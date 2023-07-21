فهم أهمية الملاحة

يعد التنقل في موقع الويب مكونًا أساسيًا من مكونات موقع ويب ناجح وسهل الاستخدام. إنه بمثابة خارطة طريق ترشد المستخدمين عبر موقعك وتساعدهم في العثور على المعلومات التي يبحثون عنها. عندما يتم تصميم التنقل في موقع الويب الخاص بك بوضوح واتساق وبساطة ، يمكن أن يحسن تجربة المستخدم ويزيد من مشاركة المستخدم ويقلل معدلات الارتداد.

يساعد التنقل الممتاز المستخدمين على:

ابحث عن طريقهم حول موقع الويب الخاص بك بسرعة وسهولة.

اكتشف المحتوى والمعلومات ذات الصلة بكفاءة.

الوصول إلى الأقسام والصفحات الأساسية من موقع الويب الخاص بك.

افهم هيكل المحتوى الخاص بك وتسلسله الهرمي.

بناء الثقة في قابلية استخدام موقعك ومصداقيته.

من المرجح أن يقضي الزوار وقتًا على موقع الويب إذا كان بإمكانهم التنقل خلاله دون عناء دون تخمين مكان وجود المعلومات. عندما يكون التنقل بديهيًا وسهل الاستخدام ، فإنه لا يساهم فقط في إرضاء المستخدم ولكن أيضًا في النجاح الشامل لموقع الويب الخاص بك.

هيكلة قائمتك من أجل الوضوح

شريط القائمة هو حجر الزاوية للتنقل في موقع الويب الخاص بك. ينظم المحتوى الخاص بك في مجموعات منطقية ، مما يسمح للمستخدمين بالعثور على ما يبحثون عنه بسهولة. تعد القائمة الواضحة والمنظمة بشكل جيد ضرورية لتوفير تجربة مستخدم بديهية. فيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتباعها لإنشاء بنية قائمة فعالة:

قم بتصنيف المحتوى الخاص بك بشكل منطقي: قم بتجميع المحتوى المتشابه معًا وإنشاء فئات تعكس الغرض من موقع الويب الخاص بك وتوقعات المستخدم. يساعد تصنيف المحتوى المستخدمين على فهم كيفية تنظيم موقع الويب الخاص بك ويبسط بحثهم عن المعلومات. استخدم تسميات وصفية: يجب أن يكون لكل عنصر قائمة تسمية موجزة وذات مغزى تصف بدقة المحتوى الذي يؤدي إليه. تجنب المصطلحات اللغوية أو المصطلحات الغامضة ، وتأكد من أن تسمياتك ذات مغزى لجمهورك المستهدف. ترتيب عناصر القائمة منطقيًا: اطلب عناصر القائمة بناءً على أهميتها أو ملاءمتها ، وغالبًا ما تبدأ بالأكثر أهمية على اليسار (أو أعلى) وتتقدم إلى الأقل أهمية على اليمين (أو أسفل). ضع في اعتبارك توقعات المستخدم وعادات التصفح عند اتخاذ قرار بشأن أحد الطلبات. الحد من عدد عناصر القائمة الرئيسية: يمكن أن يؤدي التحميل الزائد لقائمتك الرئيسية إلى إرباك المستخدمين وإرباكهم. حافظ على تركيز قائمتك الرئيسية على الأقسام الأكثر أهمية ، واستخدم القوائم الفرعية أو القوائم المنسدلة لتنظيم المحتوى الثانوي. القاعدة الأساسية الجيدة هي عدم تضمين أكثر من 7 عناصر قائمة رئيسية.

تصميم عناصر ملاحة واضحة وجذابة

يلعب المظهر المرئي لعناصر التنقل الخاصة بك دورًا مهمًا في تجربة المستخدم. تسهل عناصر التصميم الواضحة والجذابة على المستخدمين التفاعل مع موقع الويب الخاص بك والعثور على ما يبحثون عنه. فيما يلي بعض نصائح التصميم التي يجب مراعاتها لعناصر التنقل الخاصة بك:

استخدم ألوانًا متباينة: يجب أن تكون عناصر القائمة مرئية على الفور ويمكن تمييزها عن بقية موقع الويب الخاص بك. استخدم ألوانًا متباينة لضمان إبراز عناصر التنقل الخاصة بك على الصفحة. تأكد من أن الألوان المختارة يمكن الوصول إليها وتتوافق مع إرشادات الوصول إلى الويب.

يجب أن تكون عناصر القائمة مرئية على الفور ويمكن تمييزها عن بقية موقع الويب الخاص بك. استخدم ألوانًا متباينة لضمان إبراز عناصر التنقل الخاصة بك على الصفحة. تأكد من أن الألوان المختارة يمكن الوصول إليها وتتوافق مع إرشادات الوصول إلى الويب. اختر أسلوب طباعة جذابًا ومقروءًا: تأكد من سهولة قراءة عناصر القائمة عن طريق تحديد أحجام وأنماط خطوط واضحة ، حتى في الأحجام الصغيرة. تجنب الخطوط الزخرفية المفرطة التي قد تعيق إمكانية القراءة. يساهم الاتساق في الطباعة المستخدمة في جميع أنحاء الموقع أيضًا في تصميم متماسك.

