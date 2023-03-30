في المشهد المتغير باستمرار للشركات الناشئة ، شكلت المفاهيم الخاطئة المختلفة حول النجاح مسارات العديد من المشاريع. تهدف هذه المقالة إلى فضح الخرافات الشائعة حول نجاح الشركات الناشئة واستكشاف ظاهرة التصفية الذهنية ، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على عمليات صنع القرار في عالم ريادة الأعمال.

كشفت سنوات من الخبرة والبحث عن المفاهيم الخاطئة الأكثر انتشارًا والتي غالبًا ما تضلل رواد الأعمال الطموحين وتعيق نموهم. من خلال تسليط الضوء على هذه الأساطير ، يقدم المقال فهمًا واقعيًا لتحديات وفرص الشركات الناشئة.

يتم أيضًا فحص ظاهرة التصفية الذهنية ، حيث يمكن أن تسبب أحكامًا متحيزة وتصورات سحابية ، مما يؤدي إلى قرارات عمل دون المستوى الأمثل. إن فهم هذا التحيز المعرفي يمكّن رواد الأعمال من تطوير نهج أكثر توازناً واستنارة للتنقل في مشهد الشركات الناشئة المعقد. انطلق في رحلة ثاقبة حيث تكشف المقالة الحقيقة وراء هذه الأساطير وتقدم إرشادات حول إدارة المرشحات العقلية لإنشاء مشاريع بدء مزدهرة ومستدامة.

وهم النجاح في بدء التشغيل: ما لا تراه

غالبًا ما يتم تصوير الشركات الناشئة في وسائل الإعلام والثقافة الشعبية على أنها قصص نجاح ساحرة ومثيرة. يتم الترحيب بالمؤسسين باعتبارهم حالمين يحققون الشهرة والثروة على ما يبدو بين عشية وضحاها.

ومع ذلك ، فإن هذه الرواية بعيدة كل البعد عن الحقيقة ، حيث تفشل معظم الشركات الناشئة في نهاية المطاف. تُظهر الأبحاث أن حوالي 90٪ من الشركات الناشئة لم تنجو إلا بعد سنواتها القليلة الأولى ، وهي حقيقة غالبًا ما تطغى عليها بعض النجاحات البارزة التي تهيمن على عناوين الأخبار.

هناك عدة أسباب وراء انحراف تصوراتنا عن نجاح الشركات الناشئة. أحد العوامل الرئيسية هو توافر الاستدلال ، وهو التحيز المعرفي الذي يجعل الناس يبالغون في تقدير احتمالية الأحداث التي يسهل تذكرها. قصص النجاح البارزة لا تُنسى وتتم مناقشتها بشكل متكرر ، بينما غالبًا ما تتلاشى الإخفاقات في الغموض. نتيجة لذلك ، نطور نظرة مشوهة للشركة الناشئة ، مما دفع العديد من رواد الأعمال الطموحين إلى الاعتقاد بأن النجاح يمكن تحقيقه أكثر مما هو عليه في الواقع.

إزالة الغموض عن المرشح العقلي: لماذا نتغاضى عن فشل بدء التشغيل

المرشح العقلي هو تشويه معرفي يجعلنا نركز على جوانب معينة من الموقف بينما نتجاهل الآخرين. في سياق الشركات الناشئة ، غالبًا ما يقودنا المرشح العقلي إلى التركيز على قصص النجاح والتقليل من شأن الإخفاقات العديدة التي تلوث مشهد ريادة الأعمال.

ما هو تحيز البقاء على قيد الحياة

التحيز للبقاء على قيد الحياة هو مغالطة منطقية عندما نركز بشكل حصري على أولئك الذين "نجوا" من عملية معينة أو تحدي بينما نتجاهل أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. يمكن أن يؤثر هذا التحيز المعرفي بشكل كبير على إدراكنا للواقع ، مما يؤدي إلى تشويه فهمنا للعوامل التي تساهم في النجاح أو الفشل. في سياق الشركات الناشئة ، يمكن أن يقودنا التحيز للبقاء على قيد الحياة إلى التركيز على الشركات الناجحة ومؤسسيها مع إهمال التفكير في العديد من الشركات الفاشلة.

