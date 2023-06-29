في عصر يُحدث فيه الذكاء الاصطناعي ثورة في جوانب مختلفة من حياتنا ، قدم اثنان من علماء البيانات السابقين في Spotify ، وهما Alex Sambvani و Gabriel Duncan ، حلًا للذكاء الاصطناعي اسمه Slang.ai. تهدف فكرة هذين العالمين إلى إدارة المكالمات الواردة بشكل فعال لتعزيز إدارة العملاء وتبسيط العمليات للمطاعم وتجار التجزئة والشركات التقليدية الأخرى الراقية.

باستخدام Slang.ai ، يمكن للشركات تسخير قوة الذكاء الاصطناعي للعمل كعضو فريق يمكن الاعتماد عليه دائمًا ، حيث يوفر إجابات دقيقة على استفسارات العملاء ويحقق إيرادات أعلى. تصور المنصة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مستوى متقدمًا من خدمة العملاء من خلال تلبية احتياجات كل متصل بطريقة مخصصة.

يمكن وصف Slang.ai بشكل أفضل بأنه سكرتير هاتف رقمي ، قادر على الرد على الاستفسارات ، وإدارة الحجوزات ، بما في ذلك التعديلات ، من خلال التكامل مع منصات مثل OpenTable و Resy. تتيح المنصة للعملاء حجز وتعديل الحجوزات وإبلاغ الشركة بأي تأخير.

بالإضافة إلى التفاعل الفائق مع العملاء ، تلبي المنصة أيضًا وجهة النظر التشغيلية. تكتسب الشركات ميزة التوجيه الانتقائي للمكالمات التي تتطلب تدخل بشري. يؤكد Sambvani أن التعرف الآلي على الكلام للمنصة يمكنه فهم المتصلين عبر الفئات العمرية وفهم اللهجات المتنوعة. إذا تم إثبات ذلك ، يمكن أن ينشر هذا براعته التي يمكن أن تتغلب على نكسات تقنية التعرف التلقائي على الكلام في التعامل مع العديد من اللهجات.

غالبًا ما تشهد فترات الذروة تصارع الشركات التقليدية مع عدم كفاية الموظفين ، مما يؤدي دائمًا إلى عدم الرد على المكالمات ، وفي النهاية انخفاض في الإيرادات المحتملة. لقد عالج موقع Slang.ai هذه المشكلة بقوة من خلال التعرف على جميع المكالمات والتأكد من أنها لا تفقد المبيعات المحتملة. تعمل المنصة على توسيع نطاق خدماتها من خلال توفير رؤى حول الأسباب الشائعة للعملاء للاتصال وتنبيه المشغلين بشأن الشكاوى المتكررة أو الفرص غير المستغلة.

تسير Slang.ai على طريق التغيير جنبًا إلى جنب مع بعض الشركات الناشئة الأخرى مثل Goodcall و ConverseNow والتي لها صدى مع موضوع مشترك للتكنولوجيا يخفف من تفاعلات الهاتف. تقدم Goodcall للشركات نظامًا أساسيًا للمحادثات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي ، ويعمل كل من ConverseNow و Kea على وجه التحديد على تلبية احتياجات مطاعم الخدمة السريعة من خلال مساعد الاتصال المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة الطلبات من خلال الهاتف والدردشة وأكشاك الخدمة الذاتية.

هناك أيضًا AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي بدون رمز لا مثيل له. من خلال تمكين الشركات من إنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية بشكل مرئي ، يعد AppMaster مؤديًا ممتازًا آخر في صناعة التكنولوجيا حيث يقدم حلولًا قوية لتقليل التحديات التشغيلية.