استراتيجيات النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات على DigitalOcean

يعد النسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها من الجوانب الأساسية لإدارة البنية التحتية الحديثة لتكنولوجيا المعلومات. يساعد ضمان بقاء بياناتك الهامة آمنة ويمكن الوصول إليها حتى أثناء الحوادث غير المتوقعة في الحفاظ على استمرارية العمل وتقليل وقت التوقف عن العمل. تقدم DigitalOcean ، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير البنية التحتية السحابية، مجموعة من الأدوات والخدمات لتسهيل هذه المهمة الحاسمة. تركز هذه المقالة على استراتيجيات النسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها على DigitalOcean لضمان الحماية اللازمة لبياناتك وتطبيقاتك.

توفر DigitalOcean العديد من حلول النسخ الاحتياطي المناسبة لأنواع مختلفة من البيانات وأحمال العمل. تتضمن هذه الحلول النسخ الاحتياطية Droplet واللقطات وتخزين الكتل. علاوة على ذلك، يمكن للنسخ الاحتياطية خارج الموقع الاستفادة من خدمات تخزين الطرف الثالث لزيادة التكرار والتنوع الجغرافي.

إن فهم خيارات النسخ الاحتياطي والاسترداد المتاحة على DigitalOcean سيمكنك من اختيار النهج الأكثر ملاءمة لمتطلباتك المحددة وضمان سلامة وأمن بياناتك وتطبيقاتك.

حلول النسخ الاحتياطي DigitalOcean

تقدم DigitalOcean العديد من حلول النسخ الاحتياطي المصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة للمطورين والشركات والمؤسسات. تم تصميم هذه الحلول لتسهيل تخزين بياناتك وتطبيقاتك واستعادتها عند الحاجة. فيما يلي ثلاثة حلول نسخ احتياطي رئيسية تقدمها DigitalOcean:

النسخ الاحتياطي القطرة

Droplet هو مصطلح DigitalOcean للخادم الظاهري أو المثيل. تعد النسخ الاحتياطية Droplet واحدة من أسهل الطرق وأكثرها فعالية لعمل نسخة احتياطية من بياناتك على DigitalOcean. يتم إنشاء هذه النسخ الاحتياطية تلقائيًا أسبوعيًا ويتم تخزينها على البنية التحتية لـ DigitalOcean. يمكنك إنشاء Droplets جديدة بناءً على النسخ الاحتياطية لديك أو استعادة Droplet إلى حالة سابقة باستخدام نسخة احتياطية موجودة.

تعد النسخ الاحتياطية Droplet خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يريدون التأكد من حماية خوادمهم الافتراضية دون الحاجة إلى إدارة عملية النسخ الاحتياطي يدويًا. ومع ذلك، قد لا يكون هذا الحل مناسبًا لعمليات النسخ الاحتياطي المتكررة جدًا أو التحكم الدقيق في عملية النسخ الاحتياطي.

لقطات من DigitalOcean

اللقطات هي حل نسخ احتياطي آخر توفره DigitalOcean. إنها تسمح لك بإنشاء صور في وقت محدد لـ Droplets وحظر وحدات تخزين التخزين. تختلف اللقطات عن النسخ الاحتياطية لـ Droplet لأنه يمكن إنشاؤها يدويًا وعند الطلب. وهذا يوفر خيارات تحكم وتخصيص أكبر لاستراتيجية النسخ الاحتياطي الخاصة بك.

يمكن استخدام اللقطات لإعادة Droplets إلى حالة سابقة، أو إنشاء Droplets جديدة بناءً على لقطة، أو نقل البيانات عبر المناطق. تتم محاسبتها بشكل منفصل ولا يتم تخزينها ضمن وحدة تخزين Droplet أو Block Storage الأصلية. يضيف هذا طبقة إضافية من التكرار لضمان أمان بياناتك حتى في حالة تعرض المثيل الأصلي للاختراق أو الفقدان.

كتلة التخزين

يعد DigitalOcean Block Storage أحد حلول التخزين المتاحة للغاية والقابلة للتطوير والتي يمكن ربطها بـ Droplets الخاصة بك. إنه خيار رائع لتخزين كميات كبيرة من البيانات التي يجب الوصول إليها بسرعات عالية. يمكن تغيير حجم وحدات تخزين الكتل أو نقلها بين Droplets، مما يدعم مجموعة من استراتيجيات وتطبيقات النسخ الاحتياطي.

يعد نظام Block Storage الخاص بـ DigitalOcean مناسبًا تمامًا للتطبيقات ذات متطلبات الإدخال/الإخراج العالية، مثل قواعد البيانات ومهام معالجة البيانات. يمكن أن يكون أيضًا حلاً مثاليًا لتخزين النسخ الاحتياطية للبيانات المهمة التي تتطلب أداءً عاليًا وموثوقية.

