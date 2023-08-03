مقدمة في موازنة الحمل مع NGINX

في مجال تطوير البرمجيات ، يتمثل أحد التحديات الرئيسية في ضمان التوافر العالي والأداء عبر خدمات الشبكة. هذا مهم بشكل خاص في نظام موزع مثل الخدمات المصغرة حيث تتفاعل خدمات مستقلة متعددة بشكل مستمر. نجح NGINX ، وهو برنامج مفتوح المصدر ذائع الصيت ، في مواجهة هذا التحدي بفعالية من خلال موازنة التحميل.

موازنة التحميل ، كما يوحي المصطلح ، تدور حول توزيع حركة مرور الشبكة أو التطبيق بالتساوي عبر مجموعة من الخوادم أو endpoints. الهدف الأساسي هو التأكد من أن كل مورد قادر على التعامل مع الطلبات. تشتهر NGINX بقدرتها على العمل كموازن تحميل ، من بين إمكانيات الخادم الحيوية الأخرى مثل خادم HTTP ، والوكيل العكسي ، وكيل البريد الإلكتروني ، وخادم ذاكرة التخزين المؤقت. يستخدم بنية تعتمد على الأحداث توفر استخدامًا منخفضًا للذاكرة وتزامنًا عاليًا - مثالي للتعامل مع عشرات الآلاف من الاتصالات المتزامنة.

الهدف الأساسي من موازنة الحمل مع NGINX هو تعزيز الأداء المرن والفعال لتطبيقات الويب. إنه يوجه طلبات العميل بذكاء عبر خوادم متعددة ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد وأداء التطبيقات ووقت التشغيل الموثوق.

بنية الخدمات المصغرة: نظرة عامة موجزة

فيما يتعلق بتطوير التطبيقات الحديثة ، كانت بنية الخدمات المصغرة بمثابة تغيير لقواعد اللعبة. على عكس البنية المتجانسة ، حيث يتم إنشاء التطبيق كوحدة واحدة ، تقوم بنية الخدمات المصغرة بتقسيم التطبيق إلى وحدات أو خدمات صغيرة غير مترابطة. كل خدمة صغيرة قائمة بذاتها وتعمل بوظيفة عمل منفصلة.

تقدم الخدمات المصغرة ، التي تجسد وحدات أحادية الوظيفة مع واجهات محددة جيدًا ، مزايا عديدة ، من الاستقلالية في دورات التطوير إلى النشر والتوسع المرن. يمكن أن تكون إدارة الاتصال بين الخدمات صعبة. هنا يأتي دور NGINX ، حيث يوفر طريقة فعالة لتوجيه الطلبات بين هذه الخدمات باستخدام موازنة التحميل والوكيل العكسي.

موازنة التحميل عنصر أساسي في بنية الخدمات المصغرة. بغض النظر عن كيفية تعيين الخدمات المصغرة بشكل مستقل ، فإن بعض الخدمات المصغرة تصبح في النهاية أكثر شيوعًا أو تكون أكثر أهمية للأداء من غيرها. إن ضمان عدم تحميل مثل هذه الخدمات بشكل زائد وإيقاف التطبيق بأكمله هو المكان الذي تظهر فيه موازنة التحميل في الصورة.

تنفيذ موازنة الحمل في الخدمات المصغرة مع NGINX

عند استخدام NGINX في تكوين الخدمات المصغرة ، يلعب البرنامج دور الخادم الوكيل العكسي وموازن التحميل. غالبًا ما يتم استخدام المصطلحين الوكيل العكسي وموازن التحميل بالتبادل ولكنهما يخدمان أغراضًا مختلفة قليلاً. يرسل الوكيل العكسي طلبات العميل إلى خادم الواجهة الخلفية المناسب ، ويوزع موازن التحميل حركة مرور الشبكة على خوادم متعددة لضمان عدم تحول أي خادم واحد إلى عنق زجاجة.

تعمل أساليب موازنة الحمل في NGINX على تمكين المطورين من توزيع طلبات العميل عبر مثيلات الخدمة بشكل أكثر كفاءة في إعداد الخدمات المصغرة. تقدم NGINX عدة طرق لموازنة الحمل:

Round Robin: هذه الطريقة ، المباشرة والأكثر استخدامًا بلا شك ، تقوم بتدوير طلبات العميل بالتساوي عبر جميع الخوادم. إنه مثالي عندما تكون الخوادم متطابقة تمامًا من حيث الموارد.

