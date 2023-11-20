مقارنة منشئي تطبيقات Android المشهورين

نظرة عامة على منشئي تطبيقات Android

منشئو تطبيقات Android عبارة عن أدوات ومنصات تمكن الشركات والأفراد من إنشاء تطبيقات جوال لأجهزة Android دون معرفة برمجية واسعة. غالبًا ما تأتي أدوات إنشاء التطبيقات هذه مزودة بواجهات سحب وإفلات سهلة الاستخدام، وقوالب معدة مسبقًا، وخيارات تخصيص متنوعة، وميزات أخرى تعمل على تبسيط عملية إنشاء التطبيق.

تتوفر العديد من أدوات إنشاء تطبيقات Android في السوق، وتقدم مجموعة من الميزات والوظائف لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة. يركز البعض على توفير واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام لغير المبرمجين، بينما قد يقدم البعض الآخر ميزات أكثر تقدمًا للمطورين ذوي الخبرة.

يعد اختيار أداة إنشاء تطبيقات Android المناسبة أمرًا بالغ الأهمية لضمان نجاح تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. وذلك لأن اختيار النظام الأساسي المناسب يمكن أن يساعدك في إنشاء تطبيق يلبي توقعات جمهورك المستهدف، ويعمل بسلاسة على الأجهزة المختلفة، ويمكن تحديثه وتوسيعه بسهولة مع نمو عملك.

عوامل في الاعتبار

عند اختيار أداة إنشاء تطبيقات Android، هناك عدة عوامل مهمة يجب مراعاتها، بما في ذلك:

سهولة الاستخدام: هل النظام سهل الاستخدام، مع واجهة بسيطة تجعل من السهل على المستخدمين ذوي مستويات المهارات التقنية المختلفة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول وإدارتها؟

هل النظام سهل الاستخدام، مع واجهة بسيطة تجعل من السهل على المستخدمين ذوي مستويات المهارات التقنية المختلفة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول وإدارتها؟ الميزات والوظائف: ما الميزات التي تقدمها أداة إنشاء التطبيقات، وما مدى توافقها مع متطلبات تطبيقك؟ ابحث عن الأنظمة الأساسية التي توفر ميزات أساسية مثل الإشعارات الفورية والتحليلات والتكامل مع الخدمات والأنظمة الأساسية الشائعة.

ما الميزات التي تقدمها أداة إنشاء التطبيقات، وما مدى توافقها مع متطلبات تطبيقك؟ ابحث عن الأنظمة الأساسية التي توفر ميزات أساسية مثل الإشعارات الفورية والتحليلات والتكامل مع الخدمات والأنظمة الأساسية الشائعة. التسعير: ما هي تكلفة استخدام أداة إنشاء التطبيقات، وهل تتناسب مع ميزانيتك؟ ضع في اعتبارك النفقات طويلة المدى، بما في ذلك تحديثات التطبيق والميزات الإضافية وخدمات الدعم.

ما هي تكلفة استخدام أداة إنشاء التطبيقات، وهل تتناسب مع ميزانيتك؟ ضع في اعتبارك النفقات طويلة المدى، بما في ذلك تحديثات التطبيق والميزات الإضافية وخدمات الدعم. قابلية التوسع: هل يمكن لمنشئ التطبيق استيعاب تطبيقك خلال مراحل نموه، والتعامل مع التعقيد المتزايد والمستخدمين والميزات؟ اختر نظامًا أساسيًا يسمح لك بتوسيع نطاق تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك ليتوافق مع احتياجات عملك المتطورة.

هل يمكن لمنشئ التطبيق استيعاب تطبيقك خلال مراحل نموه، والتعامل مع التعقيد المتزايد والمستخدمين والميزات؟ اختر نظامًا أساسيًا يسمح لك بتوسيع نطاق تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك ليتوافق مع احتياجات عملك المتطورة. خيارات التخصيص: ما مقدار التحكم والمرونة الذي تتمتع به عند تصميم واجهة مستخدم التطبيق، وهل يمكنك تخصيصها بسهولة لتتناسب مع هوية علامتك التجارية؟ حدد أداة إنشاء التطبيقات التي تمكنك من إنشاء تجربة مستخدم فريدة وجذابة.

