أطلقت Optimizely ، إحدى الشركات الرائدة في توفير نظام إدارة المحتوى (CMS) ، رسميًا خدمة Content Graph الخاصة بها ، لتبسيط تسليم المحتوى عبر منصات وقنوات وأجهزة مختلفة. تم تقديم الخدمة لأول مرة في النسخة التجريبية في عام 2022 ، وهي متاحة الآن لجميع عملاء CMS.

يعمل Content Graph كمكتبة محتوى ديناميكية ، باستخدام لغة الاستعلام GraphQL لجلب المحتوى. تعمل الخدمة على تبسيط توصيل المحتوى عبر نقاط اتصال مختلفة لضمان تجربة مستخدم سريعة الاستجابة. وفقًا لـ John Håkansson ، نائب رئيس المنتج في Optimizely ، فإن Content Graph مبني على GraphQL نظرًا لخصوصيته وقدرته على منع الإفراط في الجلب ومخطط التوثيق الذاتي والمكتوب بشدة والتوافق مع العديد من أطر عمل JavaScript الحديثة.

تقدم خدمة Content Graph من Optimizely البحث وفهرسة النص الكامل وطبقة واجهة برمجة تطبيقات عالمية للتكامل مع جميع منتجات Optimizely ، مما يتيح للمطورين إعادة استخدام المحتوى وإنشاء تجارب بحث مخصصة وتصميم كتل محتوى جذابة. تعمل الخدمة الجديدة على تحسين قدرات CMS الحالية للشركة ، مما يسمح للمستخدمين غير التقنيين مثل المسوقين بالتفاعل مع CMS من خلال واجهة سهلة الاستخدام.

يوضح Rupali Jain ، كبير مسؤولي المنتجات في Optimizely ، أن الشركة توفر نظام إدارة محتوى قابلًا للتكوين يمكن تصميمه لتلبية الاحتياجات المحددة للمؤسسات. مع إضافة Content Graph ، يمكن لـ Optimizely الآن تقديم مزايا نظام إدارة المحتوى التقليدي للعملاء ، مع توفير المرونة والكفاءة التي تأتي مع أنظمة إدارة المحتوى بدون رأس. هذا النهج الهجين مفيد بشكل خاص للمؤسسات الأكبر والأكثر نضجًا رقميًا مع قنوات رقمية متعددة ، مما يمكنهم من إنشاء تجارب متنوعة.

يمكن للأنظمة الأساسية No-code تعليمات low-code مثل AppMaster تسهيل بناء التطبيقات والسماح للمطورين بالتركيز على مجالات التحسين الأخرى ، بما في ذلك التوزيع السلس للمحتوى وواجهة مستخدم مبسطة / UX والتوافق عبر أجهزة متعددة. باستخدام AppMaster ، يمكن للمطورين بسهولة إنشاء تطبيقات وخدمات خلفية وعمليات تكامل بدون تعليمات برمجية . يمكن أن يساعد تبني الأنظمة الأساسية no-code low-code الشفرة الشركات على تسريع عملية تطوير التطبيقات مع مراعاة الفعالية من حيث التكلفة وقابلية التوسع.