تأكد من سهولة قراءة عناصر القائمة عن طريق تحديد أحجام وأنماط خطوط واضحة ، حتى في الأحجام الصغيرة. تجنب الخطوط الزخرفية المفرطة التي قد تعيق إمكانية القراءة. يساهم الاتساق في الطباعة المستخدمة في جميع أنحاء الموقع أيضًا في تصميم متماسك. الاحتفاظ بمسافة بيضاء كافية: تجعل المسافات البيضاء الملائمة أو الحشو حول عناصر التنقل أكثر راحة للنقر أو النقر. كما أنه يؤكد على العناصر من خلال منعها من الاندماج في الخلفية أو التشوش بشكل كبير.

المسافات البيضاء الملائمة أو الحشو حول عناصر التنقل أكثر راحة للنقر أو النقر. كما أنه يؤكد على العناصر من خلال منعها من الاندماج في الخلفية أو التشوش بشكل كبير. تضمين إشارات مرئية: يمكن للإشارات المرئية ، مثل الرموز أو الأسهم ، أن تشير إلى القوائم المنسدلة أو القوائم الفرعية ، مما يوجه المستخدم إلى محتوى إضافي. كن متسقًا مع استخدام الإشارات المرئية ، ولكن تجنب استخدام الكثير من الرموز ، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث فوضى بصرية وينتقص من بساطة التنقل.

يجب أن يسير التصميم وسهولة الاستخدام جنبًا إلى جنب عند تطوير عناصر التنقل. سيساعدك تطبيق أفضل الممارسات على إنشاء موقع ويب جذاب وسهل الاستخدام يلبي احتياجات جمهورك.

التنقل المستجيب لمستخدمي الهاتف المحمول

مع استمرار ارتفاع عدد مستخدمي الهواتف المحمولة ، فإن ضمان تحسين التنقل في موقع الويب الخاص بك للشاشات الأصغر أمر بالغ الأهمية. تعمل تجربة التنقل سريعة الاستجابة على تعزيز رضا المستخدم وتساعد في الحفاظ على أداء موقع الويب عبر الأجهزة المختلفة. فيما يلي بعض النصائح العملية لتطوير تصميم تنقل سريع الاستجابة.

اعتماد تصميم مناسب للجوال

أولاً ، من الضروري تبني تخطيط سريع الاستجابة ، مما يعني أن موقع الويب الخاص بك يتكيف مع أحجام الشاشات ودرجات الدقة المختلفة. يمكن تحقيق ذلك من خلال:

استخدام نظام الشبكة المرنة لتغيير حجم العناصر بشكل متناسب بناءً على حجم الشاشة. إنشاء استعلامات وسائط CSS لتطبيق أنماط معينة لأجهزة ونقاط توقف معينة. اختبار تصميمك على أجهزة متعددة لضمان الأداء السلس والجاذبية المرئية.

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سيضمن دمج هذه الاستراتيجيات سهولة الوصول إلى التنقل في موقعك وسهولة استخدامه لمستخدمي الأجهزة المحمولة.

قم بتنفيذ قائمة صديقة للمس

يتفاعل مستخدمو الأجهزة المحمولة مع أجهزتهم باستخدام شاشات اللمس ، لذا تأكد من تحسين قائمتك للتفاعلات التي تعمل باللمس. تتضمن بعض الاقتراحات:

جعل عناصر القائمة كبيرة بما يكفي للاختيار بسهولة بإصبعك.

دمج مساحة كبيرة بين عناصر القائمة لمنع النقرات غير المقصودة.

التبديل إلى قائمة التمرير الرأسية لاستيعاب القوائم الأطول على الشاشات الأصغر.

هذه الاعتبارات تجعله أكثر ملاءمة لمستخدمي الجوال للتنقل في موقع الويب الخاص بك.

تحسين عناصر القائمة للشاشات الأصغر

اضبط عناصر القائمة للتأكد من ظهورها بشكل صحيح على الشاشات الأصغر. على سبيل المثال:

اختصر تسميات عناصر القائمة الطويلة لتجنب التمرير الأفقي.

ادمج عناصر القائمة باستخدام الأكورديون أو القوائم المنسدلة.

إخفاء عناصر القائمة الأقل أهمية على الأجهزة المحمولة ، مع إعطاء الأولوية للصفحات الأكثر أهمية.

تساهم هذه التغييرات في تجربة تنقل أنظف وأقل ازدحامًا على الأجهزة المحمولة.