ما مقدار التحكم والمرونة الذي تتمتع به عند تصميم واجهة مستخدم التطبيق، وهل يمكنك تخصيصها بسهولة لتتناسب مع هوية علامتك التجارية؟ حدد أداة إنشاء التطبيقات التي تمكنك من إنشاء تجربة مستخدم فريدة وجذابة. دعم الأجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة: هل يمكن لمنشئ التطبيق إنشاء تطبيقات تعمل على مختلف أجهزة Android وأنظمة التشغيل وأحجام الشاشات؟ سيساعدك تحديد أداة إنشاء التطبيقات التي تدعم الأجهزة المتنوعة في الوصول إلى جمهور أوسع.

هل يمكن لمنشئ التطبيق إنشاء تطبيقات تعمل على مختلف أجهزة Android وأنظمة التشغيل وأحجام الشاشات؟ سيساعدك تحديد أداة إنشاء التطبيقات التي تدعم الأجهزة المتنوعة في الوصول إلى جمهور أوسع. موارد المجتمع والدعم: ما نوع موارد الدعم (البرامج التعليمية، والوثائق، والمنتديات، وما إلى ذلك) المتوفرة، وما مدى استجابة فريق الدعم عندما تواجه مشكلات؟ يمكن أن يساعدك مجتمع الدعم القوي وخدمة العملاء سريعة الاستجابة في التغلب على التحديات المحتملة أثناء رحلة تطوير التطبيق الخاص بك.

AppMaster: منصة قوية ومتعددة الاستخدامات No-Code

باعتبارها منصة رائدة بدون تعليمات برمجية ، توفر AppMaster حلاً شاملاً لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، بما في ذلك تطبيقات Android. تتميز المنصة بميزات متقدمة وقابلية للتوسع ودعم ممتاز للأجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة.

يقدم AppMaster المزايا التالية لتطوير تطبيقات Android:

تطوير التطبيقات المرئية: توفر المنصة واجهة drag-and-drop مرئية، مما يسمح لك بإنشاء واجهة مستخدم التطبيق الخاص بك، ونماذج البيانات، وحتى تحديد منطق الأعمال بسهولة.

توفر المنصة واجهة مرئية، مما يسمح لك بإنشاء واجهة مستخدم التطبيق الخاص بك، ونماذج البيانات، وحتى تحديد منطق الأعمال بسهولة. إنشاء نموذج البيانات: باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء مخططات قاعدة البيانات بشكل مرئي، مما يتيح لك تصميم وإدارة البيانات التي يتفاعل معها تطبيقك دون عناء.

باستخدام ، يمكنك إنشاء مخططات قاعدة البيانات بشكل مرئي، مما يتيح لك تصميم وإدارة البيانات التي يتفاعل معها تطبيقك دون عناء. تصميم عمليات الأعمال: يساعدك مصمم عمليات الأعمال المرئي للمنصة على إنشاء منطق أعمال التطبيق دون كتابة أي تعليمات برمجية، وتبسيط عملية تطوير التطبيق وتقليل الحاجز الفني لغير المطورين.

يساعدك مصمم عمليات الأعمال المرئي للمنصة على إنشاء منطق أعمال التطبيق دون كتابة أي تعليمات برمجية، وتبسيط عملية تطوير التطبيق وتقليل الحاجز الفني لغير المطورين. endpoints REST API وWSS: يتيح لك AppMaster إنشاء endpoints الخادم وإدارتها باستخدام الأدوات المرئية للنظام الأساسي، مما يبسط تطوير الواجهة الخلفية ويجعلها في متناول غير المطورين.