يكمن السبب الكامن وراء تحيز البقاء على قيد الحياة في ميلنا الطبيعي إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للفائزين - أولئك الذين اجتازوا التحديات بنجاح وحققوا أهدافهم. غالبًا ما يتم نشر قصص رواد الأعمال الناجحين على نطاق واسع ، وتصبح تجاربهم هي المعيار الذي نقيس على أساسه احتمالية النجاح في صناعة أو مشروع معين. وبالتالي ، فإننا نميل إلى التقليل من أهمية تجارب أولئك الذين فشلوا أو تجاهلها ، مما يؤدي إلى تصور منحرف عن الاحتمال الحقيقي لنجاح الشركة الناشئة.

يمكن أن تعزز هذه النظرة المشوهة للواقع توقعات غير واقعية بين رواد الأعمال الطموحين ، الذين قد يعتقدون أن النجاح يمكن تحقيقه ومباشر أكثر مما هو عليه في الواقع. قد يقللون من شأن التحديات والمخاطر المرتبطة ببدء عمل تجاري ويفشلون في حساب العوامل العديدة التي تساهم في ارتفاع معدل فشل الشركات الناشئة. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى عدم كفاية الإعداد والتخطيط وتخفيف المخاطر - وكلها ضرورية لزيادة فرص النجاح في عالم ريادة الأعمال التنافسي.

علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي التحيز للبقاء على قيد الحياة أيضًا إلى فهم غير كامل للعوامل التي تساهم في النجاح أو الفشل. من خلال التركيز فقط على تجارب رواد الأعمال الناجحين ، قد نفقد دروسًا قيمة يمكن تعلمها من أولئك الذين لم يحققوا أهدافهم. غالبًا ما تقدم الشركات الناشئة الفاشلة رؤى مهمة حول المزالق والتحديات التي يواجهها رواد الأعمال واستراتيجيات التغلب عليها. على هذا النحو ، من الضروري النظر في الطيف الكامل من تجارب ريادة الأعمال الناجحة وغير الناجحة لتطوير فهم أكثر شمولاً للعوامل التي تساهم في نجاح الشركة الناشئة.

تكشف المجالات منتهية الصلاحية الحقيقة الصارخة لبقاء الأعمال

لفهم حقيقة فشل بدء التشغيل بشكل أفضل ، قمنا بتحليل المجالات منتهية الصلاحية على ProductHunt ، وهي منصة تعرض الشركات الناشئة والمنتجات الجديدة. كشف بحثنا أن ما لا يقل عن 20000 شركة ناشئة قد فشلت إلى النقطة التي انتهت فيها صلاحية مجالها ، وهو تذكير واقعي بأنه مقابل كل شركة ناشئة ناجحة ، لم ينجح عدد لا يحصى من الشركات الأخرى.

تُعد هذه النتيجة بمثابة دعوة للاستيقاظ ، حيث تحث رواد الأعمال والمستثمرين على إعادة ضبط توقعاتهم والتعامل مع عالم الشركات الناشئة من منظور أكثر واقعية. من خلال فهم النطاق الحقيقي لفشل بدء التشغيل ، يمكننا اتخاذ قرارات أكثر استنارة ووضع استراتيجيات لزيادة فرص النجاح في مشاريعنا الخاصة.

استراتيجيات لمكافحة عامل التصفية الذهني واتخاذ قرارات أفضل

كن على دراية بالتحيزات المعرفية : تتمثل الخطوة الأولى في مكافحة المرشح العقلي في إدراك أن عقولنا عرضة بشكل طبيعي لتصفية المعلومات بطريقة متحيزة. يمكنك تطوير فهم أكثر أهمية ودقة لمشهد الشركات الناشئة من خلال إدراك التحيزات المعرفية مثل الكشف عن مجريات التوفر وتحيز البقاء على قيد الحياة.



: تتمثل الخطوة الأولى في مكافحة المرشح العقلي في إدراك أن عقولنا عرضة بشكل طبيعي لتصفية المعلومات بطريقة متحيزة. يمكنك تطوير فهم أكثر أهمية ودقة لمشهد الشركات الناشئة من خلال إدراك التحيزات المعرفية مثل الكشف عن مجريات التوفر وتحيز البقاء على قيد الحياة. البحث عن وجهات نظر متنوعة : للحصول على رؤية أكثر توازناً لعالم الشركات الناشئة ، ابذل جهدًا للبحث عن قصص النجاح والفشل على حدٍ سواء. سيساعدك الانخراط في وجهات نظر متنوعة على فهم مجموعة كاملة من التحديات والانتصارات التي يواجهها رواد الأعمال ، مما يتيح لك اتخاذ قرارات مستنيرة في مشاريعك التجارية.