النسخ الاحتياطية خارج الموقع: خدمات تخزين الطرف الثالث

بصرف النظر عن حلول النسخ الاحتياطي الأصلية التي تقدمها DigitalOcean، قد ترغب بعض المؤسسات في الاستفادة من خدمات التخزين التابعة لجهات خارجية لإجراء عمليات النسخ الاحتياطي خارج الموقع. تتضمن عمليات النسخ الاحتياطي خارج الموقع تخزين بياناتك في موقع منفصل جغرافيًا عن مركز بياناتك الأساسي، مما يساعد على الحماية من الكوارث المحلية وفقدان البيانات.

توفر خدمات التخزين الخارجية مثل Amazon S3 وGoogle Cloud Storage و Microsoft Azure Blob Storage خيارات ممتازة لاستراتيجيات النسخ الاحتياطي خارج الموقع. توفر هذه الخدمات العديد من الفوائد، بما في ذلك التكرار الإضافي، والتنوع الجغرافي، وفي بعض الحالات، انخفاض التكاليف. علاوة على ذلك، يتيح استخدام خدمات الطرف الثالث أيضًا سهولة التكامل مع الأنظمة الأساسية وأدوات النسخ الاحتياطي الأخرى.

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لتنفيذ عمليات النسخ الاحتياطي خارج الموقع باستخدام خدمات تخزين تابعة لجهات خارجية على DigitalOcean، تحتاج عمومًا إلى تكوين أدوات النسخ الاحتياطي أو البرامج النصية الخاصة بك لنقل بياناتك إلى خدمة التخزين المطلوبة. يمكن أن يتضمن ذلك استخدام أدوات سطر الأوامر، أو عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API)، أو مكتبات الجهات الخارجية للعمل مع خدمة التخزين المختارة.

عند اختيار خدمة تخزين تابعة لجهة خارجية للنسخ الاحتياطية خارج الموقع، من الضروري مراعاة عوامل مثل التكلفة والتوفر والأداء وسهولة التكامل مع البنية الأساسية والأدوات الموجودة لديك. يجب عليك أيضًا التأكد من أن خدمة التخزين التي اخترتها تتوافق مع أي لوائح حماية البيانات ذات الصلة في منطقتك أو قطاع الصناعة الخاص بك.

يتضمن تنفيذ استراتيجية قوية للنسخ الاحتياطي واسترداد البيانات على DigitalOcean استخدام أدوات النسخ الاحتياطي الأصلية للنظام، مثل النسخ الاحتياطية لـ Droplet واللقطات وتخزين الكتل، بالإضافة إلى النسخ الاحتياطية خارج الموقع باستخدام خدمات تخزين تابعة لجهات خارجية. ومن خلال فهم الخيارات المتنوعة، يمكنك تحديد الحل الأنسب لاحتياجاتك والتأكد من سلامة وأمان واستعادة بياناتك وتطبيقاتك الأساسية.

استراتيجيات تخزين اللقطة والكتلة

عند إدارة بياناتك على DigitalOcean، تعد اللقطات وتخزين الكتل خيارين قويين لاستراتيجيات النسخ الاحتياطي والاسترداد.

لقطات من DigitalOcean

اللقطات هي صور لحظية لـ DigitalOcean Droplets (الأجهزة الافتراضية) أو وحدات تخزين الكتل. يمكن استخدام اللقطات لإنشاء قطرات أو وحدات تخزين جديدة إذا لزم الأمر أو استعادة القطرات والأحجام الموجودة إلى حالة سابقة. فيما يلي بعض أفضل الممارسات لاستخدام اللقطات:

جدولة اللقطات بانتظام: تأكد من التقاط اللقطات بانتظام ووفقًا لمتطلبات الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بك. سيساعدك هذا على تقليل فقدان البيانات في حالة حدوث فشل واستعادة نظامك بسرعة.

تأكد من التقاط اللقطات بانتظام ووفقًا لمتطلبات الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بك. سيساعدك هذا على تقليل فقدان البيانات في حالة حدوث فشل واستعادة نظامك بسرعة. الحفاظ على سياسة الاحتفاظ باللقطات: تحديد عدد اللقطات التي يجب الاحتفاظ بها ومدة الاحتفاظ بها. يضمن ذلك إمكانية الوصول إلى البيانات التاريخية حسب الحاجة وتحرير مساحة التخزين عن طريق حذف اللقطات القديمة.

تحديد عدد اللقطات التي يجب الاحتفاظ بها ومدة الاحتفاظ بها. يضمن ذلك إمكانية الوصول إلى البيانات التاريخية حسب الحاجة وتحرير مساحة التخزين عن طريق حذف اللقطات القديمة. استخدم أسماء وتسميات وصفية: إن التسمية الصحيحة ووضع العلامات على اللقطات الخاصة بك ستسهل التعرف عليها وإدارتها.