يتيح لك إنشاء الخادم وإدارتها باستخدام الأدوات المرئية للنظام الأساسي، مما يبسط تطوير الواجهة الخلفية ويجعلها في متناول غير المطورين. قابلية التوسع والأداء: توفر تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go (golang) قابلية تطوير وأداء مذهلين، وتلبي بسهولة حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات الأحمال العالية.

توفر تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go (golang) قابلية تطوير وأداء مذهلين، وتلبي بسهولة حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات الأحمال العالية. التخصيص والمرونة: توفر المنصة خيارات تخصيص وعمليات تكامل واسعة النطاق، مما يضمن أن تطبيقك يلبي المتطلبات الفريدة لجمهورك المستهدف وأهداف عملك.

توفر المنصة خيارات تخصيص وعمليات تكامل واسعة النطاق، مما يضمن أن تطبيقك يلبي المتطلبات الفريدة لجمهورك المستهدف وأهداف عملك. دعم مجموعة واسعة من الأجهزة وأنظمة التشغيل: باعتباره حلاً شاملاً لتطوير التطبيقات، يمكّنك AppMaster من إنشاء تطبيقات تعمل بسلاسة عبر مختلف أجهزة Android وأنظمة التشغيل وأحجام الشاشات.

باعتباره حلاً شاملاً لتطوير التطبيقات، يمكّنك من إنشاء تطبيقات تعمل بسلاسة عبر مختلف أجهزة Android وأنظمة التشغيل وأحجام الشاشات. خيارات التسعير والاشتراك: مع ستة أنواع من الاشتراكات، بما في ذلك خيار مجاني، يمكنك تحديد الخطة التي تناسب احتياجاتك وميزانيتك بشكل أفضل.

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يعد AppMaster نظامًا أساسيًا قويًا ومتعدد الاستخدامات وسهل الاستخدام لإنشاء تطبيقات Android، ويقدم ميزات متقدمة وقابلية للتوسع ودعمًا للأجهزة المتنوعة. من خلال اختيار AppMaster.io، ستضمن أنه يمكنك التنقل بسهولة في عملية تطوير التطبيق، سواء كنت مطورًا ذا خبرة أو فردًا غير تقني.

أفضل منشئي تطبيقات Android الآخرين

بالإضافة إلى AppMaster ، هناك العديد من أدوات إنشاء تطبيقات Android الشهيرة الأخرى التي يمكنك وضعها في الاعتبار لتلبية احتياجات تطوير تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بك. تأتي كل منصة مع مجموعة فريدة من الميزات والأسعار والجمهور المستهدف. في هذا القسم، سنلقي نظرة على بعض أفضل البدائل.

Appy Pie

Appy Pie هو منشئ تطبيقات معروف no-code يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات Android وiOS دون معرفة البرمجة. توفر المنصة واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام ومجموعة واسعة من القوالب القابلة للتخصيص لمساعدتك على البدء بسرعة. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لـ Appy Pie يلي:

التكامل مع خدمات خارجية متعددة

دفع الإخطارات

تحليلات التطبيق

عمليات الشراء داخل التطبيق

تحقيق الدخل من خلال الإعلانات

GoodBarber

GoodBarber هو منشئ تطبيقات شائع آخر يلبي احتياجات الشركات والمطورين. توفر المنصة ميزات تصميم وتطوير واسعة النطاق، مما يسمح لك بإنشاء تطبيقات Android مخصصة للغاية. تتضمن بعض الميزات البارزة في GoodBarber يلي:

بنية قابلة للتطوير

قوالب وموضوعات قابلة للتخصيص

لوحة تحكم إدارة التطبيق

تكامل وسائل التواصل الاجتماعي

دفع الإخطارات

OutSystems

OutSystems عبارة عن نظام أساسي قوي low-code يساعد المطورين على إنشاء تطبيقات Android على مستوى المؤسسات ودمجها ونشرها بسرعة. تحظى OutSystems بشعبية كبيرة بين المؤسسات الكبيرة والمطورين، وتقدم مجموعة من الميزات، مثل:

بيئة التطوير البصري

النشر بنقرة واحدة

التكامل مع الأنظمة الموجودة مسبقًا

مراقبة وتحليل الأداء في الوقت الحقيقي

الأمن وقابلية التوسع

ملخص مقارنة المنشئ

من الضروري أن تفكر بعناية في إيجابيات وسلبيات كل أداة إنشاء تطبيقات Android قبل اتخاذ القرار. فيما يلي ملخص سريع لأهم المنصات التي ناقشناها:

AppMaster : منصة قوية ومتعددة no-code توفر ميزات متقدمة وقابلية توسعة ممتازة وخيارات تخصيص. مناسبة لمجموعة واسعة من المستخدمين، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات.

: منصة قوية ومتعددة توفر ميزات متقدمة وقابلية توسعة ممتازة وخيارات تخصيص. مناسبة لمجموعة واسعة من المستخدمين، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات. Appy Pie : أداة إنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام no-code مع واجهة drag-and-drop بسيطة وتكامل مع العديد من خدمات الجهات الخارجية. الأنسب للأفراد والشركات الصغيرة.

: أداة إنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام مع واجهة بسيطة وتكامل مع العديد من خدمات الجهات الخارجية. الأنسب للأفراد والشركات الصغيرة. GoodBarber : يقدم مجموعة واسعة من ميزات التصميم والتطوير، مما يسمح بتطبيقات Android المخصصة للغاية. تستهدف الشركات والمطورين.

: يقدم مجموعة واسعة من ميزات التصميم والتطوير، مما يسمح بتطبيقات Android المخصصة للغاية. تستهدف الشركات والمطورين. OutSystems : منصة low-code مصممة لبناء تطبيقات Android على مستوى المؤسسات، مع إعطاء الأولوية لقابلية التوسع والأمان والتكامل مع الأنظمة الموجودة مسبقًا. الأفضل للمؤسسات الكبيرة والمطورين.

اتخاذ القرار الصحيح

يعد اختيار أداة إنشاء تطبيقات Android المناسبة لاحتياجاتك المحددة أمرًا بالغ الأهمية لنجاح مشروع تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. يجب أن تتضمن عملية صنع القرار ما يلي:

تحديد متطلباتك : حدد بوضوح الوظائف والتصميم والميزات التي تريدها في تطبيق Android الخاص بك. ضع في اعتبارك ما إذا كنت بحاجة إلى التكامل مع أي خدمات تابعة لجهات خارجية أو إذا كنت بحاجة إلى ميزات متقدمة مثل الإشعارات الفورية وعمليات الشراء داخل التطبيق.

: حدد بوضوح الوظائف والتصميم والميزات التي تريدها في تطبيق Android الخاص بك. ضع في اعتبارك ما إذا كنت بحاجة إلى التكامل مع أي خدمات تابعة لجهات خارجية أو إذا كنت بحاجة إلى ميزات متقدمة مثل الإشعارات الفورية وعمليات الشراء داخل التطبيق. تقييم سهولة الاستخدام : اختر منصة توفر واجهة سهلة الاستخدام، مما يسمح لك بإنشاء تطبيقك دون معرفة واسعة بالبرمجة. ابحث عن الأنظمة الأساسية التي تتمتع بوظيفة drag-and-drop ، والقوالب القابلة للتخصيص، ومجتمع الدعم القوي.

: اختر منصة توفر واجهة سهلة الاستخدام، مما يسمح لك بإنشاء تطبيقك دون معرفة واسعة بالبرمجة. ابحث عن الأنظمة الأساسية التي تتمتع بوظيفة ، والقوالب القابلة للتخصيص، ومجتمع الدعم القوي. النظر في قابلية التوسع : اختر نظامًا أساسيًا يمكنه التعامل مع نمو تطبيقك مع توسع قاعدة مستخدميه. يتضمن ذلك تقييم الدعم للأجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة.