هذه الطريقة ، المباشرة والأكثر استخدامًا بلا شك ، تقوم بتدوير طلبات العميل بالتساوي عبر جميع الخوادم. إنه مثالي عندما تكون الخوادم متطابقة تمامًا من حيث الموارد. الاتصالات الأقل: هذه الطريقة أكثر ديناميكية ، حيث تقوم بتوجيه الطلبات الجديدة إلى الخادم بأقل عدد من الاتصالات الحالية. إنه مناسب تمامًا عندما تختلف إمكانيات الخادم ، مما يساعد على تجنب سيناريو يتم فيه تحميل الخادم الأكثر قدرة بالطلبات بشكل زائد.

هذه الطريقة أكثر ديناميكية ، حيث تقوم بتوجيه الطلبات الجديدة إلى الخادم بأقل عدد من الاتصالات الحالية. إنه مناسب تمامًا عندما تختلف إمكانيات الخادم ، مما يساعد على تجنب سيناريو يتم فيه تحميل الخادم الأكثر قدرة بالطلبات بشكل زائد. تجزئة IP: باستخدام هذه الطريقة ، يتم استخدام عنوان IP الخاص بالعميل كمفتاح لتحديد الخادم للتعامل مع طلب العميل ، مما يعني أن جميع طلبات العميل يتم تقديمها من خلال نفس الخادم. يناسب التطبيقات التي تتطلب "جلسات لاصقة".

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك ، تدعم NGINX إنهاء SSL / TLS والفحوصات الصحية والمزيد. تضيف هذه الميزات طبقة إضافية من المتانة ، مما يضمن موازنة موثوقة للحمل. يتمتع المطورون بالمرونة في اختيار الإستراتيجية الأكثر فاعلية بناءً على تفاصيل حالة الاستخدام الخاصة بهم.

يتضمن تنفيذ موازنة الحمل في بنية الخدمات المصغرة باستخدام NGINX إعداد مثيل NGINX كخادم وكيل عكسي. يعالج هذا الخادم طلبات العميل الواردة ويعيد توجيهها إلى مثيلات الخدمات المصغرة المناسبة بناءً على طريقة موازنة التحميل المستخدمة. لتنفيذ ذلك ، يقوم المطورون عادةً بتعريف وحدة المنبع في ملف تكوين NGINX. هذه الوحدة المنبثقة توضح تفاصيل خوادم الواجهة الخلفية وعملية موازنة التحميل التي يجب استخدامها.

قد يبدو كل هذا معقدًا على الورق. تعمل المنصات المرئية مثل منصة AppMaster no-code على تبسيط العملية من خلال السماح للمطورين بإنشاء تطبيقات قائمة على الخدمات المصغرة ، بما في ذلك تكوينات NGINX الجاهزة للاستخدام ، بدءًا من المخططات - إنها أقرب إلى بناء برج Lego.

سواء تم ذلك يدويًا أو باستخدام منصات إنشاء التعليمات البرمجية ، فإن تطبيق موازنة الحمل في الخدمات المصغرة مع NGINX يضمن بقاء التطبيقات واستجابتها ومنيعها من ارتفاعات حركة المرور.

فوائد موازنة تحميل NGINX

تُعد موازنة التحميل أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على التوفر العالي والموثوقية للتطبيقات الموزعة في بنية الخدمات المصغرة وتعزيزها. تعمل NGINX كمحرك قوي لهذا ، وتقدم العديد من الفوائد الجوهرية:

قابلية التوسع: تقوم NGINX بتوسيع نطاق التطبيقات بشكل فعال عن طريق موازنة الحمل عبر مثيلات متعددة من التطبيق الخاص بك. هذا يساعد في استيعاب المزيد من حركة المرور وتنمية البنية التحتية الخاصة بك حسب الحاجة.

تقوم NGINX بتوسيع نطاق التطبيقات بشكل فعال عن طريق موازنة الحمل عبر مثيلات متعددة من التطبيق الخاص بك. هذا يساعد في استيعاب المزيد من حركة المرور وتنمية البنية التحتية الخاصة بك حسب الحاجة. أداء محسّن: يضمن NGINX عدم إغراق خادم واحد بتوزيع الطلبات بالتساوي عبر جميع الخوادم المتاحة. هذا الأسلوب يحسن أوقات الاستجابة وأداء التطبيق.

