروع Deno.

أعلن المطورون عن إطلاق Deno 1.35 في 5 يوليو واعتبروه إصدارًا ثانويًا. توفر واجهة برمجة تطبيقات Deno.serve() سهولة الاستخدام الشاملة وتحسينات الأداء الهائلة. تتطلب واجهة برمجة تطبيقات خادم الويب الجديدة بشكل منعش سطرًا واحدًا فقط من التعليمات البرمجية لإعداد الخادم.

تاريخيًا ، استلزم إنشاء خادم ويب الاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات Deno.serveHTTP () ، وهي عملية دعت إلى إعداد مكرر غير متزامن على الاتصالات والتعامل مع أحداث HTTP بالتتابع. في المقابل ، تتبنى Deno.serve() كائنات الطلب والاستجابة المعيارية للويب ، مما يتيح تكاملها بسهولة مع fetch () وتدفقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات القياسية الأخرى.

لاحظ مطورو Deno أن المعايير الداخلية أظهرت تفوق Deno.serve() على خادم Node.js مماثل ، مع مضاعفة الإنتاجية ، وتحسين زمن انتقال الذيل ، واستهلاك أكثر حصافة للذاكرة. ترسم واجهة برمجة التطبيقات الجديدة خطًا واضحًا على الرمال ، مما يضع Deno 1.35 في طليعة محركات وقت التشغيل.

متوفر على منصات متنوعة مثل Linux و Windows و macOS ، يعمل Deno كبرنامج ثنائي مستقل قابل للتنفيذ. يخلف Deno 1.35 Deno 1.34 ، الذي تم إصداره في أواخر مايو ، والذي عزز بشكل كبير التوافق مع NPM و Node.js. يمكن العثور على إرشادات التثبيت لـ Deno 1.35 على موقع Deno الرسمي.

يأتي إصدار Deno 1.35 مزودًا بمحرك Google V8 6 JavaScript / WebAssembly و TypeScript 5.1.6. على الرغم من اختلافها بشكل واضح عن العروض التي تقدمها منصات أخرى مثل AppMaster Platform ، إلا أن أحدث نسخة من Deno توفر بديلاً قويًا لبيئات وقت التشغيل التقليدية ، مما يزيد من تحديد مشهد البرمجة وما يمكن أن يبدو عليه في المستقبل.