: اختر نظامًا أساسيًا يمكنه التعامل مع نمو تطبيقك مع توسع قاعدة مستخدميه. يتضمن ذلك تقييم الدعم للأجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة. تقييم خيارات التخصيص : تأكد من أن النظام الأساسي يوفر الكثير من خيارات التخصيص، مما يسمح لك بإنشاء تطبيق فريد من نوعه ويلبي متطلبات علامتك التجارية.

: تأكد من أن النظام الأساسي يوفر الكثير من خيارات التخصيص، مما يسمح لك بإنشاء تطبيق فريد من نوعه ويلبي متطلبات علامتك التجارية. مقارنة الأسعار والخطط : ضع في الاعتبار تكلفة كل نظام أساسي، مع الأخذ في الاعتبار أي رسوم إضافية للنشر وتحديثات التطبيق والخدمات الأخرى.

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تذكر أن النظام الأساسي المثالي هو الذي يلبي متطلبات تطوير تطبيقك بكفاءة مع توفير قيمة ممتازة لاستثمارك. باستخدام أداة إنشاء التطبيقات المناسبة، يمكنك تطوير تطبيق Android ناجح يساعدك على تحقيق أهداف عملك.

الاتجاهات المستقبلية في منصات بناء تطبيقات أندرويد

تتطور صناعة منصات إنشاء تطبيقات Android باستمرار، مدفوعة باتجاهات التكنولوجيا المبتكرة ومتطلبات المستخدمين المتغيرة. وبينما نتطلع إلى المستقبل، هناك العديد من التطورات الرئيسية التي تستعد لتشكيل مستقبل هذه الحلول no-code أو low-code.

تكامل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) أصبحا أكثر سهولة، فمن المرجح أن تقوم منصات بناء التطبيقات بدمج هذه التقنيات لتعزيز الوظائف. وقد يعني هذا تحليلات أكثر ذكاءً للتطبيقات، وسلوكيات تنبؤية، وتجارب مستخدم أكثر تخصيصًا، ويتم تحقيق كل ذلك دون معرفة تقنية عميقة.

نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) أصبحا أكثر سهولة، فمن المرجح أن تقوم منصات بناء التطبيقات بدمج هذه التقنيات لتعزيز الوظائف. وقد يعني هذا تحليلات أكثر ذكاءً للتطبيقات، وسلوكيات تنبؤية، وتجارب مستخدم أكثر تخصيصًا، ويتم تحقيق كل ذلك دون معرفة تقنية عميقة. قدرات محسنة عبر الأنظمة الأساسية: في حين أن العديد من منشئي التطبيقات يقدمون حاليًا دعمًا عبر الأنظمة الأساسية، فإن الطلب على تجربة سلسة يتم نشر التعليمات البرمجية في كل مكان مرة واحدة سينمو. يمكن للمطورين أن يتوقعوا حلولاً أكثر قوة، مما يسمح لهم بإنشاء تطبيقات توفر تجربة مستخدم متسقة عبر Android وiOS والويب من ملف مشروع واحد.

في حين أن العديد من منشئي التطبيقات يقدمون حاليًا دعمًا عبر الأنظمة الأساسية، فإن الطلب على تجربة سلسة يتم نشر التعليمات البرمجية في كل مكان مرة واحدة سينمو. يمكن للمطورين أن يتوقعوا حلولاً أكثر قوة، مما يسمح لهم بإنشاء تطبيقات توفر تجربة مستخدم متسقة عبر Android وiOS والويب من ملف مشروع واحد. التركيز على تطبيقات الويب التقدمية (PWAs): سيصبح الخط الفاصل بين التطبيقات الأصلية وتطبيقات الويب أكثر ضبابية مع ظهور تطبيقات الويب التقدمية . تم إعداد منشئي التطبيقات لتقديم المزيد من الميزات التي تدعم الإمكانات دون الاتصال بالإنترنت، ودفع الإشعارات، وأوقات التحميل السريعة لـ PWA، مما يساعد المطورين على الوصول إلى جمهورهم من خلال متاجر التطبيقات والويب.