يضمن NGINX عدم إغراق خادم واحد بتوزيع الطلبات بالتساوي عبر جميع الخوادم المتاحة. هذا الأسلوب يحسن أوقات الاستجابة وأداء التطبيق. قابل للتكوين بدرجة عالية: تقدم NGINX خوارزميات مختلفة لموازنة الحمل لتناسب الاحتياجات المختلفة. يمكن للمستخدمين الاختيار بين تجزئة IP ، وأقل الاتصالات ، وأقل زمن انتقال ، واستمرارية الجلسة ، وطرق robin وفقًا لمتطلباتهم.

تقدم NGINX خوارزميات مختلفة لموازنة الحمل لتناسب الاحتياجات المختلفة. يمكن للمستخدمين الاختيار بين تجزئة IP ، وأقل الاتصالات ، وأقل زمن انتقال ، واستمرارية الجلسة ، وطرق robin وفقًا لمتطلباتهم. التسامح مع الخطأ: تساعد NGINX في تحقيق التسامح مع الخطأ من خلال ميزة الفحوصات الصحية. تتحقق هذه الميزة بشكل دوري من صحة خوادم الواجهة الخلفية وتزيل أي خوادم غير مستجيبة من التجمع ، وبالتالي تمنع أي انقطاع.

نصائح لتحسين NGINX للخدمات المصغرة

في حين أن NGINX هي أداة ممتازة لموازنة الحمل في بيئة الخدمات المصغرة ، إلا أن بعض النصائح يمكن أن تعزز أدائها:





استخدام تجميع الاتصال: يقوم تجمع الاتصالات بإعادة استخدام نفس الاتصالات لطلبات عملاء متعددة ، مما يقلل زمن انتقال الاتصال ويوفر موارد النظام.

يقوم تجمع الاتصالات بإعادة استخدام نفس الاتصالات لطلبات عملاء متعددة ، مما يقلل زمن انتقال الاتصال ويوفر موارد النظام. الفحوصات الصحية: قم بإجراء فحوصات صحية نشطة بانتظام للتأكد من أن الخوادم الخاصة بك تعمل بشكل جيد. تساعد الفحوصات الصحية النشطة في اكتشاف حالات الفشل مبكرًا ومنع إرسال الطلبات إلى الخوادم الفاشلة.

قم بإجراء فحوصات صحية نشطة بانتظام للتأكد من أن الخوادم الخاصة بك تعمل بشكل جيد. تساعد الفحوصات الصحية النشطة في اكتشاف حالات الفشل مبكرًا ومنع إرسال الطلبات إلى الخوادم الفاشلة. مراقبة أداء NGINX: راقب المؤشرات الرئيسية مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية واستخدام الذاكرة وعدد الاتصالات النشطة. تساعدك المراقبة المنتظمة على اكتشاف المشكلات المحتملة قبل أن تتصاعد.

راقب المؤشرات الرئيسية مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية واستخدام الذاكرة وعدد الاتصالات النشطة. تساعدك المراقبة المنتظمة على اكتشاف المشكلات المحتملة قبل أن تتصاعد. تحسين التكوينات: حاول تحسين تكوينات NGINX الخاصة بك. اضبط إعدادات المخزن المؤقت NGINX والمهلة بشكل صحيح وفقًا لقدرة الخادم الخاص بك لتجنب التحميل الزائد للخادم.

AppMaster و NGINX: مزيج قوي

تصبح قدرات NGINX كموازن تحميل وخادم أكثر فعالية عند دمجها مع منصة AppMaster بدون كود . إليكم سبب كونه مزيجًا مقنعًا:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

الكفاءة: من خلال استخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء تطبيقات بسرعة مع دعم مدمج للخدمات المصغرة وموازنة الحمل. توفر هذه الإمكانية الكثير من الوقت والموارد التي من شأنها أن تدخل في الترميز اليدوي والإعداد.

من خلال استخدام ، يمكنك إنشاء تطبيقات بسرعة مع دعم مدمج للخدمات المصغرة وموازنة الحمل. توفر هذه الإمكانية الكثير من الوقت والموارد التي من شأنها أن تدخل في الترميز اليدوي والإعداد. المرونة: عندما يضغط المستخدمون على زر "نشر" ، ينتج AppMaster كود المصدر للتطبيقات ، ويجمع التطبيقات ، ويدير الاختبارات ، وينشر على السحابة. تسمح هذه العملية للمستخدمين باستضافة التطبيقات في أماكن العمل أو في السحابة.

