نجحت شركة Escape الفرنسية الناشئة في جمع 3.9 مليون دولار (3.6 مليون يورو) في جولة تمويل حديثة لحل الأمن السيبراني الخاص بها. تركز الشركة ، التي أكملت للتو مجموعة Y Combinator الشتوية لعام 2023 ، على تعزيز أمان واجهات برمجة التطبيقات قبل إطلاقها للجمهور. وقادت جولة التمويل شركة الاستثمار الأجنبي "Iris" ، بمشاركة من Frst ، والمستثمرين الحاليين غير النظاميين Expressions ، و Tiny Supercomputers ، و Kima Ventures ، والمستثمرون الملاك فيليب لانجلوا ، ومهدي مجاوي ، وروكسان فارزا.

تقدم Escape حلاً بدون وكيل يندمج مباشرةً في خط أنابيب التطوير. من خلال تنفيذ تكامل في التكامل المستمر / تدفق التسليم المستمر (CI / CD) ، يؤدي كل رمز جديد إلى تشغيل Escape للبحث بشكل ديناميكي عن الثغرات الأمنية. يسمح هذا النهج المبتكر بتحديد نقاط الضعف المحتملة ومعالجتها في الوقت الفعلي ، مما يمنع حدوث مشكلات مهمة في المستقبل.

على سبيل المثال ، يمكن لـ Escape اكتشاف مشكلات تحديد المعدل ، والتي يمكن استغلالها من قبل الجهات السيئة لاستخراج كميات كبيرة من البيانات. بالإضافة إلى ذلك ، يضمن النظام الأساسي حظر الإجراءات غير الصحيحة بشكل صحيح ، مما يمنع التلاعب غير المصرح به بالبيانات. يتكامل بسلاسة مع Snyk ، مما يتيح ظهور المشكلات الناتجة عن Escape في قائمة مشكلات رمز Snyk للمستخدم.

في البداية ، اختارت Escape التركيز على واجهات برمجة تطبيقات GraphQL ، حيث حددت هذه المنطقة على أنها أفضل استراتيجية للوصول إلى السوق. ومع ذلك ، تعمل الشركة الآن على توسيع دعمها لواجهات برمجة تطبيقات REST ، والتي يتم استخدامها بشكل أكثر شيوعًا من واجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى GraphQL. يفتح هذا التوسع إمكانية وصول أكبر إلى السوق وزيادة التطبيق عبر مجموعة واسعة من الصناعات.

بفضل نهجها الفريد في أمان واجهة برمجة التطبيقات ، اجتذبت Escape بالفعل حوالي 20 عميلًا ، بما في ذلك Sorare و Shine و Neo4J. تهدف الشركة إلى استهداف عملاء أكبر في القطاعات الحساسة ، مثل الخدمات المصرفية والمالية. لكل عميل ، من المحتمل أن تصل قيمة عقود Escape إلى عشرات الآلاف من اليوروهات سنويًا ، مما يجعلها فرصة جذابة ومربحة لبدء التشغيل.

وتجدر الإشارة إلى أن Escape لا تنوي استبدال الآفات بالكامل. تشمل عمليات Pentests عادةً مناطق أوسع من الأمان بالإضافة إلى واجهات برمجة التطبيقات. بدلاً من ذلك ، يتمثل هدف Escape في تحديد الثغرات الأمنية وحلها على مستوى واجهة برمجة التطبيقات بمجرد ظهورها. من خلال إصلاح هذه المشكلات مبكرًا ، ستجد شركات الأمن التي تجري عمليات مكافحة الحشرات أن معظم نقاط الضعف قد تم حلها بالفعل ، مما يجعل العملية الكلية أكثر كفاءة وفعالية.

تُظهر جولة التمويل الأخيرة وتطور Escape الحاجة المتزايدة إلى حلول أمنية أكثر شمولاً وفعالية لواجهة برمجة التطبيقات. مع الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster التي تقدم أدوات لتطوير الخلفية وتطبيقات الويب والجوال ، أصبحت واجهات برمجة التطبيقات جزءًا لا يتجزأ من تطوير البرامج الحديثة. يمكن للمستخدمين الآن استخدام أنظمة أساسية مثل AppMaster لبناء تطبيقات لا تكون جذابة بصريًا فحسب ، بل هي أيضًا آمنة وقابلة للتطوير.