سيصبح الخط الفاصل بين التطبيقات الأصلية وتطبيقات الويب أكثر ضبابية مع ظهور تطبيقات الويب التقدمية . تم إعداد منشئي التطبيقات لتقديم المزيد من الميزات التي تدعم الإمكانات دون الاتصال بالإنترنت، ودفع الإشعارات، وأوقات التحميل السريعة لـ PWA، مما يساعد المطورين على الوصول إلى جمهورهم من خلال متاجر التطبيقات والويب. تخصيص أكثر تقدمًا من خلال ميزات منخفضة التعليمات البرمجية: على الرغم من أن الأنظمة الأساسية no-code تهدف إلى جعل التطوير متاحًا، إلا أن هناك اعترافًا شائعًا بالحاجة إلى المزيد من التخصيص. سوف تصبح ميزات Low-code التي يمكنها ضبط التعليمات البرمجية المخصصة أو كتابتها داخل البيئة no-code أكثر انتشارًا.

على الرغم من أن الأنظمة الأساسية تهدف إلى جعل التطوير متاحًا، إلا أن هناك اعترافًا شائعًا بالحاجة إلى المزيد من التخصيص. سوف تصبح ميزات التي يمكنها ضبط التعليمات البرمجية المخصصة أو كتابتها داخل البيئة أكثر انتشارًا. استخدام الواقع المعزز والواقع الافتراضي: مع نضوج تقنيات الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)، قد يبدأ منشئو التطبيقات في تضمين الوحدات النمطية والقوالب التي تسمح للمطورين بدمج هذه التجارب الغامرة في تطبيقاتهم دون الحاجة إلى مهارات متخصصة.

مع نضوج تقنيات الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)، قد يبدأ منشئو التطبيقات في تضمين الوحدات النمطية والقوالب التي تسمح للمطورين بدمج هذه التجارب الغامرة في تطبيقاتهم دون الحاجة إلى مهارات متخصصة. بروتوكولات الأمان المحسنة: مع تزايد المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات وأمانها، يجب على منصات بناء التطبيقات إعطاء الأولوية للتدابير الأمنية. نتوقع رؤية طرق مصادقة محسنة ومعايير تشفير وأدوات امتثال مدمجة في هذه الأنظمة الأساسية.

مع تزايد المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات وأمانها، يجب على منصات بناء التطبيقات إعطاء الأولوية للتدابير الأمنية. نتوقع رؤية طرق مصادقة محسنة ومعايير تشفير وأدوات امتثال مدمجة في هذه الأنظمة الأساسية. الاستدامة وممارسات الترميز الأخضر: مع تزايد التركيز العالمي على المسؤولية البيئية، قد تبدأ منصات بناء تطبيقات Android في تضمين ميزات تشجع أو تطبق ممارسات الترميز الموفرة للطاقة، بهدف تقليل البصمة الكربونية للمنتجات الرقمية.

مع تزايد التركيز العالمي على المسؤولية البيئية، قد تبدأ منصات بناء تطبيقات Android في تضمين ميزات تشجع أو تطبق ممارسات الترميز الموفرة للطاقة، بهدف تقليل البصمة الكربونية للمنتجات الرقمية. أدوات التعاون المحسنة: غالبًا ما يكون التطوير جهدًا جماعيًا، ومن المرجح أن يتضمن منشئو التطبيقات أدوات تعاون أفضل تسمح لعدة مستخدمين بالعمل على جوانب مختلفة من التطبيق في الوقت الفعلي، مما يعزز الإنتاجية وتبسيط سير العمل.

ستعمل منصات بناء تطبيقات Android في المستقبل على تلبية احتياجات مجموعة واسعة من المطورين، بدءًا من الهواة وحتى المبرمجين المحترفين، مع التكيف أيضًا مع أحدث تقنيات الهاتف المحمول وتوقعات المستخدم. ستضمن مواكبة هذه الاتجاهات للمطورين إمكانية اختيار منشئي التطبيقات الذين يظلون متطورين وملائمين على المدى الطويل.