عندما يضغط المستخدمون على زر "نشر" ، ينتج كود المصدر للتطبيقات ، ويجمع التطبيقات ، ويدير الاختبارات ، وينشر على السحابة. تسمح هذه العملية للمستخدمين باستضافة التطبيقات في أماكن العمل أو في السحابة. تقليل الديون الفنية: من خلال تجديد التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات ، يلغي AppMaster الديون التقنية ، ويحسن إمكانية صيانة التطبيقات وصحة المشروع في المستقبل.

من خلال تجديد التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات ، يلغي الديون التقنية ، ويحسن إمكانية صيانة التطبيقات وصحة المشروع في المستقبل. التكامل: يدعم AppMaster دمج أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية ، مما يعزز توافقها مع العديد من التطبيقات.

سواء كانت شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة الحجم ، يمكن أن يوفر الثنائي AppMaster و NGINX حلاً فعالاً وقابل للتطوير لإدارة الخدمات المصغرة وتحقيق التوازن الأمثل للحمل.

تغليف

الآن بعد أن انتقلنا عبر عالم موازنة الحمل في الخدمات المصغرة باستخدام NGINX ، أصبح من الواضح أنها استراتيجية مهمة للحفاظ على بنية البرنامج . بغض النظر عن حجم مؤسستك أو حجم قاعدة المستخدمين ، فإن تنفيذ موازنة تحميل عالية الكفاءة مع NGINX يمكن أن يعزز أداء التطبيقات الخاصة بك واستقرارها وقابليتها للتوسع بشكل كبير. عند تطوير تطبيقاتك في نظام موزع قائم على الخدمات المصغرة ، فإن ثراء ميزات NGINX وكفاءتها وموثوقيتها يجعلها خيارًا رائدًا بين المطورين.

تساعد قدرته على توزيع الطلبات بالتساوي عبر جميع الخوادم في الاستخدام الأمثل للموارد ، ويمنع التحميل الزائد للخادم ، ويسمح بإدارة أحجام المرور العالية بكفاءة ، وبالتالي ضمان التطبيقات عالية الاستجابة والمتاحة. في حين أن NGINX تقدم فوائد هائلة ، فإن إعداد وإدارة تكوينات موازنة الحمل لا يزال من الممكن أن يشكل تحديات ، خاصة بالنسبة لأولئك الجدد على هذه المفاهيم أو عند التعامل مع الأنظمة المعقدة. هذا هو المكان الذي يمكن أن تنقذه منصة AppMaster. AppMaster هي أداة قوية no-code تصمم وتدير تطبيقات الويب والجوال والخلفية بفعالية وكفاءة.

يدعم حل AppMaster بناء التطبيقات القائمة على بنية الخدمات المصغرة ويبسط عملية إعداد تكوينات NGINX. بدءًا من المخططات ، فإنه يقلل بشكل كبير من التعقيد والمعرفة الفنية المرتبطة بتكوين ونشر استراتيجيات موازنة الحمل من خلال NGINX. والأهم من ذلك ، تم تصميم AppMaster للتخلص من الديون التقنية عن طريق تجديد التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المخططات أو المتطلبات. يضمن هذا النهج الثوري أن تظل تطبيقات البرامج الخاصة بك محدثة بأحدث المتطلبات ، وتبقى قابلة للصيانة بشكل كبير ، وتجنب تراكم التعليمات البرمجية غير الضرورية التي عفا عليها الزمن.

إن الجمع بين قوة بنية الخدمات المصغرة وموازنة حمل NGINX مع البساطة والسمات الموفرة للوقت لمنصة AppMaster no-code يسهل بناء تطبيقات عالية الأداء وقابلة للتطوير. ينتج عن ذلك تقديم قيمة أسرع لعملائك ، وخلق تدفقات عمل تطويرية أكثر فعالية ، ووضع بذرة لمستقبل مُمكَّن تقنيًا. مع استمرار الطبيعة الديناميكية لصناعة التكنولوجيا اليوم في التطور ، تزداد أيضًا الحاجة إلى تطبيقات عالية الأداء وقابلة للتطوير. من خلال تسخير قوة موازنة الحمل في الخدمات المصغرة باستخدام NGINX إلى جانب كفاءة منصة AppMaster ، يمكن للمؤسسات زيادة عمليات تطوير التطبيقات ونشرها لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة. قد تبدو الرحلة معقدة ، لكن تذكر أن جمال التكنولوجيا يكمن في قدرتها على التبسيط.