التسمية الصحيحة ووضع العلامات على اللقطات الخاصة بك ستسهل التعرف عليها وإدارتها. مراقبة تكاليف اللقطات وإدارتها: تتبع التكاليف المرتبطة باللقطة وقم بتحسينها من خلال التحكم في متطلبات التكرار والاحتفاظ والتخزين للقطات الخاصة بك.

تخزين كتلة DigitalOcean

يوفر DigitalOcean Block Storage وحدة تخزين قائمة على SSD عالية الأداء وقابلة لتغيير الحجم ويمكن توصيلها وفصلها عن Droplets. يمكن أيضًا استخدام تخزين الكتل كهدف احتياطي لتطبيقاتك وقواعد بياناتك. فيما يلي بعض الاستراتيجيات لاستخدام تخزين الكتل للنسخ الاحتياطية:

إنشاء وحدات تخزين منفصلة للنسخ الاحتياطية: قم بتعيين وحدات تخزين منفصلة لتخزين النسخ الاحتياطية، مما يساعد على عزل بيانات النسخ الاحتياطي وتبسيط عملية الاسترداد. تشفير وحدات تخزين النسخ الاحتياطي: استخدم التشفير لحماية البيانات المخزنة في وحدات تخزين النسخ الاحتياطي، مما يضمن بقاء المعلومات الحساسة آمنة. فصل وحدات تخزين النسخ الاحتياطي غير المستخدمة: يؤدي فصل وحدات تخزين النسخ الاحتياطي عندما لا تكون قيد الاستخدام إلى تقليل مخاطر فقدان البيانات غير المقصود وتحسين الأمان. أتمتة عمليات النسخ الاحتياطي: استخدم أدوات التشغيل الآلي لتبسيط عملية النسخ الاحتياطي وضمان اتساق وموثوقية النسخ الاحتياطية الخاصة بك. اختبار إجراءات الاسترداد: اختبر عمليات الاسترداد بانتظام للتأكد من أنها تعمل كما هو متوقع وتقليل وقت التوقف عن العمل في حالة وقوع كارثة.

النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات والاسترداد

يعد النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات واستعادتها أمرًا ضروريًا لضمان توفر بيانات التطبيق الخاص بك ومتانتها. يوفر DigitalOcean خيارات متنوعة للنسخ الاحتياطي واستعادة قواعد البيانات الخاصة بك، اعتمادًا على حل قاعدة البيانات الذي تستخدمه.

قواعد البيانات المدارة من DigitalOcean

تقدم DigitalOcean قواعد بيانات مُدارة لـ PostgreSQL وMySQL و Redis . تتعامل هذه الخدمات المُدارة تلقائيًا مع النسخ الاحتياطية والتحديثات والصيانة، مما يسمح لك بالتركيز على تطوير التطبيق الخاص بك. فيما يلي بعض أفضل ممارسات النسخ الاحتياطي والاسترداد باستخدام قواعد البيانات المُدارة من DigitalOcean:

تمكين النسخ الاحتياطية التلقائية: توفر قواعد بيانات DigitalOcean المُدارة نسخًا احتياطية تلقائية، والتي يمكن تهيئتها في لوحة التحكم. قم بتمكينه وقم بتعيين نافذة النسخ الاحتياطي وسياسة الاحتفاظ وفقًا لمتطلباتك. استخدام الاسترداد في نقطة زمنية: باستخدام الاسترداد في نقطة زمنية معينة، يمكنك استعادة قاعدة البيانات الخاصة بك إلى نقطة زمنية محددة خلال فترة الاستبقاء. ويساعد ذلك في تقليل فقدان البيانات والتعافي من الإجراءات غير المقصودة أو تلف قاعدة البيانات. استنساخ قاعدة البيانات الخاصة بك للاختبار: يتيح لك استنساخ قاعدة البيانات المُدارة إنشاء نسخة مكررة من قاعدة البيانات الخاصة بك بنفس الإعدادات والبيانات. يمكنك استخدام النسخ لاختبار إجراءات الاسترداد أو التحقق من صحة البيانات أو عزل مشكلات الأداء دون التأثير على قاعدة بيانات الإنتاج الخاصة بك. تصدير البيانات واستيرادها: توفر قواعد البيانات المدارة من DigitalOcean ميزات التصدير والاستيراد التي تسمح لك بنقل البيانات بين مثيلات قاعدة البيانات الخاصة بك أو إلى أنظمة خارجية أخرى. يمكن استخدام هذا لأغراض ترحيل البيانات أو النسخ الاحتياطي أو الاسترداد.