ضع في اعتبارك قائمة همبرغر

من الخيارات الشائعة للتنقل عبر الجوال قائمة الهامبرغر ، والتي تتكون من ثلاثة خطوط أفقية تمثل رمز القائمة. عندما يقوم المستخدمون بالنقر فوق الرمز ، فإنه يكشف عن القائمة الكاملة. يعمل هذا الأسلوب جيدًا على الشاشات الأصغر حجمًا من خلال توفير المساحة مع توفير وصول سهل إلى القائمة بأكملها. تذكر اختبار كيفية تفاعل المستخدمين مع هذا التصميم والنظر في حلول بديلة إذا كانت لا تناسب جمهورك المستهدف.

الحفاظ على التنقل بسيطًا ومتناسقًا

تعد البساطة والاتساق عاملين أساسيين في إنشاء تجربة تنقل فعالة وسهلة الاستخدام. اتبع هذه الإرشادات لضمان سهولة فهم واستخدام تصفح موقع الويب الخاص بك:

تجنب الميزات غير الضرورية

ركز على العناصر الأساسية للتنقل في موقعك ، وقم بإزالة الميزات الزائدة أو غير الضرورية التي قد تربك المستخدمين أو تؤدي إلى زيادة الفوضى في الواجهة. قد يشمل ذلك تبسيط الرسوم المتحركة المعقدة أو تقليل عدد الروابط والأزرار أو إزالة العناصر التي لا تدعم أهداف المستخدم بشكل مباشر.

الحفاظ على تخطيط متسق

يضمن التصميم المتسق عبر موقع الويب بالكامل الألفة وسهولة الاستخدام للزوار. قم بتطبيق نفس مبادئ التصميم وهيكل القائمة على جميع الصفحات ، بما في ذلك المواضع المتسقة لعناصر القائمة والشعار وأي عناصر رئيسية أخرى. هذا يخلق تجربة تصفح متماسكة ويساعد المستخدمين على بناء الثقة في التنقل في الموقع.

استخدم فتات الخبز لإظهار التسلسل الهرمي للصفحة

تعد Breadcrumbs مكملاً مفيدًا للتنقل الأساسي ، حيث تقدم للمستخدمين تمثيلًا مرئيًا لموقعهم الحالي على موقع الويب وخطوات العودة إلى الصفحة الرئيسية. من خلال عرض التسلسل الهرمي للموقع ، توفر مسارات التنقل السياق وتساعد المستخدمين على فهم مكانهم بالنسبة للصفحات الأخرى.

استخدام التحليلات لتحسين التنقل

يمكن أن توفر الاستفادة من تحليلات الويب رؤى لا تقدر بثمن حول كيفية تفاعل المستخدمين مع موقع الويب الخاص بك ، مما يتيح لك تحسين التنقل للحصول على تجربة مستخدم أفضل. فيما يلي كيفية استخدام البيانات التحليلية لتحسين التنقل في موقع الويب الخاص بك:

تتبع بيانات سلوك المستخدم

قم بتحليل بيانات سلوك المستخدم مثل الصفحات التي تم عرضها ، والوقت الذي يقضيه على الصفحات ، ونسبة النقر إلى الظهور لعناصر القائمة الفردية. يمكن أن تكشف هذه المعلومات عن الصفحات الأكثر أهمية وعناصر القائمة التي يتم النقر عليها أكثر من غيرها ، مما يساعدك في تحسين بنية التنقل وفقًا لذلك.

تحديد المشاكل المحتملة

ابحث عن أي شذوذ في البيانات ، مثل معدلات الارتداد المرتفعة أو الوقت المنخفض الذي تقضيه في صفحات معينة. قد تشير هذه إلى مشكلات التنقل في الموقع أو التخطيطات المربكة أو تسميات القائمة غير الواضحة. يمكن أن تؤدي معالجة هذه المشكلات إلى تجربة تنقل أكثر بساطة وفعالية.

اختبر وكرر

قم بتنفيذ التغييرات بناءً على النتائج التي توصلت إليها وقم بإجراء اختبار A / B لتقييم فعالية تحسينات التنقل. كرر باستمرار تصميمك وتعلم من ملاحظات المستخدم لتحسين التنقل بشكل أكبر. تذكر أن التحسينات قد لا تسفر عن نتائج فورية ، ومن الضروري التحلي بالصبر والمثابرة في تحسين تجربة المستخدم لموقع الويب الخاص بك.

في الختام ، يعد التنقل السريع الاستجابة والبساطة والاتساق واستخدام التحليلات أمرًا ضروريًا لإنشاء تجربة تنقل سلسة وفعالة لزوار موقع الويب الخاص بك. من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات هذه وتحسين التنقل في موقع الويب الخاص بك ، فإنك تقوم عن غير قصد بتحسين تجربة المستخدم الإجمالية ويمكن أن تزيد من تفاعل المستخدم والاحتفاظ به والتحويلات.

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