: للحصول على رؤية أكثر توازناً لعالم الشركات الناشئة ، ابذل جهدًا للبحث عن قصص النجاح والفشل على حدٍ سواء. سيساعدك الانخراط في وجهات نظر متنوعة على فهم مجموعة كاملة من التحديات والانتصارات التي يواجهها رواد الأعمال ، مما يتيح لك اتخاذ قرارات مستنيرة في مشاريعك التجارية. احتضان الفشل كفرصة للتعلم : بدلاً من الخوف من الفشل ، انظر إليه كمصدر قيم للمعلومات. من خلال تحليل الأسباب الكامنة وراء فشل بدء التشغيل والتعلم من أخطاء الآخرين ، يمكنك تحديد المخاطر المحتملة ووضع استراتيجيات لتجنبها في مشروعك الخاص.



: بدلاً من الخوف من الفشل ، انظر إليه كمصدر قيم للمعلومات. من خلال تحليل الأسباب الكامنة وراء فشل بدء التشغيل والتعلم من أخطاء الآخرين ، يمكنك تحديد المخاطر المحتملة ووضع استراتيجيات لتجنبها في مشروعك الخاص. صقل عقلية النمو : تشجع عقلية النمو التعلم والتحسين المستمر ، مما يجعلها رصيدًا لا يقدر بثمن في عالم الشركات الناشئة الذي لا يمكن التنبؤ به. من خلال تبني عقلية النمو ، ستكون أكثر استعدادًا للتكيف مع الانتكاسات ، والتعلم من الأخطاء ، وفي النهاية زيادة فرصك في النجاح.



: تشجع عقلية النمو التعلم والتحسين المستمر ، مما يجعلها رصيدًا لا يقدر بثمن في عالم الشركات الناشئة الذي لا يمكن التنبؤ به. من خلال تبني عقلية النمو ، ستكون أكثر استعدادًا للتكيف مع الانتكاسات ، والتعلم من الأخطاء ، وفي النهاية زيادة فرصك في النجاح. بناء شبكة دعم قوية : يمكن أن تكون رحلة الشركة الناشئة منعزلة ومليئة بالتحديات ، مما يجعل شبكة دعم قوية من رواد الأعمال والموجهين والمتخصصين في الصناعة ضرورية. يمكن لشبكة الدعم أن تقدم نصائح وتعليقات وتشجيعًا لا تقدر بثمن لمساعدتك على اجتياز فترات الصعود والهبوط في رحلتك الريادية.



دروس للتعلم من القصص غير المروية للشركات الناشئة الفاشلة

يعد التحقق من صحة السوق أمرًا بالغ الأهمية : هناك قاسم مشترك بين العديد من الشركات الناشئة الفاشلة يتمثل في الافتقار إلى التحقق من صحة السوق. قبل استثمار الكثير من الوقت والموارد في مشروع ما ، من الضروري التأكد من وجود حاجة حقيقية في السوق لمنتجك أو خدمتك. قم بإجراء بحث شامل عن السوق ، وتحدث مع العملاء المحتملين ، واختبر منتجك أو خدمتك قبل الالتزام الكامل بمشروع جديد. من أفضل الطرق لاختبار فكرة بدء التشغيل إنشاء MVP . يمكن أن تساعدك منصة AppMaster الخالية من التعليمات البرمجية في ذلك. يتيح لك AppMaster إنشاء تطبيق ويب وتطبيق جوال وخلفية في وقت قصير وبأقل ميزانية.



: هناك قاسم مشترك بين العديد من الشركات الناشئة الفاشلة يتمثل في الافتقار إلى التحقق من صحة السوق. قبل استثمار الكثير من الوقت والموارد في مشروع ما ، من الضروري التأكد من وجود حاجة حقيقية في السوق لمنتجك أو خدمتك. قم بإجراء بحث شامل عن السوق ، وتحدث مع العملاء المحتملين ، واختبر منتجك أو خدمتك قبل الالتزام الكامل بمشروع جديد. من أفضل الطرق لاختبار فكرة بدء التشغيل إنشاء MVP . يمكن أن تساعدك منصة AppMaster الخالية من التعليمات البرمجية في ذلك. يتيح لك AppMaster إنشاء تطبيق ويب وتطبيق جوال وخلفية في وقت قصير وبأقل ميزانية. تعد إدارة التدفق النقدي أمرًا أساسيًا : يعد ضعف إدارة التدفق النقدي سببًا رئيسيًا لفشل بدء التشغيل. من الضروري وضع ميزانية واقعية ، ومراقبة النفقات عن كثب ، والتأكد من أن لديك مدرجًا ماليًا كافيًا لمواجهة أي تحديات. اطلب المشورة من المتخصصين الماليين وقم بتثقيف نفسك باستمرار حول أفضل الممارسات في إدارة التدفق النقدي.