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قواعد البيانات ذاتية الاستضافة على DigitalOcean

إذا كنت تستضيف قواعد البيانات الخاصة بك على DigitalOcean Droplets، فستحتاج إلى إدارة عمليات النسخ الاحتياطي والاسترداد. تتضمن بعض التوصيات لقواعد البيانات المستضافة ذاتيًا على DigitalOcean ما يلي:

إنشاء نسخ احتياطية لقاعدة البيانات: استخدم أدوات النسخ الاحتياطي الأصلية التي يوفرها نظام قاعدة البيانات لديك، مثل pg_dump لـ PostgreSQL، أو mysqldump لـ MySQL، أو RDB/AOF لـ Redis. تخزين النسخ الاحتياطية خارج الموقع: قم بتخزين النسخ الاحتياطية لقاعدة البيانات الخاصة بك في مواقع خارج الموقع، مثل DigitalOcean Spaces أو خدمات التخزين التابعة لجهات خارجية. وهذا يوفر التكرار الجغرافي ويحمي بياناتك من الكوارث الإقليمية. تشفير النسخ الاحتياطية الخاصة بك: قم بحماية بياناتك الحساسة عن طريق تشفير النسخ الاحتياطية لقاعدة البيانات الخاصة بك. أتمتة عمليات النسخ الاحتياطي ومراقبتها: استخدم أدوات التشغيل الآلي والبرامج النصية لجدولة النسخ الاحتياطية لقاعدة البيانات ومراقبتها والتأكد من أنها تعمل كما هو متوقع. اختبار إجراءات الاسترداد الخاصة بك: اختبر عملية الاسترداد بانتظام للتأكد من أنه يمكنك استعادة قاعدة البيانات الخاصة بك بسرعة وتقليل وقت التوقف عن العمل في حالة وقوع كارثة.

أتمتة النسخ الاحتياطية على DigitalOcean

تعد الأتمتة أمرًا أساسيًا لضمان عملية نسخ احتياطي متسقة وموثوقة. يوفر DigitalOcean العديد من الأدوات والميزات لدعم أتمتة عمليات النسخ الاحتياطي الخاصة بك.

واجهة برمجة التطبيقات الرقمية للمحيطات

تسمح لك واجهة برمجة تطبيقات DigitalOcean بإدارة Droplets ووحدات التخزين واللقطات الخاصة بك برمجيًا. يمكنك استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) لأتمتة عمليات النسخ الاحتياطي، مثل إنشاء لقطات وإدارة وحدات التخزين وإرفاق وحدة التخزين أو فصلها بـ Droplets.

مساحات المحيط الرقمي

DigitalOcean Spaces هي خدمة تخزين كائنات توفر حلاً قابلاً للتطوير وفعالاً من حيث التكلفة لتخزين النسخ الاحتياطية وتقديمها. يمكنك استخدام Spaces لتخزين ملفات النسخ الاحتياطي، مثل لقطات Droplet والنسخ الاحتياطية لقاعدة البيانات وملفات التكوين. توفر Spaces أيضًا أدوات لإدارة التحكم في الوصول والأتمتة، مثل Spaces API وs3cmd.

أدوات ونصوص برمجية تابعة لجهات خارجية

يمكن استخدام العديد من الأدوات والبرامج النصية التابعة لجهات خارجية لأتمتة عمليات النسخ الاحتياطي على DigitalOcean، مثل Duplicity وrestic وrclone. يمكن أن تساعدك هذه الأدوات في إنشاء النسخ الاحتياطية وجدولتها وإدارتها لـ Droplets وقواعد البيانات ومصادر البيانات الأخرى.

التكامل مع منصة AppMaster

تعد منصة AppMaster أداة قوية بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. من خلال دمج AppMaster مع DigitalOcean، يمكنك تطوير التطبيقات باستخدام ميزات النسخ الاحتياطي والاسترداد المضمنة، مما يضمن عملية تطوير أكثر سلاسة وتحسين الأمان والموثوقية. يمكن لمصمم عمليات الأعمال في AppMaster مساعدتك في إنشاء حلول نسخ احتياطي مصممة خصيصًا وفقًا لمتطلباتك المحددة ويمكن صيانتها وتحديثها بسهولة حسب الحاجة.

يعد اعتماد استراتيجية شاملة للنسخ الاحتياطي والاسترداد على DigitalOcean أمرًا ضروريًا لضمان بقاء بياناتك المهمة آمنة ويمكن الوصول إليها حتى في مواجهة الحوادث غير المتوقعة. باستخدام الأدوات والممارسات الموضحة في هذه المقالة، يمكنك ضمان استمرارية العمل وتقليل وقت التوقف عن العمل وحماية أصولك الرقمية.