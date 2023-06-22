أعلنت شركة Apple عن توفر مجموعة أدوات تطوير برامج VisionOS (SDK) لسماعات Vision Pro التي طال انتظارها. من المقرر إطلاق SDK قبل ستة أشهر على الأقل من الإطلاق التجاري المخطط لسماعات الرأس في الولايات المتحدة ، بسعر التجزئة 3500 دولار. تتوقع Apple أن النظام البيئي القوي للمطورين سيساعد في خلق قوة دفع لنظام الحوسبة المكانية ، والتي تلقت استجابة مختلطة بعد الكشف عنها في WWDC هذا الشهر.

كان توفر المحتوى محور التركيز الأساسي للواقع الافتراضي (VR) وتطوير الواقع المعزز (AR) على مر السنين. تهدف Apple إلى الاستفادة من ذلك من خلال ضمان امتلاء متجر التطبيقات بالمحتوى الغني بحلول الوقت الذي يتم فيه إطلاق نظام Vision Pro في أوائل عام 2024. صرحت سوزان بريسكوت ، نائب الرئيس لشركة Apple ، في بيان صحفي أنه يمكن للمطورين الاستفادة من الأطر القوية الموجودة بالفعل. على دراية بإبداعاتهم وتطويرها باستخدام أدوات وتقنيات مبتكرة جديدة ، مثل Reality Composer Pro ، لتقديم تجارب مستخدم محسّنة.

تم تصميم Vision Pro SDK على نفس الإطار الأساسي لأنظمة تشغيل Apple الأخرى ويتضمن أدوات مطور شائعة مثل Xcode و SwiftUI و RealityKit و ARKit و TestFlight. باستخدام هذا النهج ، تهدف Apple إلى تقليل منحنى التعلم للمطورين الحاليين وتبسيط انتقال البرامج الحالية إلى هذه المنصة الجديدة. توضح مجموعة أدوات نقل الألعاب من Apple لأجهزة Mac و iPad استراتيجية مماثلة.

يتم إنشاء نوافذ الحوسبة المكانية باستخدام Swift. كما هو موضح في صفحة تطوير Apple ، يتم تشغيل التطبيقات في مساحة مشتركة بشكل افتراضي ، حيث تتعايش تطبيقات متعددة كما هو الحال على سطح مكتب Mac. يمكن للمستخدم إعادة ترتيب النوافذ والمجلدات التي تحتوي على محتوى. للحصول على تجربة غامرة أكثر ، يمكن للتطبيق إطلاق مساحة كاملة مخصصة ، وعرض محتواها فقط ، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد غير محدود ، وفتح بوابات لعوالم مختلفة ، وحتى غمر الأشخاص في الإعدادات.

ومع ذلك ، لا تزال هناك شكوك حول فعالية مثل هذه المنافذ في مستوى ثلاثي الأبعاد أو "قماش لا نهائي". للتخفيف من هذه المشكلة ، تخطط Apple لفتح "معامل للمطورين" في مدن مختلفة ، بما في ذلك كوبرتينو ولندن وميونيخ وشنغهاي وسنغافورة وطوكيو ، بدءًا من الشهر المقبل. تهدف هذه الخطوة إلى جعل سماعة Vision Pro عالية السعر وغير المطروحة في متناول المطورين.

يمكن لفرق التطوير إما اختبار تطبيقاتهم على أجهزة Vision Pro في المختبر أو التقدم للحصول على مجموعات مطوري الأجهزة لاختبار تطبيقاتهم خارج المواقع الرسمية. إلى جانب أدوات المطور الحالية ، تقدم Apple Reality Composer Pro. تعمل ميزة Xcode هذه على تبسيط عملية معاينة النماذج ثلاثية الأبعاد والصور والأصوات والرسوم المتحركة على سماعة الرأس. يتوفر أيضًا جهاز محاكاة ، مما يوفر تقديرًا تقريبيًا دون الحاجة إلى أجهزة فعلية. علاوة على ذلك ، اعتبارًا من الشهر المقبل ، سيتم دمج أدوات تطوير Unity ، لمعالجة الغياب الملحوظ لتجارب الألعاب من العرض الأولي.

يسلط الإعلان الأخير الضوء على أهمية استهداف سوق المؤسسات للنسخة الأولى من Vision Pro. أوضح ستيفن بريدو-غي ، كبير مسؤولي تقنيات الواقع المعزز / الواقع الافتراضي بشركة تطوير المنتجات الرقمية PTC ، أنه يمكن للمصنعين استخدام حلول الواقع المعزز من PTC للتعاون في قضايا الأعمال الحرجة من خلال دمج المحتوى التفاعلي ثلاثي الأبعاد في العالم الحقيقي ، من المنتجات الفردية إلى خطوط الإنتاج بأكملها. باستخدام Apple Vision Pro ، يمكن لأصحاب المصلحة من مختلف الإدارات والمواقع مراجعة المحتوى في وقت واحد لتسهيل قرارات التصميم والتشغيل ، مما يفتح إمكانيات تعاونية جديدة.

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