: يعد ضعف إدارة التدفق النقدي سببًا رئيسيًا لفشل بدء التشغيل. من الضروري وضع ميزانية واقعية ، ومراقبة النفقات عن كثب ، والتأكد من أن لديك مدرجًا ماليًا كافيًا لمواجهة أي تحديات. اطلب المشورة من المتخصصين الماليين وقم بتثقيف نفسك باستمرار حول أفضل الممارسات في إدارة التدفق النقدي. بناء فريق قوي : فريقك هو العمود الفقري لشركتك الناشئة ، وتجميع مجموعة من الأفراد المتفانين والمهرة والمتحمسين أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. كن انتقائيًا في عملية التوظيف وامنح الأولوية للملاءمة الثقافية والمهارات والخبرة. يمكن أن يساعدك الفريق القوي في التغلب على العقبات والنكسات التي لا مفر منها في بدء التشغيل.



: فريقك هو العمود الفقري لشركتك الناشئة ، وتجميع مجموعة من الأفراد المتفانين والمهرة والمتحمسين أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. كن انتقائيًا في عملية التوظيف وامنح الأولوية للملاءمة الثقافية والمهارات والخبرة. يمكن أن يساعدك الفريق القوي في التغلب على العقبات والنكسات التي لا مفر منها في بدء التشغيل. كن مستعدًا ل Pivo t: تعتبر القدرة على التمحور والتكيف أمرًا بالغ الأهمية في المشهد المتغير باستمرار للشركات الناشئة. يمكن أن تتغير ظروف السوق وتفضيلات العملاء والتكنولوجيا بسرعة ، وقدرتك على التعرف على هذه التغييرات والاستجابة لها يمكن أن تؤدي إلى فشل مشروعك. ابق على اتصال مع ملاحظات العملاء واتجاهات الصناعة والفرص الناشئة ، وكن مستعدًا لتغيير المسار إذا لزم الأمر.



t: تعتبر القدرة على التمحور والتكيف أمرًا بالغ الأهمية في المشهد المتغير باستمرار للشركات الناشئة. يمكن أن تتغير ظروف السوق وتفضيلات العملاء والتكنولوجيا بسرعة ، وقدرتك على التعرف على هذه التغييرات والاستجابة لها يمكن أن تؤدي إلى فشل مشروعك. ابق على اتصال مع ملاحظات العملاء واتجاهات الصناعة والفرص الناشئة ، وكن مستعدًا لتغيير المسار إذا لزم الأمر. التركيز على رضا العملاء : غالبًا ما يتوقف نجاح الشركة الناشئة على قدرتها على إرضاء عملائها. اجعل رضا العملاء أولوية قصوى من خلال البحث بنشاط عن التعليقات ومعالجة المخاوف والتحسين المستمر لمنتجك أو خدمتك. من المرجح أن يصبح العملاء الراضون عملاء متكررين ، وإحالة الآخرين إلى عملك ، والمساهمة في نجاح شركتك الناشئة على المدى الطويل.



افكار اخيرة

دحض أساطير نجاح الشركات الناشئة وفهم ظاهرة التصفية الذهنية أمر ضروري لرواد الأعمال والمستثمرين الطموحين على حدٍ سواء. من خلال إدراك النطاق الحقيقي لفشل بدء التشغيل ، يمكننا الاقتراب من رحلة ريادة الأعمال من منظور أكثر واقعية ووضع استراتيجيات لتحسين فرصنا في النجاح. سيساعدك التعلم من القصص غير المروية للشركات الناشئة الفاشلة وتوظيف الاستراتيجيات الموضحة في هذه المقالة على التنقل في المنطقة الصعبة لريادة الأعمال وزيادة احتمالية تحقيق نجاح شركتك الناشئة.